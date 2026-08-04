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Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro

El conjunto azulcrema tendría que tomar una decisión importante en los próximos días ante el interés surgido desde el extranjero

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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El Club América estaría analizando una importante oferta proveniente de Brasil por Brian Rodríguez. De acuerdo con distintos reportes, la directiva azulcrema tendría sobre la mesa una propuesta de Cruzeiro para hacerse con los servicios del atacante uruguayo.

Las Águilas evaluarían la posibilidad de concretar la operación mientras continúan con la conformación de su plantel para afrontar la Leagues Cup y el resto del Apertura 2026, torneo en el que actualmente marchan como líderes tras las primeras tres jornadas.

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¿Cuánto ofrecería Cruzeiro por Brian Rodríguez?

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

De acuerdo con información publicada por ESPN, el club brasileño habría presentado una oferta cercana a los 10 millones de dólares por el “Rayito”, cifra que ya estaría siendo analizada por la directiva americanista.

El futbolista uruguayo, de 26 años, no sería ajeno al interés de clubes del extranjero. En mercados anteriores también habría despertado el interés de equipos brasileños, aunque en esta ocasión la propuesta luciría más sólida.

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La posible salida de Bryan también coincidiría con las negociaciones que el América mantendría por Jaminton Campaz, una de las figuras de Rosario Central, quien se desempeña principalmente por la banda izquierda, posición que actualmente ocupa Brian.

Brian Rodríguez habría respondido a las críticas tras su regreso

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de perderse las dos primeras jornadas del Apertura 2026 por una lesión en el entrenamiento, Brian Rodríguez reapareció en la victoria del América por 3-0 sobre Santos Laguna y se hizo presente en el marcador.

Tras el encuentro, el uruguayo compartió un mensaje en sus redes sociales que habría estado dirigido a quienes cuestionaron su profesionalismo durante su ausencia.

“Qué lindo volver. Sigan hablando y dudando del profesional que soy. Seguiré demostrando así, donde más me gusta, en la cancha”.

Hasta el momento, ni el conjunto azulcrema ni Cruzeiro se habrían pronunciado de manera oficial sobre las versiones. Se espera que en los próximos días pueda definirse si las negociaciones avanzan o si Brian permanecería en Coapa, al menos, durante el resto del semestre.

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