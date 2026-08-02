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La Casa de los Famosos México 2026: primer expulsado hoy domingo 2 de agosto en vivo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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La Casa de los Famosos México 2026 vive HOY domingo 2 de agosto la primera gala de eliminación, una noche decisiva en la que uno de los habitantes deberá abandonar la competencia.

Tras la salvación de Arantza Ruiz, seis habitantes permanecen en riesgo de abandonar el reality: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

El público decidirá quién continúa en la competencia y quién se convierte en el primer eliminado de la temporada. Sigue aquí el minuto a minuto, los posicionamientos, las votaciones y todos los detalles de la gala.

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