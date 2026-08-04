Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

En el marco de las actividades de este martes 4 de agosto de 2026, la delegación mexicana continúa consolidando un desempeño histórico en la recta final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras haber superado la barrera de las 100 medallas de oro y contabilizar más de 200 preseas totales, la representación azteca se afianza en el primer lugar del medallero general, impulsada por un paso arrollador en disciplinas clave como el atletismo, el tiro deportivo y los deportes de conjunto.

El contingente tricolor encara las últimas jornadas de la justa regional con el firme objetivo de mantener la hegemonía continental por tercera edición consecutiva y acercarse a su récord histórico de metales. Con atletas consolidados de talla internacional y jóvenes promesas disputando podios en las pistas y arenas de la capital dominicana, México reafirma su papel como la gran potencia deportiva de la región en este ciclo hacia los próximos compromisos olímpicos.