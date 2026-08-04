EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 4 de agosto

Diversos colectivos sociales, organizaciones estudiantiles y agrupaciones ciudadanas se movilizarán este martes 4 de agosto en distintos puntos de la capital, con motivo de la defensa de derechos laborales, sociales y ambientales, así como para exigir transparencia y justicia.

Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), desde temprana hora están previstas por lo menos diez concentraciones y tres citas agendadas a lo largo de la ciudad, con epicentros en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Azcapotzalco, además de cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento.