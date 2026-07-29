¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?

(REUTERS/Bruna Casas)

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La Fórmula 1 entra en su tradicional parón veraniego y los equipos tendrán cerca de un mes para preparar la segunda mitad de la temporada 2026.

Tras el descanso, Sergio “Checo” Pérez volverá a la actividad con Cadillac en el Gran Premio de los Países Bajos, donde buscará sumar sus primeros puntos del año.

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El piloto mexicano ha estado cerca de meterse a la zona de puntos en varias carreras, aunque la escudería estadounidense continúa sin unidades en su temporada de debut dentro de la máxima categoría.

¿Cuándo y a qué hora corre Checo Pérez en el GP de Países Bajos?

(REUTERS/Marton Monus)

La actividad de la Fórmula 1 se reanudará el domingo 23 de agosto de 2026, cuando se dispute el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

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Horario en México (tiempo del centro):

Carrera: Domingo 23 de agosto

Hora: 07:00 horas

La cita marcará el inicio de la segunda parte del campeonato, en un calendario que será clave para definir la lucha por el título y las posiciones en el Campeonato de Constructores.

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¿Qué se espera de Checo Pérez tras el descanso?

(REUTERS/Lisa Leutner)

El principal objetivo de Checo Pérez será continuar con el desarrollo del monoplaza de Cadillac y conseguir los primeros puntos de la escudería en la Fórmula 1.

A lo largo de la temporada, el mexicano ha sido el piloto que más cerca ha estado de romper esa barrera, aunque el rendimiento del auto lo ha mantenido lejos de pelear con los equipos de la parte alta de la parrilla.

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El parón veraniego representa una oportunidad para que Cadillac introduzca mejoras de cara a la recta final del campeonato y pueda abandonar el último lugar del Campeonato de Constructores.

Calendario: las carreras que restan en la temporada 2026 de la Fórmula 1

(REUTERS/Issei Kato)

Gran Premio de los Países Bajos: 23 de agosto (Zandvoort)

Gran Premio de Italia: 6 de septiembre (Monza)

Gran Premio de España: 13 de septiembre (Madrid)

Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre (Bakú)

Gran Premio de Baréin: 4 de octubre

Gran Premio de Singapur: 11 de octubre (Marina Bay)

Gran Premio de Estados Unidos: 25 de octubre (Austin)

Gran Premio de México: 1 de noviembre (Autódromo Hermanos Rodríguez)

Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre (Interlagos)

Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre (Las Vegas Strip)

Gran Premio de Catar: 29 de noviembre (Losail)

Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre (Yas Marina)