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Sindicato de empresa Creation Technologies inicia huelga en Sonora, denuncian despidos injustificados

El conflicto escaló tras un recorte de personal que afectó a cinco trabajadores, entre ellos la delegada sindical. Además, la organización señala violaciones al contrato colectivo y modificaciones laborales que afectarían sus prestaciones

Tres personas de espaldas frente a una puerta con cartel "ENTRADA", que cubren con telas roja y negra. Se ven una pared de ladrillos y un poste rojo.
Entre sus principales exigencias se encuentran la restitución de la delegada sindical despedida y la garantía plena del respeto a la libertad sindical. Mientras tanto, la empresa sostiene que la baja obedeció a criterios de productividad y descarta reincorporarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La planta de Creation Technologies estalló en huelga esta semana, luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores de la empresa, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), colocaran banderas rojinegras en las instalaciones de Sonora como protesta por presuntas violaciones al contrato colectivo y el despido de una representante sindical.

El movimiento ocurre en medio de un conflicto laboral que, de acuerdo con el secretario general del sindicato, Jesús Madrid, comenzó semanas atrás con un recorte de personal que afectó a cinco trabajadores, entre ellos la tesorera del sindicato, quien también desempeñaba funciones como delegada.

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El dirigente aseguró que el despido no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones que, desde la perspectiva del sindicato, buscan debilitar la representación de los trabajadores y modificar las condiciones laborales que han prevalecido durante más de dos décadas.

Acusan despidos injustificados y presión contra la representación sindical

Durante una declaración pública este lunes, Jesús Madrid explicó que el conflicto inició aproximadamente cinco semanas antes del estallamiento de la huelga, cuando la empresa realizó un ajuste de personal.

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Según el dirigente, entre las personas despedidas se encontraba la compañera que fungía como tesorera del sindicato y que, en la práctica, también ejercía como delegada de los trabajadores.

“Ya hace unas cinco semanas que la empresa manifestó un recorte donde salieron cinco personas. Dentro de ellas iba nuestra compañera tesorera, que más bien cumple como delegada”, señaló.

Madrid afirmó que esa representación sindical había cobrado mayor relevancia debido a que existía inconformidad entre parte de la plantilla con el desempeño de la delegación general.

A juicio del sindicato, la salida de la trabajadora representa un despido injustificado y una medida que afecta la organización de los empleados, motivo por el cual decidieron ejercer el derecho de huelga mientras buscan una solución mediante las instancias laborales correspondientes.

El cambio de horario detonó otro frente del conflicto

Además de los despidos, el sindicato sostiene que la empresa pretende modificar el esquema tradicional de trabajo que ha mantenido la planta desde su apertura.

De acuerdo con Jesús Madrid, Creation Technologies opera desde hace 24 años bajo un esquema de cuatro días laborales, de lunes a jueves. Sin embargo, recientemente la compañía planteó cambiar la jornada para trabajar cinco días, de lunes a viernes.

El dirigente sindical considera que esta modificación tendría repercusiones directas sobre prestaciones previamente negociadas.

Explicó que hace aproximadamente dos años el sindicato consiguió que los días de vacaciones únicamente se contabilizaran sobre los días efectivamente laborados, un beneficio que, sostiene, podría perder eficacia si la empresa amplía la semana laboral.

“Quiere extender el horario para que tengan menos días disponibles y de alguna manera reducir o tener más días laborables en cuanto a maquinaria”, expresó.

Para la organización sindical, el cambio no responde únicamente a necesidades operativas, sino que implicaría una disminución indirecta de derechos laborales obtenidos mediante la negociación colectiva.

CTM coloca banderas rojinegras en la planta

Tras no alcanzar un acuerdo con la empresa, trabajadores afiliados a la CTM colocaron las banderas rojinegras en los accesos de la planta, formalizando el inicio de la huelga.

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, el sindicato sostiene que la empresa incurrió en diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, además del despido de la delegada sindical, situación que derivó en el paro de actividades.

La organización sindical ha manifestado que su principal objetivo es lograr la reinstalación de la trabajadora despedida y abrir una mesa de negociación para revisar tanto las condiciones laborales como la propuesta de modificación de horarios.

¿Qué sigue para el conflicto laboral en Creation Technologies?

Con la huelga ya iniciada, el diferendo podría trasladarse a los mecanismos de conciliación previstos en la legislación laboral mexicana, donde empresa y sindicato tendrían la posibilidad de negociar un acuerdo que permita reanudar las operaciones.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Creation Technologies no había emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones realizadas por el sindicato ni sobre las razones del despido de la representante sindical o la propuesta de modificar la jornada laboral.

El desarrollo del conflicto será seguido de cerca por el sector manufacturero de Sonora, debido a la importancia de la planta dentro de la industria electrónica instalada en el estado y al precedente que podría representar para futuras negociaciones laborales.

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