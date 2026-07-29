Canelo Álvarez respalda a joven seleccionado mexicano y cubrirá sus gastos para competir en el Mundial Sub-19

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Una publicación en redes sociales fue suficiente para que Saúl “Canelo” Álvarez volviera a demostrar su compromiso con las nuevas generaciones del boxeo mexicano. El campeón tapatío respondió al llamado de ayuda del juvenil Josué Zepeda, quien buscaba reunir recursos para representar a México en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, y le ofreció cubrir los gastos necesarios para que pueda asistir a la competencia.

El torneo internacional se celebrará del 14 al 28 de octubre de 2026 en Budva, Montenegro, donde el joven originario de Playas de Rosarito, Baja California, buscará destacar como integrante de la selección nacional dentro de la categoría de los 60 kilogramos.

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Josué Zepeda buscaba reunir 80 mil pesos para asistir al Campeonato Mundial Sub-19, pero recibió una inesperada respuesta del campeón mexicano.

Una petición en redes terminó con el respaldo del campeón mexicano

Previo a su viaje, Zepeda compartió un mensaje dirigido a sus seguidores para explicar que necesitaba apoyo económico con el objetivo de solventar los gastos derivados de su participación en el Campeonato Mundial.

El pugilista reveló que el presupuesto necesario ascendía aproximadamente a 80 mil pesos, cantidad que cubriría aspectos relacionados con su preparación y asistencia al certamen internacional.

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La publicación comenzó a recibir muestras de apoyo, pero una de las respuestas llamó especialmente la atención: la de Saúl Álvarez.

El campeón mundial no solo reaccionó al mensaje, sino que confirmó que su equipo se pondría en contacto con el joven para hacerse cargo de los costos del viaje.

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“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito”, escribió el histórico boxeador mexicano.

Saúl Álvarez apareció en redes sociales para brindar respaldo económico al joven bajacaliforniano que competirá con la Selección Mexicana.

El comentario rápidamente se viralizó y provocó cientos de reacciones positivas entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes reconocieron el gesto del jalisciense hacia una de las jóvenes promesas del boxeo nacional.

Por su parte, Josué Zepeda respondió casi de inmediato para agradecer el apoyo recibido, destacando la importancia que tendrá este respaldo en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

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Una de las grandes promesas del boxeo amateur mexicano

Aunque todavía se encuentra en las categorías juveniles, Zepeda ya ha construido un destacado historial dentro del boxeo amateur.

El representante de Baja California se ha consolidado como uno de los talentos con mayor proyección del país gracias a sus actuaciones tanto en competencias nacionales como internacionales, defendiendo los colores de su estado y de la Selección Mexicana.

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Uno de sus logros más importantes llegó durante los Nacionales CONADE 2025, donde hizo historia al convertirse en el primer boxeador bajacaliforniano en subir al podio dentro de esa competencia.

Ese mismo año también tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Internacional Boxam Joven y Junior, disputado en Alicante, España, donde obtuvo la medalla de bronce tras superar a rivales de Colombia y Hungría, consolidándose como una de las cartas fuertes del boxeo juvenil mexicano.

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Experiencia internacional antes del Mundial

La evolución de Josué Zepeda continuó durante 2026 con nuevas oportunidades para representar al país.

En marzo participó en la Future’s Cup, celebrada en Tailandia, donde volvió a demostrar su calidad sobre el ring dentro de la categoría de los -60 kilogramos.

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En ese torneo consiguió una importante victoria al imponerse por decisión unánime al rumano Iulian Stefan Udroiu, resultado que fortaleció sus aspiraciones de convertirse en uno de los principales exponentes juveniles del boxeo mexicano.

Además, el pugilista ha formado parte de los programas impulsados por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDEBC), organismo que ha respaldado su desarrollo en distintos procesos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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El respaldo de Canelo impulsa el sueño mundialista

El histórico pugilista decidió ayudar a Josué Zepeda, quien buscaba recursos para competir en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19.

Con el apoyo económico ofrecido por Saúl Álvarez, Josué Zepeda podrá concentrarse plenamente en su preparación para enfrentar uno de los retos más importantes de su trayectoria.

El gesto del campeón mexicano no solo representa un alivio para el joven atleta y su entorno, sino también un mensaje de respaldo hacia las nuevas generaciones del boxeo nacional, que buscan abrirse camino en el escenario internacional.

Ahora, con el viaje asegurado y la motivación de contar con el respaldo de uno de los máximos referentes del deporte mexicano, Zepeda enfocará todos sus esfuerzos en llegar en las mejores condiciones a Montenegro, donde intentará colocar nuevamente el nombre de México entre los protagonistas del boxeo amateur mundial.