Arrestan a hombre que transportaba más de 200 kilos de cocaína en un vehículo en CDMX: investigan ruta de trasiego

En el material se observa que los paquetes estaban ocultos debajo de los asientos del coche. Video: SSPC

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Una persona que transportaba más de 200 kilos de cocaína oculta en un vehículo fue detenido por elementos de seguridad federal y policías de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura se realizó durante acciones de vigilancia de elementos de la corporación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Tlalpan.

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Los agentes se encontraban en un reten sobre la carretera México-Cuernavaca, y a la altura del kilómetro 5+400, cuando detectaron una camioneta de carga que realizaba cambios constantes e intempestivos de carril.

Foto: SSPC

Debido a que ponía en riesgo a los demás conductores, los policías le marcaron el alto y realizaron una inspección de la unidad, en la que localizaron 217 kilos de cocaína ocultos en un compartimento del área de carga, por lo que procedieron con el aseguramiento de la droga y la detención del responsable.

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El hombre, de 38 años de edad, fue puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que realice las investigaciones y determine su situación jurídica.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto a la droga asegurada. Foto: SSPC

Por su parte, García Harfuch informó que las investigaciones continuarán para definir cuál es la ruta de trasiego y el destino final que tenía la droga que circulaba en inmediaciones de la capital.

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“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, fortalecer las labores de inteligencia, investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas, para evitar que miles de dosis lleguen a las calles”, detalló la SSPC en un comunicado.

Aseguran lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detienen a 16 personas

Este lunes la Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de cuatro lanchas que transportaban más de 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, en acciones donde también se logró la detención de 16 personas.

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Los elementos, en funciones de Guardia Costera, localizaron dos embarcaciones que navegaban de manera sospechosa frente a las costas de Oaxaca.

Al proceder con una inspección, los marinos hallaron 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de 3 toneladas. Asimismo, fueron detenidas 10 personas que transportaban el cargamento de droga.

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El video muestra un operativo de vigilancia aérea y persecución marítima que culminó con el aseguramiento de una pequeña embarcación con un cargamento de presunta cocaína. Video: Gabinete de Seguridad

Otras acción se llevó a cabo en costas de Chiapas, donde los elementos navales aseguraron dos embarcaciones menores: una que transportaba 24 bultos con presunta cocaína con de un peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de 2 mil litros de combustible.

En la lancha se transportaban seis personas, quienes fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La Secretaría de Marina informó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha logrado el aseguramiento de más de 80 toneladas de droga en altamar, lo que contribuye a detener el flujo de narcóticos.

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El Almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Marina, informó que las principales organizaciones criminales que han sido afectadas en los decomisos de droga en el Pacífico mexicano son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Marina en la conferencia mañanera de este 31 de julio. Crédito: Presidencia

Además, reveló que los grupos delictivos modificaron su forma de operar, ya que de manera reciente se detectó que introducen personas sin documentos a bordo de buques de carga con la instrucción de arrojar la droga al agua y que embarcaciones menores la recojan de manera posterior.

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El secretario precisó que la Marina ha enfocado sus operaciones en el Pacífico mexicano para detectar el ingreso de cargamentos de drogas de manera temprana.

Cabe señalar que en el último mes el estado de Chiapas es la entidad que más decomisos de droga ha registrado, con al menos tres aseguramientos de lanchas con presunta cocaína.

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