¿Por qué Checo Pérez no fue castigado pese a cometer una infracción en el GP de Hungría 2026?

(REUTERS/Brian Snyder)

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Sergio “Checo” Pérez volvió a protagonizar un incidente relacionado con el procedimiento de salida durante el pasado Gran Premio de Hungría 2026.

Aunque los comisarios de la FIA determinaron que el piloto mexicano infringió el reglamento, finalmente optaron por imponerle únicamente una advertencia, evitando una penalización que normalmente habría sido más severa.

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El piloto de Cadillac, que arrancó desde el pit lane tras modificar la suspensión de su monoplaza bajo régimen de parque cerrado, ya había sido investigado por situaciones similares en otras carreras de la temporada.

La maniobra por la que fue investigado

(X / Sergio Pérez )

Al finalizar la vuelta de formación, obligatoria también para quienes parten desde boxes, Pérez cruzó la línea de Safety Car (SC1) por delante de su compañero Valtteri Bottas, una acción prohibida por el Reglamento Deportivo de la FIA.

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Tras analizar el caso, los comisarios concluyeron que el mexicano sí incumplió el procedimiento, pero consideraron que la sanción habitual no tenía sentido debido a que ya estaba iniciando la carrera desde el pit lane.

En su resolución explicaron que el piloto estaba concentrado en cumplir correctamente el procedimiento de salida desde boxes y no advirtió que había rebasado a Bottas antes de la línea SC1.

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Por ello, determinaron que una advertencia era una sanción suficiente.

El abandono marcó otro domingo complicado

(REUTERS/Marton Monus)

Más allá de la investigación, el Gran Premio terminó de forma anticipada para Checo Pérez, quien abandonó en la vuelta 48 de las 70 programadas debido a un problema en la suspensión de su Cadillac.

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El resultado prolongó el complicado inicio de temporada del mexicano, que continúa sin sumar puntos con la escudería estadounidense.

No es la primera vez que ocurre en 2026

(REUTERS/Issei Kato)

La situación en Hungría se suma a otros incidentes similares que Pérez ha protagonizado esta temporada.

En el Gran Premio de Mónaco, el mexicano fue sancionado en dos ocasiones por incumplir los procedimientos de salida. Primero recibió un drive-through tras colocarse en una posición incorrecta de la parrilla y, posteriormente, perdió un punto al recibir una penalización de diez segundos por sobrepasar su cajón de salida en la reanudación de la carrera.

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También en el Gran Premio de Austria fue declarado culpable de moverse antes de que se apagaran los semáforos. Sin embargo, los comisarios decidieron no imponer la sanción habitual de cinco segundos porque el piloto ya había abandonado la competencia cuando se resolvió el caso.

De esta manera, Hungría se convirtió en el tercer episodio del año en el que Checo Pérez fue investigado por una infracción durante el procedimiento de salida, aunque nuevamente evitó recibir una penalización deportiva.

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