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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 4 de agosto

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Diversos colectivos sociales, organizaciones estudiantiles y agrupaciones ciudadanas se movilizarán este martes 4 de agosto en distintos puntos de la capital, con motivo de la defensa de derechos laborales, sociales y ambientales, así como para exigir transparencia y justicia.

Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), desde temprana hora están previstas por lo menos diez concentraciones y tres citas agendadas a lo largo de la ciudad, con epicentros en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Azcapotzalco, además de cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento.

11:25 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 4 de agosto

Vista aérea nocturna de un estadio moderno, iluminado en azul y morado, con pantallas mostrando a Yuridia, el logo de GNP Seguros y miles de personas alrededor.
Por la noche se espera carga pesada en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros por el concierto de Harry Styles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Jubilados del IMSS en Suprema Corte: A las 7:30 horas, la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia (Av. Pino Suárez #2, Centro Histórico, Cuauhtémoc), para exigir justicia en el manejo de recursos destinados a jubilados y pensionados, y protestar contra la jurisprudencia 185/2008 de la Segunda Sala. Se prevé la llegada de manifestantes en autobuses desde otros estados y la posible instalación de un plantón, con un aforo estimado de 300 personas.
  • Defensa del Golfo de California en Estela de Luz: A las 10:30 horas, Nuestra Futuro, A.C., junto a Expresión ColectivaMx y otros grupos ambientales, realizará una activación artística bajo el nombre “Ecos del Océano” en la Estela de Luz (Lieja 270, Bosque de Chapultepec), enfocado en la protección de las ballenas y el ecosistema marino. Se anticipa participación de alrededor de 50 personas.
  • Movilizaciones estudiantiles del IPN: En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (Manuel Carpio y Plan de Ayala, Miguel Hidalgo), estudiantes del Instituto Politécnico Nacional sostendrán a las 12:00 horas una tercera mesa de trabajo con autoridades, relacionada con la democratización y transparencia en la gestión del Poli. Además, otro grupo se concentrará a las 11:00 horas en las instalaciones de Canal Once para denunciar incidentes ocurridos el pasado 2 de agosto y dar a conocer próximas acciones. En ambos casos se estima la asistencia de entre 50 y 70 estudiantes.
  • Alianza de Jubilados y Pensionados en Tlatelolco: A las 11:00 horas, en la Ágora de Tlatelolco (Manuel González y Lerdo), se llevará a cabo una reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados, congregando aproximadamente a 50 personas.
  • Solidaridad con Cuba en la Cineteca Chapultepec: Como parte del centenario del natalicio de Fidel Castro, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba presentará a las 18:00 horas el documental “Fidel Castro” en la Cineteca Nacional Chapultepec (Álvaro Obregón). Se contará con la presencia del embajador de Cuba en México y la participación de 60 asistentes.
  • Otras acciones: Durante el día, colectivos como “No Más Presos Inocentes” y “Somos Ellas” acudirán a los juzgados de control del Reclusorio Oriente (Iztapalapa) en apoyo a víctimas y para exigir revisiones de casos judiciales. Asimismo, vecinos de San Martín Xochinahuac protestarán en Azcapotzalco contra los camiones de carga de una empresa, mientras que organizaciones de artesanos indígenas solicitarán espacio para vender en la próxima Feria en el Zócalo.

Rodadas ciclistas y eventos multitudinarios

Desde las primeras horas y hasta la noche, habrá distintas rodadas ciclistas que recorrerán puntos como Los Dinamos, Ajusco, Parque del Conde, Catacumbas de Chapultepec y Atizapán, con aforos que van de 20 a 35 personas.

En el rubro cultural y de esparcimiento, destacan el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, con aforo de 70,000 personas; actividades en el Zócalo capitalino (del 01 de junio al 30 de agosto); y la tradicional lucha libre en Arena México.

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