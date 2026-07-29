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Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

La presidenta dejó a la FGR la valoración de los señalamientos sobre una presunta protección al Cártel Arellano Félix durante la gestión del exgobernador de Baja California

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Crédito: Gobierno de México)
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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó una publicación que el expresidente Felipe Calderón realizó en 2017 sobre Ernesto Ruffo Appel, luego de que resurgieran señalamientos por una presunta protección al Cártel Arellano Félix durante la administración del exgobernador de Baja California.

La mandataria federal señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si existen elementos para investigar el caso.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la veracidad de los señalamientos y afirmó que corresponde a la autoridad ministerial establecer si existe sustento para iniciar una indagatoria.

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“Ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017”, declaró la presidenta.

El tema surgió después de que se difundiera una declaración atribuida a Joaquín “El Chapo” Guzmán ante un agente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 1993, en la que presuntamente habría mencionado al entonces gobernador de Baja California en relación con el Cártel Arellano Félix.

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De acuerdo con la información difundida, la declaración atribuida al exlíder del Cártel de Sinaloa señalaba que, a través de la Procuraduría estatal, supuestamente se entregaban credenciales de la Policía Judicial a integrantes de la organización criminal.

Ante estos señalamientos, la presidenta comparó el contenido de la declaración atribuida a Guzmán Loera con una publicación realizada por Calderón Hinojosa años después.

“Felipe Calderón denunció esto en 2017 a través de sus redes sociales, pues ya la Fiscalía en todo caso revisará si es pertinente una investigación”, afirmó.

La acusación difundida por Calderón en 2017

En 2017, Felipe Calderón publicó en sus redes sociales mensajes relacionados con Ernesto Ruffo Appel y presuntos vínculos con el Cártel Arellano Félix. En ese momento, el exgobernador rechazó los señalamientos y negó cualquier relación con grupos criminales.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum proyectó la publicación de Felipe Calderón hecha en 2017. (Crédito: Captura de Pantalla)
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum proyectó la publicación de Felipe Calderón hecha en 2017. (Crédito: Captura de Pantalla)

Durante la conferencia de este miércoles, Sheinbaum sostuvo que existe una similitud entre lo que se atribuye a Guzmán Loera en la declaración de 1993 y lo expuesto por el expresidente panista en sus publicaciones.

“Si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero, bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no”, señaló.

La mandataria federal insistió en que no corresponde al Ejecutivo federal determinar la procedencia de una investigación, sino a la Fiscalía analizar si los elementos disponibles permiten abrir una carpeta.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer candidato de oposición en ganar una gubernatura en México, tras obtener el triunfo electoral bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Después de dejar el gobierno estatal, Ruffo continuó su carrera política como senador de la República y diputado federal. Durante su trayectoria ha ocupado distintos cargos públicos y fue uno de los principales referentes del panismo durante la etapa de transición política del país.

Actualmente, el exmandatario estatal se encuentra vinculado a proceso junto con siete personas más por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, de acuerdo con información relacionada con la investigación de la Fiscalía General de la República.

La indagatoria está relacionada con una red de presunto huachicol fiscal que, según las autoridades, habría generado un daño patrimonial a la nación de hasta 4 mil millones de pesos al declarar únicamente una parte del combustible que era transportado.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ingresó a instalaciones de la FGR en Tijuana el 16 de julio de 2026. (Crédito: Cuartoscuro)
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ingresó a instalaciones de la FGR en Tijuana el 16 de julio de 2026. (Crédito: Cuartoscuro)

La FGR identificó esta operación como una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos detectadas mediante transporte ferroviario, de acuerdo con declaraciones de la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

La investigación inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyo contenido representaba un riesgo para la población y la seguridad industrial debido a las condiciones en las que fueron localizados.

A partir de inspecciones, toma de muestras y dictámenes periciales, las autoridades ampliaron las indagatorias sobre la cadena logística y detectaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo León.

Según la FGR, los vehículos presentaban irregularidades en la importación del combustible, ya que presuntamente se declaraba una cantidad menor a la que realmente transportaban.

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