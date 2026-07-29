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WWE SummerSlam 2026 EN VIVO: fecha, horario en México y todas las luchas confirmadas por día

WWE celebrará una nueva edición de SummerSlam con un formato de dos días en Minneapolis. Estos son los horarios, la cartelera completa y dónde seguir el evento en México

WWE celebrará una nueva edición de SummerSlam con un formato de dos días en Minneapolis. Estos son los horarios, la cartelera completa y dónde seguir el evento en México.
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La cuenta regresiva para SummerSlam 2026 está por terminar. WWE celebrará una nueva edición de uno de sus eventos más importantes con un formato que volvió para quedarse: dos noches consecutivas de acción que reunirán a varias de las principales estrellas de la compañía en un mismo escenario.

La edición 39 del llamado “evento más caliente del verano” tendrá como sede el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota, inmueble que recibirá por primera ocasión un Premium Live Event de WWE en un estadio de la ciudad. Durante el fin de semana, los campeonatos más importantes estarán en juego y algunas de las rivalidades que se han desarrollado durante los últimos meses llegarán a un punto definitivo.

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Las funciones se llevarán a cabo el sábado 1 y domingo 2 de agosto, comenzando ambos días a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. En total, los aficionados disfrutarán de 12 combates, divididos en seis enfrentamientos por jornada.

CM Punk y Cody Rhodes encabezan la primera noche

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

La función inaugural tendrá como uno de sus grandes atractivos la defensa del Campeonato Indiscutido de WWE, donde CM Punk pondrá en juego el cinturón frente a Cody Rhodes, en una rivalidad que ha ido aumentando de intensidad y que finalmente encontrará un desenlace sobre el ring.

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Otro de los choques más esperados será el tercer episodio entre Brock Lesnar y Oba Femi, quienes resolverán sus diferencias dentro de una brutal Hell in a Cell, luego de repartirse victorias a lo largo del año.

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

La cartelera del sábado también incluirá el combate por el Campeonato Mundial Femenino, con Liv Morgan defendiendo el título frente a Iyo Sky. Además, LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys unirán fuerzas para enfrentar a The Bloodline, integrado por Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso.

La primera noche se completará con Nick Aldis vs. Gunther, además del enfrentamiento entre Fatal Influence y el equipo conformado por The Bella Twins junto a Paige.

Cartelera de SummerSlam 2026: Sábado 1 de agosto

  • Campeonato Indiscutido de WWE: CM Punk (c) vs. Cody Rhodes
  • Hell in a Cell: Brock Lesnar vs. Oba Femi
  • Campeonato Mundial Femenino: Liv Morgan (c) vs. Iyo Sky
  • Lucha de relevos de seis hombres: LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vs. The Bloodline (Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso)
  • Mano a mano: Nick Aldis vs. Gunther
  • Lucha de relevos femenil: Fatal Influence (Fallon Henley, Jacy Jayne y Lainey Reid) vs. The Bella Twins (Brie Bella y Nikki Bella) y Paige

Roman Reigns y Penta protagonizan el domingo

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

El cierre del evento estará encabezado por otra rivalidad histórica. Roman Reigns expondrá el Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a Seth Rollins, dos de las máximas figuras de WWE durante la última década que volverán a encontrarse en uno de los escenarios más importantes del año.

Los reflectores también apuntarán hacia el mexicano Penta, quien defenderá el Campeonato Intercontinental ante Chad Gable, en una lucha que representa una de las pruebas más exigentes para el campeón.

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

La cartelera dominical incluirá además una Ladder Match por el Campeonato Interino Femenino entre Tiffany Stratton, Jade Cargill, Chelsea Green, Charlotte Flair y una luchadora aún por anunciar.

El programa continuará con Danhausen vs. Dominik Mysterio, el duelo entre Sami Zayn y Finn Bálor para definir al próximo retador al Campeonato Indiscutido, así como la defensa del Campeonato de los Estados Unidos, donde Trick Williams enfrentará a Baron Corbin.

Cartelera de SummerSlam 2026: Domingo 2 de agosto

  • Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins
  • Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable
  • Ladder Match por el Campeonato Interino Femenino de WWE: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Chelsea Green vs. Charlotte Flair vs. luchadora por confirmar
  • Mano a mano: Danhausen vs. Dominik Mysterio
  • Lucha por el puesto de retador número uno al Campeonato Indiscutido: Sami Zayn vs. Finn Bálor
  • Campeonato de los Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin

¿Dónde ver SummerSlam 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las dos noches del evento de forma exclusiva a través de Netflix, plataforma que actualmente transmite los programas semanales de WWE, como RAW, SmackDown y NXT, además de los Premium Live Events.

Las funciones comenzarán a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, tanto el sábado como el domingo.

Con una cartelera cargada de campeonatos, enfrentamientos de alto impacto y rivalidades que han marcado el último año dentro de la empresa, SummerSlam 2026 promete convertirse en uno de los espectáculos más importantes de la temporada. Minneapolis será testigo de un fin de semana que podría redefinir el panorama de WWE y marcar el rumbo de varias de sus principales superestrellas rumbo al cierre del año.

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