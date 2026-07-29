Rescataron a siete víctimas de secuestro en Veracruz

Siete personas fueron rescatadas y 36 detenidas sólo por el delito de secuestro en el estado del 24 al 26 de julio Foto: Defensa

Guardar

Siete personas víctimas de privación ilegal libertad fueron liberadas en Veracruz tras operativos realizados del 24 al 26 de julio por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, con apoyo de Semar, Defensa, Guardia Nacional, la FGR y corporaciones estatales. En ese mismo despliegue fueron detenidas 36 personas y se aseguraron 461 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Las liberaciones se realizaron en Acultzingo, Tlalixcoyan y Villa Aldama, donde también se aseguraron vehículos sin reporte de robo. Las corporaciones trasladaron a las víctimas para su resguardo y presentaron los indicios ante las autoridades competentes para integrar las investigaciones.

PUBLICIDAD

En acciones contra delitos contra la salud, 14 personas fueron detenidas y se aseguraron 342 dosis y una bolsa de una sustancia con características similares al cristal, además de 60 dosis y 500 gramos de hierba verde con características de la marihuana. En esos mismos operativos también fueron aseguradas básculas, seis motocicletas —tres con reporte de robo— y un camión sin reporte de robo.

Por la presunta portación ilegal de arma de fuego, cuatro hombres fueron detenidos. A los implicados se les aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos y cascos tácticos, así como una camioneta y una motocicleta sin reporte de robo.

PUBLICIDAD

Un hombre habla por teléfono fijo en una habitación oscura mientras mira una nota de rescate en la pantalla de su computadora, en el contexto de un secuestro extorsivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el municipio de Alvarado, dos presuntos integrantes de una célula delincuencial fueron detenidos durante una intervención en la que se aseguró armamento y presuntas sustancias ilícitas. La autoridad no detalló el tipo ni la cantidad de lo decomisado en ese punto.

En materia de recuperación de vehículos con reporte de robo, las corporaciones localizaron ocho motocicletas, dos automóviles, dos camionetas y un tractocamión; cinco personas fueron detenidas por este ilícito. En el mismo despliegue se aseguraron dos motocicletas sin reporte de robo, ocho dosis de una sustancia con características similares al cristal y ponchallantas.

PUBLICIDAD

Como parte del apoyo a la Fiscalía General del Estado, las corporaciones participantes realizaron cateos en Papantla, Tihuatlán, Poza Rica, El Higo, Chicontepec, Córdoba y Minatitlán, donde detuvieron a cinco personas. En esas diligencias se aseguraron seis dosis y una bolsa de una sustancia con características similares al cristal, además de 11 dosis, una bolsa y una bolsita con hierba seca con características de la marihuana.

En esos mismos cateos fueron asegurados cartuchos útiles, un cargador, una camioneta y un automóvil con reporte de robo, así como una motocicleta con el NIV alterado y dos camionetas sin reporte de robo. Todo lo decomisado quedó a disposición de las autoridades para continuar con las indagatorias correspondientes.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala liberan a una víctima de secuestro y detienen a tres individuos en un almacén durante una operación de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro cateo en Minatitlán, fue detenido un presunto integrante de un grupo delincuencial. En el sitio se aseguraron ocho dosis de una sustancia con características similares al cristal, cuatro bolsitas con hierba con características de la marihuana, un arma larga, cartuchos útiles, cargadores, radios portátiles y teléfonos celulares.

En el municipio de Veracruz, durante cateos encabezados por la FGR, fueron aseguradas 15 máquinas tragamonedas, cámaras de videovigilancia, un DVR y una cubeta con monedas de diversas denominaciones. La autoridad no precisó el sitio exacto de las diligencias ni si hubo personas detenidas en ese caso.

PUBLICIDAD

En Tlalixcoyan, cinco personas fueron detenidas por no acreditar la legal procedencia de seis bidones con 45 litros de hidrocarburo. En el operativo se aseguró un tractocamión y dos autotanques sin reporte de robo.

Las personas detenidas, así como las presuntas drogas, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones.

PUBLICIDAD

Liberaron a siete víctimas de privación ilegal de la libertad en Acultzingo, Tlalixcoyan y Villa Aldama.

Detuvieron a 36 personas y aseguraron 461 dosis de presuntas sustancias ilícitas entre el 24 y el 26 de julio.

Aseguraron armas, vehículos con reporte de robo, máquinas tragamonedas y 45 litros de hidrocarburo sin acreditar procedencia.