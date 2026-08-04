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Sergio Mayer cuestiona dichos de Nay Salvatori y Grace Palomares sobre adultos mayores: “¿Qué pasaría si fuera al revés?"

En un video, el exdiputado sostiene que el contenido del podcast “Descasadas” incurre en edadismo al referirse a la piel y al olor corporal

En un video, el exdiputado sostiene que el contenido del podcast “Descasadas” incurre en edadismo al referirse a la piel y al olor corporal, y afirma que se minimiza por tratarse de mujeres

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El actor y también exdiputado federal Sergio Mayer se sumó a los pronunciamientos en torno a la polémica generada por comentarios de las diputadas locales de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori y Elvia Graciela Palomares, sobre hombres adultos mayores, al publicar un video en el que cuestiona lo que calificó como una “doble moral” en la sociedad frente a este tipo de expresiones.

“La estupidez no tiene género”

En el video, Mayer se refirió al podcast conducido por Salvatori, en el que también participó Palomares, y afirmó que el contenido difundido demuestra que “la estupidez no tiene género”. Cuestionó el origen de la conversación al señalar, de forma irónica, que no imagina “cuál de las cuatro se le ocurrió la brillante idea de proponer” hablar sobre la piel y el olor de los hombres mayores.

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El también productor calificó los comentarios como expresiones “despectivas llenas de edadismo” dirigidas a los adultos mayores, con énfasis en su edad, piel y olor corporal.

El planteamiento central: ¿qué pasaría si fuera al revés?

El eje del mensaje de Mayer giró en torno a un cuestionamiento directo: “¿Qué hubiera pasado (...) si un grupo de hombres en una posición de influencia pública (...) hubieran emitido comentarios similares, ridiculizando y burlándose del cuerpo de la mujer?”. De acuerdo con su planteamiento, en ese escenario “la reacción social mediática habría sido contundente, de condena unánime”, e incluso los movimientos feministas exigirían tanto la baja de redes sociales como la destitución de los cargos de los responsables por actos de misoginia, violencia de género y discriminación.

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Mayer insistió en que la igualdad de género “no significa igualdad para ejercer las mismas faltas de respeto”, sino igualdad para exigir que el discurso público se mantenga dentro de los límites de la civilidad y la empatía.

En un video, el exdiputado sostiene que el contenido del podcast “Descasadas” incurre en edadismo al referirse a la piel y al olor corporal, y afirma que se minimiza por tratarse de mujeres
En un video, el exdiputado sostiene que el contenido del podcast “Descasadas” incurre en edadismo al referirse a la piel y al olor corporal, y afirma que se minimiza por tratarse de mujeres

Advierte sobre normalizar burlas hacia grupos vulnerables

El actor advirtió que normalizar este tipo de comentarios bajo la premisa de que, por ser mujeres, pueden emitirlos sin consecuencias, envía “un mensaje peligroso”: que ciertos grupos vulnerables son “blancos aceptables de burlas” simplemente por su identidad. Calificó los dichos de las legisladoras como una muestra de “misandría” hacia los adultos mayores y aseguró que reflejan “una carencia de valores” que no debería tener cabida en la esfera pública.

El llamado final

Mayer concluyó su mensaje señalando que la equidad se construye “eliminando la discriminación en ambas direcciones”, y llamó a denunciarla “sin importar quién sea el emisor”. Aspiró a un entorno en el que la crítica y el humor no requieran recurrir a la denigración del otro, y en el que el trato digno sea una norma “sin excepciones basada en el género”.

Contexto

El pronunciamiento de Mayer se suma a una serie de reacciones que ha desatado la polémica, entre ellas el deslinde del consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero; las disculpas públicas de Salvatori y Palomares; y el posterior anuncio del cierre del podcast “Descasadas”, así como la salida temporal de Salvatori de un programa de televisión.

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