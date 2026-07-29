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Flan napolitano de mango: el postre cremoso que conquista por su sabor y se prepara con pocos ingredientes

Una alternativa fresca y tropical para sorprender en cualquier reunión con una combinación de textura suave y un toque frutal

Flan de tres capas (blanco y amarillo) con salsa de caramelo, cubos de mango y hojas de menta en un plato blanco. Cuchara plateada y mango en el fondo.
Un flan napolitano de mango de tres capas, cubierto con salsa de caramelo, trozos de mango y hojas de menta, se muestra en un plato blanco con una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El flan napolitano es uno de los postres más populares por su consistencia cremosa y su característico sabor. En esta ocasión, el mango se convierte en el ingrediente estrella para darle un giro refrescante a una receta clásica que puede disfrutarse en cualquier época del año.

La combinación del queso crema, las leches y el dulzor natural de esta fruta da como resultado un postre equilibrado, con una textura suave y un aroma que destaca desde el primer bocado. Además, su preparación no requiere técnicas complicadas, por lo que también es una opción ideal para quienes desean iniciarse en la repostería.

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Otro de sus atractivos es que puede prepararse con anticipación y mantenerse refrigerado hasta el momento de servir. Esto lo convierte en un excelente aliado para celebraciones familiares, comidas especiales o simplemente para consentirse con un postre casero.

Un clásico con un toque tropical que conquista desde el primer bocado

Flan con capas amarillas y blancas, decorado con rodajas de mango, hojas de menta y azúcar impalpable, sobre un plato blanco con salsa de caramelo.
Un flan napolitano de mango se presenta en un plato blanco, cubierto con rodajas de mango, hojas de menta y espolvoreado con azúcar impalpable, rodeado de caramelo líquido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango aporta un sabor fresco y una ligera acidez que contrasta con la cremosidad característica del flan napolitano. El resultado es un equilibrio que transforma una receta tradicional en una propuesta diferente sin perder su esencia.

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Para obtener un mejor resultado se recomienda utilizar mangos maduros, ya que ofrecen mayor dulzor y una textura más suave al momento de licuarlos con el resto de los ingredientes. De esta forma, la mezcla adquiere una consistencia uniforme y un sabor más intenso.

El caramelo continúa siendo uno de los elementos más importantes de este postre. Al desmoldarlo, cubre la superficie con una capa brillante que realza tanto la presentación como el sabor de cada porción.

Ingredientes y preparación

Un flan de tres capas, amarillo, blanco y marrón, con un chorro de caramelo líquido, rebanadas de mango amarillo y hojas de menta verde. El postre está en un plato blanco.
Un flan napolitano de mango recibe un chorro de caramelo líquido mientras es decorado con rebanadas de mango y hojas de menta en un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar, reúne todos los ingredientes para facilitar el proceso y obtener una mezcla homogénea.

Ingredientes:

  • 1 taza de azúcar (para el caramelo)
  • 2 mangos maduros, pelados y cortados en cubos
  • 1 lata de leche condensada (397 g)
  • 1 lata de leche evaporada (360 ml)
  • 190 g de queso crema, a temperatura ambiente
  • 5 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Preparación:

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Coloca el azúcar en una sartén a fuego medio y deja que se derrita hasta obtener un caramelo de color ámbar. Viértelo de inmediato en un molde para flan y distribúyelo por la base.
  • Licúa los mangos junto con la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, los huevos, la vainilla y la pizca de sal hasta obtener una mezcla completamente homogénea.
  • Vierte la preparación sobre el molde con el caramelo.
  • Coloca el molde dentro de un recipiente más grande con agua caliente para cocinarlo a baño María.
  • Hornea de 60 a 70 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga casi limpio.
  • Retira del horno y deja enfriar por completo a temperatura ambiente.
  • Refrigera durante al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche.
  • Para desmoldar, pasa un cuchillo por las orillas del molde y voltea el flan sobre un plato grande para que el caramelo cubra la superficie.
  • Sirve frío y, si lo deseas, decora con cubos de mango fresco o unas hojas de menta.

Consejos para conseguir un flan firme, cremoso y lleno de sabor

Un flan de dos capas, blanco y amarillo, cubierto de caramelo, una rebanada de mango y dos hojas de menta, en un plato blanco.
Un flan napolitano de mango con caramelo se presenta en un plato blanco, decorado con una rebanada de mango y hojas de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los secretos para lograr una textura perfecta es evitar incorporar demasiado aire a la mezcla durante el licuado. También es importante respetar el tiempo de refrigeración, ya que el descanso permite que el flan adquiera la consistencia adecuada antes de desmoldarlo.

El baño María ayuda a que la cocción sea uniforme y evita que el postre se agriete o pierda su suavidad. Asimismo, cubrir el molde con papel aluminio durante el horneado puede contribuir a conservar la humedad y obtener un resultado más delicado.

Para servirlo, puedes acompañarlo con rebanadas de mango fresco, hojas de menta o una ligera porción de crema batida. Su combinación de sabores lo convierte en un postre ideal para cerrar una comida especial o disfrutar en una tarde calurosa con familiares y amigos.

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