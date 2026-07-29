BBVA cambia su equipo en México: quién es José Luis Elechiguerra, el nuevo “country manager”

El directivo, que venía de encabezar la gestión global de riesgos, toma las riendas del principal mercado del grupo, mientras Eduardo Osuna se mantiene en la institución y pasa a presidir el Consejo local. Foto: Más Finanzas

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BBVA aprobó este martes una profunda reorganización de su cúpula directiva que afecta a prácticamente todas las áreas clave del banco, con México como epicentro de los cambios y la salida de Luisa Gómez Bravo como directora financiera del Grupo tras casi tres años en el cargo.

El relevo en México, la pieza central

José Luis Elechiguerra, hasta ahora responsable global de Gestión de Riesgos (GRM), sustituirá a Eduardo Osuna como country manager de BBVA en México, el principal mercado del banco. Osuna no sale de la entidad: pasará a presidir el Consejo de Administración de BBVA México.

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Como pieza de dominó, Pablo Pastor, actual responsable de Riesgos de América del Sur y Turquía, asumirá la dirección global de GRM.

José Luis Elechiguerra, más de 25 años dentro de BBVA para liderar México

Elechiguerra llega a la dirección de BBVA México con casi dos décadas de trayectoria dentro del grupo. Es ingeniero químico por la UNAM, cuenta con una maestría en Ciencia e Ingeniería y con un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin. Se incorporó a BBVA México en 2008 como director de Desarrollo de Negocio y Planificación Estratégica del Negocio Hipotecario, y desde entonces ocupó distintas posiciones de alta dirección tanto en México como en las áreas globales del Grupo: dirigió Planificación Estratégica y Financiera de Retail, Transformación de Negocio, Organización y Business Process Engineering, Data Governance, y Client Solutions en BBVA USA, hasta convertirse en Global Head of Engineering en 2020. Desde 2024 encabezaba Global Risk Management, el área que ahora entrega a Pablo Pastor para asumir el liderazgo de BBVA en su mercado más importante.

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22/12/2020 BBVA nombra a José Luis Elechiguerra responsable global de Engineering & Organization ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA ©2019 NATHAN LINDSTROM

Cambio de mando en Finanzas

El otro gran movimiento es la salida de Luisa Gómez Bravo como CFO del Grupo, puesto que ocupaba desde 2023. Su reemplazo será Gonzalo Rodríguez, hasta ahora al frente de la Banca Minorista de BBVA en España. Gómez Bravo seguirá vinculada al banco, aunque todavía no tiene un puesto definido.

Una reorganización que integra riesgos y compliance

BBVA fusionará las funciones de Compliance y Riesgos no Financieros —hasta ahora bajo ‘Regulation & Internal Control’, área que desaparece— dentro de GRM. Ambas quedarán bajo el liderazgo de Rocío Pérez, con acceso directo al Consejo de Administración.

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Nueva área para relaciones institucionales

Mario Pardo, hasta ahora country manager en Colombia, dirigirá la nueva área global de ‘Institutional Engagement’, que concentrará la relación con reguladores, instituciones y responsables de política pública, además de BBVA Research. Su reemplazo en Colombia será Gloria Couceiro.

América del Sur simplifica su estructura

Argentina, Colombia y Perú reportarán directamente al consejero delegado Onur Genç, mientras Uruguay y Venezuela dependerán de Commercial Client Solutions, y Chile de Retail Client Solutions. El área de ‘Country Monitoring’ desaparece.

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Otros movimientos relevantes

Victoria del Castillo pasa a liderar Talent & Culture , en sustitución de Paul Tobin.

Roberto Albaladejo toma el mando de Strategy & M&A .

Jacobo de Nicolás asume la dirección global del área Legal , reemplazando a María Jesús Arribas.

Rosario Mirat se hace cargo de la Secretaría General y del Consejo, en lugar de Domingo Armengol.

El relevo de Eduardo Osuna por José Luis Elechiguerra en el principal mercado del grupo encabeza una remodelación que alcanza a Finanzas, Estrategia y personas, con cambios efectivos desde el 1 de septiembre. REUTERS/Susana Vera

Entrada en vigor y contexto

Los cambios serán efectivos a partir del 1 de septiembre, sujetos a los trámites regulatorios habituales. El presidente de BBVA, Carlos Torres, calificó la reorganización como un paso para posicionar al banco “en la mejor posición para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento”. Según medios especializados, la remodelación también busca preparar a la entidad para el impacto de la inteligencia artificial en el negocio financiero.

Torres y Genç agradecieron públicamente la trayectoria de quienes concluyen su etapa ejecutiva: Domingo Armengol, María Jesús Arribas, Juan Asúa, Ana Fernández Manrique, Luisa Gómez Bravo, Eduardo Osuna, Jorge Sáenz de Azcúnaga y Paul Tobin.

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