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Karina Torres cumple 36 años: ¿cómo pasó del anexo a ser una de las favoritas en La Casa de los Famosos México?

Las apariciones junto a la ganadora de la primera temporada ayudaron a que el público la ubicara, pero su estilo propio terminó por convertirla en figura viral y habitante del show

Retrato de Kary Torres de cuerpo completo con atuendo naranja, trenzas largas, collar, tatuajes, sobre fondo rojo con dos globos y círculos blancos
La influencer trans oriunda de León, Guanajuato, celebra su cumpleaños dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México,(@Karinatorrea/Instagram)
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Edna Karina Torres Hernández cumple hoy 36 años en una fecha que llega cargada de simbolismo: la influencer trans oriunda de León, Guanajuato, celebra su cumpleaños dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el reality de Televisa que la tiene como una de las favoritas del público.

Su historia, sin embargo, no comenzó frente a las cámaras ni entre aplausos.

El momento donde dejaron a Karina con un corte de cabello que generó más de una impresión (Redes Sociales)

De las adicciones a Casa Gratitud

Desde los 15 años, Karina Torres libró una batalla de 14 años contra las adicciones. El consumo de solventes, marihuana y cristal derivó en episodios graves de psicosis, tentativas de suicidio y una estancia de aproximadamente seis meses y medio en prisión.

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También vivió en situación de calle, ejerció el trabajo sexual y enfrentó extorsiones y abusos de autoridad en esa etapa.

Fue su familia quien tomó la decisión de internarla de manera involuntaria en el centro de rehabilitación Casa Gratitud. Ahí, donde los cuidadores le permitían usar el teléfono, Karina encendió la cámara por primera vez y comenzó a grabar su día a día.

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El empujón de Wendy Guevara

Retrato de Kary Torres de cuerpo completo con atuendo naranja, trenzas largas, collar, tatuajes, sobre fondo rojo con dos globos y círculos blancos
Las primeras emisiones propias de Karina eran modestas: media hora o una hora diaria. Con el tiempo, comenzó a monetizarlas.(@Karinatorrea/Instagram)

Al salir de la rehabilitación, Torres se reintegró a la vida laboral en una fábrica de calzado en León. Fue en ese período cuando Wendy Guevara, hoy ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, la incluyó en algunas de sus transmisiones y el público comenzó a identificarla.

Las primeras emisiones propias de Karina eran modestas: media hora o una hora diaria. Con el tiempo, comenzó a monetizarlas.

Ese impulso la llevó a tomar una decisión que, según ella misma relató, transformó su rumbo: estudiar belleza. En 2023 se graduó de la Academia de Belleza y Cosmetología de León, lo que le valió el apodo de "La Licenciada“, una broma de sus seguidores que exageraron el logro como si se tratara de un título en medicina o derecho.

La influencer que llegó a la televisión nacional

La conductora y creadora de contenido advierte que podría no regresar a redes sociales tras su participación en el reality de Televisa

Su carisma, sentido del humor y autenticidad la consolidaron como una de las creadoras de contenido más populares de México, junto al grupo viral “Las Perdidas”. Hoy lleva más de seis años sin consumir drogas y continúa en terapia psicológica.

El 7 de julio de 2026, Galilea Montijo la presentó como la segunda habitante confirmada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un día después del actor Ernesto Laguardia. La transmisión se siguió por Las Estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX.

Antes de ingresar al reality, Torres realizó una transmisión de despedida con sus seguidores. “Por fin se les cumplió, comadre, vamos a pasarla super bien y que la gente conozca esa parte de mí que la gente no conoce en las redes sociales”, fueron sus primeras palabras al ser confirmada en el programa.

Sus momentos más recordados, dentro y fuera de la pantalla

Karina Torres le corta el pelo a Ese Pérez; Jair y Aldo también quieren un corte (Captura de pantalla)
Karina Torres le corta el pelo a Ese Pérez; Jair y Aldo también quieren un corte (Captura de pantalla)

Antes del reality, Karina Torres ya acumulaba una galería de momentos virales. Sus gestos exagerados —en particular el de pasar de una expresión seria a soltar una carcajada con la boca completamente abierta— se convirtieron en material de memes constantes entre sus seguidores. También circuló ampliamente un video en el que corre de forma dramática, comparada por los internautas con el personaje de la película Apocalypto.

Otro episodio que encendió las redes ocurrió en noviembre de 2025, cuando el médico e influencer Dr. Miguel Padilla la besó en un evento público donde ella compartía escenario con Paola Suárez. Padilla publicó después una historia en Instagram con una fotografía junto a Torres y el mensaje “Conocí a mi crush”, lo que disparó los rumores de romance. Karina respondió con humor: dijo que “se sintió un quesito” y aclaró que ambos habían dado su consentimiento momentos antes.

En el plano lingüístico, Torres también dejó huella: la Academia Mexicana de la Lengua analizó y reconoció formalmente en febrero de 2025 la palabra nadaqueveriento/a —adjetivo coloquial que significa “fuera de lugar” o “irrelevante”— como neologismo, atribuyendo su popularización a la influencer.

Dentro de La Casa de los Famosos México

Mujer con vestido rosa, tatuajes y brazaletes dorados posa junto al logo 3D azul de "La Casa de los Famosos México" sobre fondo degradado
En la primera gala de eliminación participó en la dinámica de Posicionamiento y eligió colocarse frente al habitante Luis Chaparro. (Infobae México Especial)

Ya dentro de La Casa de los Famosos México, su primera semana estuvo marcada por la autenticidad que la caracteriza. En la primera gala de eliminación participó en la dinámica de Posicionamiento y eligió colocarse frente al habitante Luis Chaparro. “No he convivido mucho contigo y espero que, si te quedas, no te lo tomes personal; seguiremos conviviendo y es parte del juego”, le dijo. Superó esa primera ronda con el respaldo del público.

Su despedida de las redes antes de ingresar al programa también generó reacciones. En tono de broma, les dijo a sus seguidores: “Me desaparezco de ustedes por un mes, dos meses, dos meses y medio o tal vez seis años. Uno nunca sabe. Puede que no regrese nunca”.

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