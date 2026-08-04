Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

En el marco de las actividades de este martes 4 de agosto de 2026, la delegación mexicana continúa consolidando un desempeño histórico en la recta final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras haber superado la barrera de las 100 medallas de oro y contabilizar más de 200 preseas totales, la representación azteca se afianza en el primer lugar del medallero general, impulsada por un paso arrollador en disciplinas clave como el atletismo, el tiro deportivo y los deportes de conjunto.
El contingente tricolor encara las últimas jornadas de la justa regional con el firme objetivo de mantener la hegemonía continental por tercera edición consecutiva y acercarse a su récord histórico de metales. Con atletas consolidados de talla internacional y jóvenes promesas disputando podios en las pistas y arenas de la capital dominicana, México reafirma su papel como la gran potencia deportiva de la región en este ciclo hacia los próximos compromisos olímpicos.
Gimnasia
Isaac Núñez y Mario Rojas compiten en el All Around de gimnasia en la rama masculina.
Softbol
Panamá le da la vuelta al marcador y ya lo gana 3-1 en la baja de la cuarta entrada.
Voleibol Femenil
A las 16:00 horas (tiempo del centro de México) el equipo de voleibol femenil disputará su encuentro correspondiente al Grupo A ante Colombia en un encuentro que promete ser de los mejores en la ronda de grupos.
Tenis de Mesa
En punto de las 12:30 horas (tiempo del centro de México), Jorge Buenrostro se medirá ante el representante de Antigua and Barbuda,
Mekhi Simmons.
Squash
A las 14:40 horas (tiempo del centro de México) el equipo de Squash, conformado por César Salazar y Leonel Cárdenas, se medirá ante el representativo de República Dominicana (Christopher Fernández y Eduardo Curiel) en los cuartos de final de la competencia.
Hockey de Pasto
A las 10:30 am (tiempo del centro de México) la Selección Mexicana de Hockey de Pasto enfrentará a su similar de Venezuela por la medalla de bronce.
Esgrima
Diego Cervantes se impuso 5-0 al puertorriqueño
Jose-arnel Ortega II en la ronda clasificatoria de Esgrima masculino en el Grupo A.
Pentatlón Moderno
Las mexicanas Mayrán Oliver, Quetzali Lara y Priscila Espinoza se encuentran en competencia de Pentatlón Moderno en busca de la presea dorada.
Oliver se encuentra encabezando la competencia, mientras que las guatemaltecas Sophia Valencia y Sophia Hernández se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente.
Softbol
México se enfrenta a la selección de Panamá en el Softbol de la competencia.
Dentro de la alta de la cuarta entrada, el Tricolor se puso al frente del marcador con una carrea.
El Tri femenil quiere afianzarse como una de las mejores selecciones de la zona.