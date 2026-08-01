Osmar Olvera y Juan Celaya vuelven al podio y amplían el dominio de México en Santo Domingo 2026

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La delegación mexicana continúa cosechando éxitos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y una vez más los clavados fueron protagonistas gracias a la extraordinaria actuación de Osmar Olvera. El representante nacional se proclamó campeón del trampolín de 3 metros varonil después de ofrecer una exhibición de gran nivel que le permitió conquistar su tercera medalla de oro en la justa regional.

Olvera dominó la final con una puntuación total de 535.30 unidades, registro que le otorgó una cómoda ventaja sobre el resto de los competidores y confirmó el gran momento que atraviesa en el escenario internacional.

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La jornada también dejó otra alegría para México gracias a Juan Celaya, quien logró recuperarse de un inicio complicado para quedarse con la medalla de bronce tras acumular 458.05 puntos. Entre ambos mexicanos se ubicó el colombiano Luis Uribe, quien obtuvo la presea de plata al finalizar con 503.90 unidades.

Osmar Olvera impuso condiciones desde el inicio

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El clavadista mexicano tomó el control de la competencia desde las primeras rondas y, aunque en un momento cedió momentáneamente el liderato, recuperó la cima casi de inmediato para no volver a soltarla.

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Su presentación comenzó con un sólido clavado adentro de tres vueltas y media que fue evaluado con 85.00 puntos, resultado que lo colocó entre los primeros puestos de la clasificación.

Conforme avanzó la competencia, Olvera incrementó su nivel y dejó claro por qué llegaba como favorito al título. El momento decisivo llegó durante su quinta ejecución, cuando realizó un espectacular clavado al frente de cuatro vueltas y media que recibió 102.60 unidades, convirtiéndose en el único competidor capaz de superar la barrera de los 100 puntos en un solo intento.

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Para cerrar una actuación prácticamente perfecta, ejecutó un clavado al frente de dos vueltas y media con tres giros que obtuvo 99.45 puntos, asegurando de manera definitiva la medalla de oro.

Con este resultado, Osmar Olvera completó una destacada participación en Santo Domingo 2026, donde anteriormente también se había proclamado campeón en el trampolín de 1 metro y en la prueba sincronizada de 3 metros haciendo pareja con Juan Celaya.

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Juan Celaya reaccionó para subir al podio

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La competencia para Juan Celaya fue muy distinta. El mexicano atravesó varios momentos de dificultad que incluso lo sacaron temporalmente de las posiciones de medalla.

Uno de los momentos más complicados llegó tras ejecutar un clavado atrás de dos vueltas y media que únicamente recibió 54.00 puntos, calificación que lo hizo descender hasta el cuarto lugar de la clasificación provisional.

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Lejos de perder la concentración, Celaya respondió con dos ejecuciones de gran calidad en la recta final de la competencia, recuperando terreno para finalizar con 458.05 unidades, suficientes para asegurar la medalla de bronce.

El resultado también representó su tercera presea dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Previamente había conquistado el oro en trampolín sincronizado de 3 metros junto a Osmar Olvera y el bronce en la prueba individual de trampolín de 1 metro.

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Con el oro de Olvera y el bronce de Celaya, México volvió a confirmar su dominio histórico en los clavados dentro del ciclo olímpico, sumando un nuevo doble podio internacional y consolidándose como una de las grandes potencias de esta disciplina en el continente. La actuación de ambos clavadistas reafirma el excelente momento que vive el equipo nacional y fortalece las aspiraciones de seguir cosechando éxitos en las próximas competencias internacionales.