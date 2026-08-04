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Charlotte FC vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

La Liga Mx busca romper una racha de tres campeonatos consecutivos de la MLS

La Liga Mx busca romper una racha de tres campeonatos consecutivos de la MLS. (Infobae México: Jovani Pérez)
La Liga Mx busca romper una racha de tres campeonatos consecutivos de la MLS. (Infobae México: Jovani Pérez)
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Charlotte FC y Pumas se enfrentan este martes 4 de agosto a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Bank of America Stadium, en el debut de ambos equipos dentro de la Leagues Cup 2026.

En esta edición, los clubes mexicanos buscan romper la racha de tres años consecutivos sin poder conquistar el título del torneo. Para lograrlo, deberán superar a los equipos de la MLS desde la fase de grupos y avanzar con solidez en las rondas eliminatorias.

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Actualidad de los Pumas

Pumas acumula dos victorias consecutivas en la Liga Mx. (X/ @PumasMX)
Pumas acumula dos victorias consecutivas en la Liga Mx. (X/ @PumasMX)

Pumas llega a la Leagues Cup 2026 con un mejor panorama tras un inicio titubeante de torneo local, donde cayó de manera contundente en casa ante Pachuca.

Sin embargo, el equipo universitario ha mostrado una evolución positiva en sus últimos dos partidos, con una victoria como visitante sobre Toluca y una goleada de 5-1 frente a Bravos de Juárez, lo cual muestra una evolución en el trabajo de Esteban Solari.

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En su debut internacional, Pumas buscará mantener este ritmo ante Charlotte FC, FC Cincinnati y Columbus Crew, sus rivales en la fase de grupos del torneo binacional. El reto es mayúsculo, pues los clubes mexicanos llevan tres años consecutivos sin conseguir el título, y la escuadra auriazul tiene el objetivo de romper con esa tendencia.

La historia de Pumas en la Leagues Cup ha estado marcada por eliminaciones tempranas y resultados adversos. En 2024, el equipo quedó fuera en Octavos de Final tras perder 4-0 contra Seattle Sounders, una de las derrotas más abultadas para la institución en competencias internacionales recientes.

En 2023, la eliminación llegó aún antes, en Dieciseisavos de Final, al caer 1-0 y despedirse prematuramente del certamen.

Para la edición 2025, Pumas no logró clasificar como uno de los mejores cuatro equipos de la Liga MX, lo que impidió su participación en las etapas decisivas de la competencia.

Ahora, con un plantel renovado y mejores sensaciones futbolísticas, el equipo universitario buscará cambiar la historia y avanzar a instancias más altas en la Leagues Cup 2026.

Actualidad del Charlotte FC

Charlotte FC busca continuar con el buen paso que está mostrando en la MLS. (Kamil Krzaczynski-Imagn Images)
Charlotte FC busca continuar con el buen paso que está mostrando en la MLS. (Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

En lo que va de la temporada, Charlotte FC suma 25 puntos tras 18 partidos y se mantiene en la zona de clasificación a la postemporada, ocupando el séptimo lugar de la Conferencia Este. La diferencia con sus rivales más cercanos es mínima, por lo que cada partido resulta clave para conservar su posición en la tabla.

Ahora, el equipo estadounidense busca trasladar ese rendimiento al plano internacional, donde pretende avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

El objetivo de Charlotte FC es mantener la regularidad mostrada en la liga y consolidarse como uno de los contendientes del torneo, aprovechando su condición de local en el debut frente a Pumas .

Cuándo y dónde ver el encuentro

Además de Apple TV, plataforma que transmite todos los partidos de la Leagues Cup 2026, el encuentro podrá disfrutar a través de Imagen Televisión para todo el público en México que desee ver el partido, dándoles una opción gratuita a todos los aficionados auriazules.

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