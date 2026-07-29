Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX

El Rebaño Sagrado y la Franja se medirán este viernes en un juego intenso antes de viajar a Estados Unidos para disputar Leagues Cup. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

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Puebla y Chivas se enfrentan este viernes 31 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos equipos llegan a este encuentro con la intención de cerrar de la mejor manera su participación en el torneo local tras tres jornadas disputadas.

El partido representa la última oportunidad para ajustar detalles antes de partir rumbo a la Leagues Cup, donde ambos buscarán mejorar el rendimiento mostrado en las primeras semanas de competencia.

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Dudas con el Rebaño Sagrado

Armado Gnzález, campeón goleador de la Liga MX, entró al radar internacional tras participar en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. (X/@Chivas)

El inicio del torneo ha generado incertidumbre dentro del Guadalajara. Después de dos temporadas destacadas, el arranque actual ha dejado dudas, sobre todo tras la derrota en casa ante Toluca.

Aunque el equipo mostró buenos momentos durante el partido, los errores volvieron a pasar factura, como sucedió la campaña pasada. Ejemplo de esto fueron la expulsión de Ángel Sepúlveda y el penal cometido por Luis Romo.

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A pesar de ello, el Rebaño Sagrado evidenció una mejoría en su encuentro más reciente ante Juárez, donde el equipo mantuvo presión constante sobre el arco rival, aunque la falta de contundencia impidió reflejarlo en el marcador.

El gol del Guadalajara llegó hasta los últimos minutos del tiempo agregado por conducto de Roberto Alvarado, lo que señala que el equipo aún debe trabajar en la toma de decisiones al momento de definir frente al arco.

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Gabriel Milito buscará aprovechar este enfrentamiento ante Puebla y la participación en Leagues Cup para volver a retomar el camino de cara a lo que será el resto del torneo en la Liga Mx.

Puebla por la sorpresa

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Puebla ha mostrado un rendimiento irregular en el inicio del torneo. Tras perder como local frente a Querétaro en su debut, el equipo ha presentado una mejoría en su funcionamiento.

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La Franja logró vencer a FC Juárez como visitante, resultado que dejó buenas sensaciones en el plantel. Además, en su partido ante Cruz Azul, Puebla complicó a los celestes y mantuvo el empate hasta los minutos finales, cuando Cruz Azul consiguió el gol de la victoria al minuto 82.

De cara al duelo contra Chivas, queda la incógnita sobre qué versión de Puebla se presentará este viernes. El equipo buscará competirle de tú a tú al Guadalajara y aspirar a dar una sorpresa en el Estadio Cuauhtémoc.

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Cuándo y dónde ver en vivo el partido

El encuentro podrá seguirse en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Azteca 7 y FOX ONE.