México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

La delegación azteca quiere continuar con su cosecha de preseas y asegurar el primer lugar en la zona

Guardar

En el marco de las actividades de este martes 4 de agosto de 2026, la delegación mexicana continúa consolidando un desempeño histórico en la recta final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras haber superado la barrera de las 100 medallas de oro y contabilizar más de 200 preseas totales, la representación azteca se afianza en el primer lugar del medallero general, impulsada por un paso arrollador en disciplinas clave como el atletismo, el tiro deportivo y los deportes de conjunto.

El contingente tricolor encara las últimas jornadas de la justa regional con el firme objetivo de mantener la hegemonía continental por tercera edición consecutiva y acercarse a su récord histórico de metales. Con atletas consolidados de talla internacional y jóvenes promesas disputando podios en las pistas y arenas de la capital dominicana, México reafirma su papel como la gran potencia deportiva de la región en este ciclo hacia los próximos compromisos olímpicos.

14:42 hsHoy

Gimnasia

Isaac Núñez y Mario Rojas compiten en el All Around de gimnasia en la rama masculina.

14:39 hsHoy

Softbol

Panamá le da la vuelta al marcador y ya lo gana 3-1 en la baja de la cuarta entrada.

14:38 hsHoy

Voleibol Femenil

A las 16:00 horas (tiempo del centro de México) el equipo de voleibol femenil disputará su encuentro correspondiente al Grupo A ante Colombia en un encuentro que promete ser de los mejores en la ronda de grupos.

14:35 hsHoy

Tenis de Mesa

En punto de las 12:30 horas (tiempo del centro de México), Jorge Buenrostro se medirá ante el representante de Antigua and Barbuda,

Mekhi Simmons.

14:33 hsHoy

Squash

A las 14:40 horas (tiempo del centro de México) el equipo de Squash, conformado por César Salazar y Leonel Cárdenas, se medirá ante el representativo de República Dominicana (Christopher Fernández y Eduardo Curiel) en los cuartos de final de la competencia.

14:30 hsHoy

Hockey de Pasto

A las 10:30 am (tiempo del centro de México) la Selección Mexicana de Hockey de Pasto enfrentará a su similar de Venezuela por la medalla de bronce.

14:28 hsHoy

Esgrima

Diego Cervantes se impuso 5-0 al puertorriqueño

Jose-arnel Ortega II en la ronda clasificatoria de Esgrima masculino en el Grupo A.

14:25 hsHoy

Pentatlón Moderno

Las mexicanas Mayrán Oliver, Quetzali Lara y Priscila Espinoza se encuentran en competencia de Pentatlón Moderno en busca de la presea dorada.

Oliver se encuentra encabezando la competencia, mientras que las guatemaltecas Sophia Valencia y Sophia Hernández se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente.

14:22 hsHoy

Softbol

México se enfrenta a la selección de Panamá en el Softbol de la competencia.

Dentro de la alta de la cuarta entrada, el Tricolor se puso al frente del marcador con una carrea.

13:50 hsHoy

El Tri femenil quiere afianzarse como una de las mejores selecciones de la zona.

Temas Relacionados

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026mexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Charlotte FC vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

La Liga Mx busca romper una racha de tres campeonatos consecutivos de la MLS

Charlotte FC vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Memo Ochoa recibe inesperado homenaje en Colombia: aficionados le dedican un rap durante sus vacaciones

Tras retirarse del futbol profesional, el histórico guardameta sigue viviendo momentos especiales gracias al cariño que recibe de los aficionados

Memo Ochoa recibe inesperado homenaje en Colombia: aficionados le dedican un rap durante sus vacaciones

Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

El clavadista capitalino respondió con humor y lanzó un mensaje a la afición

Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

Katia Itzel rompe el silencio tras la lluvia de críticas y manda contundente mensaje en redes

Después del controvertido arbitraje en la Liga MX, la silbante compartió mensajes en redes sociales que desataron nuevas reacciones entre aficionados y especialistas

Katia Itzel rompe el silencio tras la lluvia de críticas y manda contundente mensaje en redes

Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro

El conjunto azulcrema tendría que tomar una decisión importante en los próximos días ante el interés surgido desde el extranjero

Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro

ÚLTIMAS NOTICIAS

El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

Spider-Man: Un nuevo día logra uno de los mayores estrenos de la historia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque era su médico y no lo venía a ver”, declaró un custodio de Diego

Receta de risotto con quinoa y hongos, rápida y fácil

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 4 de agosto

INFOBAE AMÉRICA

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya se encuentra habilitado, tras intervenciones por lluvias en El Salvador

¿Demasiadas proteínas? Un estudio sugiere que millones de estadounidenses podrían mejorar su salud y vivir más años al reducir su consumo

Demanda millonaria contra Tesla: conductor culpa al ‘Insane Mode’ tras accidente grave

Curiosidades de San Salvador, la capital que nunca deja de reinventarse

DEPORTES

Boca Juniors está tras los pasos de dos viejos anhelos de Juan Román Riquelme: quiénes son los 9 en carpeta

Boca Juniors está tras los pasos de dos viejos anhelos de Juan Román Riquelme: quiénes son los 9 en carpeta

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

Mientras cierra las salidas de Salas y Lencina, River Plate cedió a Ian Subiabre: cómo está el otro mercado de pases del Millonario

Conmoción en el deporte por la muerte de una promesa del atletismo de 21 años

Mastantuono no seguirá en el Real Madrid: por qué no volvió a River Plate y la razón que dilata la llegada a su nuevo club