Fiscalía de Nuevo León aclara el caso Karely Ruiz: esto se reveló en conferencia

(Instagram/@karelyruiz)

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León ofreció este miércoles una conferencia de prensa para actualizar el avance en las investigaciones de los hechos recientes que han conmocionado a la comunidad regiomontana, incluyendo el asalto violento en el domicilio de Karely Ruiz.

El fiscal Javier Flores Saldívar detalló los trabajos en curso y respondió a las principales dudas de la prensa, sin adelantar conclusiones sobre la autoría intelectual o nuevos responsables.

PUBLICIDAD

El fiscal detalla el móvil y avances de la investigación

Durante la rueda de prensa, el fiscal Flores Saldívar aclaró que, hasta el momento, el móvil central del caso es un robo con violencia, y no retomó lo del presunto intento de secuestro.

“El móvil es un robo con violencia, en el cual se han especificado por varios medios que es la cantidad de veinte mil pesos en efectivos”, explicó el fiscal, haciendo referencia al mono sustraído durante la irrupción en la vivienda de la influencer.

PUBLICIDAD

Qué pasó con la hija y el esposo de Karely Ruiz en el presunto intento de secuestro de la influencer (RS)

Sobre el desarrollo de las diligencias, Flores Saldívar indicó que “se están examinando ahí, este, cámaras que existen y se trata de encontrar a los responsables”.

El fiscal también fue enfático en descartar lesiones hacia Karely Ruiz o su hija: “No, no se tiene conocimiento” de que hayan sufrido daño físico, afirmó.

PUBLICIDAD

Solo el esposo de la influencer presentó una lesión leve por un golpe, lo que, según el fiscal, “indica que sí traían algo”, en referencia a la posible presencia de armas.

Respecto al número de agresores, el titular de la Fiscalía dijo que las cámaras muestran la entrada de “seis, siete personas”, y que se están realizando los cruces de información para identificar a los implicados.

PUBLICIDAD

(Fiscalía Nuevo León)

Lo que se sabe hasta ahora del asalto en casa de Karely Ruiz

La versión oficial señala que al menos siete hombres armados irrumpieron en la madrugada en el domicilio de Karely Ruiz, ubicado en la colonia Las Puentes de San Nicolás.

Los asaltantes sometieron a la familia y exigieron la entrega de dinero y objetos de valor, logrando sustraer una suma considerable en efectivo, joyas y aparatos electrónicos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía, “solo el esposo de Karely le dieron”, en referencia a la agresión física recibida, mientras que las demás personas en la vivienda resultaron ilesas.

El fiscal detalló que se revisan grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona y se busca pistas que faciliten la identificación de los responsables.

PUBLICIDAD

(Instagram karelyruiz/N+)

El caso ha generado amplia preocupación social y mediática, en parte por la notoriedad de la víctima y el nivel de violencia del asalto. La Fiscalía pidió paciencia y colaboración a la ciudadanía, mientras se procesan indicios y se avanza en la localización de los autores materiales e intelectuales.

La familia afectada permanece estable y las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona. El fiscal concluyó que esperan “pronto darles respuesta” y confirmó que la investigación está lejos de cerrarse, con el compromiso de mantener informada a la sociedad sobre cualquier novedad relevante.

PUBLICIDAD