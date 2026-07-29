Pagos Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su depósito en agosto

Una de las incertidumbres que ha surgido a los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez es si recibirán su pago durante agosto, mes que está a nada de comenzar

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Una de las incertidumbres que ha surgido a los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez es si recibirán su pago durante agosto, mes que está a nada de comenzar. La primera iniciativa está destinada a estudiantes de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— en escuelas públicas, mientras que la segunda se orienta a jóvenes que cursan la preparatoria.

Ambas políticas proporcionan un apoyo bimestral de 1,900 pesos de manera directa mediante la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la Beca Rita Cetina añade 700 pesos extra a cada padre o madre con más de un hijo inscrito en el programa.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Qué beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez reciben su pago en agosto?

Durante agosto, recibirán pago quienes cursan primaria y se registraron en la Beca Rita Cetina en marzo. Este grupo obtendrá su primer y único depósito anual, que asciende a 2,500 pesos, destinado al apoyo para uniformes y útiles escolares. En julio y agosto, el resto de los beneficiarios no recibe depósitos, ya que el periodo vacacional y las normas de ambos programas así lo determinan.

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Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

El video presenta una secuencia de imágenes que inician con una pantalla de móvil mostrando múltiples alarmas para diferentes niveles educativos. Posteriormente, se observan escenarios interiores y exteriores, incluyendo una escalera majestuosa, un mural iluminado, una playa con olas, y la fachada de un edificio moderno. En estas escenas aparece un interruptor virtual de 'Vacaciones' en estado activado. La secuencia finaliza con una escalera ornada y un mensaje de Becas Bienestar deseando un feliz periodo vacacional. Se trata de una campaña informativa.

Calendario tentativos de pagos

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer la fecha exacta del siguiente depósito, se estima que el próximo periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez sea en octubre y se establezca de la siguiente manera.

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Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Formas de saber si ya llegó el depósito de las becas

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.