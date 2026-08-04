Memo Ochoa recibe inesperado homenaje en Colombia: aficionados le dedican un rap durante sus vacaciones

El seis veces mundialista continúa despertando admiración entre los aficionados, quienes no dejaron pasar la oportunidad de reconocer su trayectoria.

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Guillermo Ochoa continúa disfrutando de una nueva etapa lejos de las canchas después de poner punto final a una de las carreras más importantes en la historia del futbol mexicano. Aunque ya anunció oficialmente su retiro como futbolista profesional, el exguardameta de la Selección Mexicana sigue despertando admiración dentro y fuera del país, algo que quedó demostrado durante sus recientes vacaciones en Colombia.

El histórico arquero, quien defendió la portería del Tricolor en seis Copas del Mundo y se convirtió en uno de los jugadores más representativos del balompié nacional, ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su descanso a través de redes sociales.

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Días atrás, Ochoa publicó imágenes de su visita a Xcaret, donde convivió con su familia y aprovechó para participar en diversas actividades tradicionales. Entre ellas destacó el juego de pelota, una experiencia que mostró con entusiasmo y que generó miles de reacciones entre sus seguidores.

El exportero mexicano disfrutaba de un recorrido turístico cuando un grupo de seguidores le dedicó unas rimas que rápidamente llamaron la atención.

Ahora, el exfutbolista eligió Cartagena como uno de los destinos para continuar sus vacaciones. Desde esa ciudad colombiana compartió una serie de fotografías en las que aparece recorriendo las coloridas calles del centro histórico y disfrutando del ambiente del lugar.

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Junto a las imágenes escribió: “Cartagena. Disfrutando sus calles, sus colores y la buena vibra del lugar”, mensaje que rápidamente acumuló comentarios de aficionados de distintos países.

Sin embargo, lo que parecía ser un paseo tranquilo terminó convirtiéndose en un momento muy especial para el exguardameta. Mientras caminaba por las calles de Cartagena, un par de personas lo reconocieron y decidieron rendirle un homenaje poco habitual.

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Los seguidores comenzaron a improvisar un rap dedicado al mexicano, resaltando su trayectoria con la Selección Nacional y el legado que dejó durante más de dos décadas como profesional. La escena llamó la atención de quienes transitaban por el lugar y rápidamente provocó que más personas se acercaran para saludar al exportero.

Entre las rimas que interpretaron los aficionados se escuchó: “No hay arquero como él representando a la selección… que viva Colombia y México cabrón. El mejor arquero de México y de toda la selección… viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa”.

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El seis veces mundialista continúa despertando admiración entre los aficionados, quienes no dejaron pasar la oportunidad de reconocer su trayectoria.

El peculiar reconocimiento fue recibido con una sonrisa por parte del exjugador, quien continuó caminando mientras agradecía las muestras de cariño.

La escena no terminó ahí. Conforme avanzaba por las calles de Cartagena, más turistas y habitantes identificaron al histórico arquero mexicano y aprovecharon la oportunidad para acercarse a él.

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Decenas de personas solicitaron fotografías y saludos, buscando conservar un recuerdo junto a uno de los futbolistas más emblemáticos que ha tenido México en los últimos años. Memo Ochoa accedió con tranquilidad a convivir con los aficionados, quienes aprovecharon el momento para expresarle su admiración.

Las imágenes compartidas en redes sociales rápidamente comenzaron a circular entre usuarios mexicanos y colombianos, quienes destacaron que el exportero continúa siendo una figura muy querida incluso después de haber dejado la actividad profesional.

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Guillermo Ochoa, arquero de la selección de México, es lanzado por los aires por sus compañeros tras la victoria ante Chequia en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko )

Durante su carrera, Guillermo Ochoa construyó una trayectoria que lo llevó a competir en diferentes ligas del mundo y a convertirse en un referente de la Selección Mexicana. Sus actuaciones en los Mundiales y las memorables atajadas frente a algunas de las mejores selecciones del planeta consolidaron su lugar entre los futbolistas más importantes del país.

Ahora, lejos de la presión de la competencia y disfrutando de su retiro, el exportero sigue cosechando el reconocimiento de la afición. Su paso por Cartagena dejó claro que su legado continúa vigente y que, sin importar el país que visite, siempre habrá seguidores dispuestos a recordarle los momentos que regaló bajo los tres postes del Tricolor.

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