Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

Galilea Montijo habla de las críticas en redes sociales por los cambios que usuarios señalaron en su rostro tras La Casa de los Famosos México 2026.

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Galilea Montijo volvió a hablar de las críticas que recibió en redes sociales por los cambios que algunos usuarios señalaron en su rostro tras su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Durante el programa Hoy, la conductora cuestionó los comentarios sobre su apariencia y aseguró que muchas opiniones se han realizado sin conocer la situación completa. “La gente habla sin conocimiento”, expresó al referirse a quienes han especulado sobre su imagen.

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Montijo adelantó que prepara un podcast junto a su doctora para explicar su versión de los hechos. “Voy a hacer un podcast, con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió”, afirmó, al señalar que el tema va más allá de un procedimiento estético.

Galilea Montijo responde a los señalamientos sobre su apariencia

En el programa Hoy, Galilea Montijo cuestiona los comentarios sobre su apariencia y afirma que “la gente habla sin conocimiento”. (Galilea Montijo/Instagram)

Durante la conversación, Galilea Montijo reflexionó sobre los comentarios que reciben las mujeres sobre sus cuerpos y cuestionó la forma en que algunas personas juzgan sin conocer los procesos personales de otras. Además, adelantó que explicará con detalle su situación en un pódcast junto a su doctora, pues, según dijo, “me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”, por lo que insistió en que su caso va más allá de un procedimiento estético.

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“No pedí sororidad”, aclaró la conductora, aunque después planteó una pregunta sobre el trato entre mujeres: “¿Dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen de los cuerpos?”. También añadió: “Somos rudísimas con nosotras mismas”, al considerar que muchas de las críticas provienen de otras mujeres.

Montijo también lanzó una crítica hacia algunos especialistas que opinaron sobre su caso. “¿Dónde está la ética de los cirujanos?”, preguntó, y agregó: “Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”, al considerar que ese tipo de comentarios no deberían hacerse sin conocer el contexto completo.

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La conductora cuestiona la falta de apoyo y habla de sororidad

La conductora adelanta que prepara un podcast con su doctora para explicar su versión sobre lo que le sucedió, más allá de un procedimiento estético. (Instagram: galileamontijo)

Durante la conversación, Galilea Montijo reflexionó sobre los comentarios que reciben las mujeres sobre sus cuerpos y cuestionó la forma en que algunas personas juzgan sin conocer los procesos personales de otras.

“No pedí sororidad”, aclaró, aunque después planteó una pregunta sobre el trato entre mujeres: “¿Dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día n o hablen de los cuerpos?”.

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También lanzó una crítica hacia algunos especialistas que opinaron sobre su caso. “¿Dónde está la ética de los cirujanos?”, preguntó, y agregó: “Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”.

Galilea defiende la disciplina y celebra otros logros más allá del físico

Montijo critica a especialistas que opinaron sobre su caso y pregunta por la ética de los cirujanos al hablar de pacientes en público. (netas divinas)

Durante el programa, la conductora también destacó la importancia de reconocer otros aspectos de las personas más allá de su apariencia. En la conversación mencionó el caso de Claudia, a quien sus compañeros reconocieron por su disciplina, su estilo de vida saludable y el esfuerzo que implica mantener sus actividades. “¿Por qué no te aplauden lo bueno? Siempre hay que ir a lo malo”, expresó Montijo al cuestionar que las críticas suelen enfocarse en aspectos negativos.

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Señaló que detrás de cada persona existen historias, procesos y decisiones que no siempre son visibles para el público. “Uno cuando es mamá, cuando se vuelve mamá, lo único que quiere es estar bien por los hijos, verlos crecer”, comentó durante la charla, mientras sus compañeros destacaban la importancia de valorar la salud, la familia y el bienestar personal.

También defendió la idea de que los logros relacionados con disciplina, constancia y amor propio deberían recibir mayor reconocimiento que los comentarios sobre la apariencia. La conductora continuará al frente de La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que más adelante explicará con mayor detalle lo ocurrido junto a su doctora, después de las especulaciones que surgieron en redes sociales.

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