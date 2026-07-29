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Los trastornos mentales más frecuentes en el embarazo y el posparto, y por qué pocas madres los reconocen

La recomendación principal es consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión relacionada con un padecimiento

Una mujer embarazada con un suéter beige y pantalones oscuros sentada en una silla clara en una clínica con equipo médico en el fondo.
La salud mental durante el embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las afectaciones emocionales que experimentan las mujeres durante la gestación suelen ser profundas y variadas, acompañadas tanto de las transformaciones físicas como los retos psicológicos durante este periodo. Alegría, llanto, ansiedad, enfado, euforia y preocupación suelen alternarse a lo largo del embarazo, reflejando la complejidad de los cambios internos y externos que enfrenta la persona gestante.

Además de los desafíos, quienes atraviesan esta etapa deben adaptarse a importantes alteraciones hormonales y de ánimo. Tras el nacimiento, algunas madres pueden atravesar episodios de tristeza temporal, mientras asumen la responsabilidad de nutrir y proteger al recién nacido. En este contexto, la atención a la salud mental se convierte en una prioridad, sobre todo para quienes cuentan con antecedentes de enfermedades psiquiátricas.

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Estos son los trastornos mentales frecuentes durante el embarazo

Durante la gestación, existen diversas afecciones en el bienestar emocional de las madres. Estas suelen ser las más comunes:

  • Depresión
  • Ansiedad
  • Exacerbación de padecimientos previos, como esquizofrenia
  • Brotes de trastorno bipolar

En personas con antecedentes de estos padecimientos, existe el riesgo de recaídas. La razón principal suele ser la interrupción del tratamiento, y en menor medida, la influencia de las modificaciones hormonales. Muchas mujeres suspenden sus medicaciones por temor a daños en el bebé, aunque existen opciones farmacológicas seguras durante este periodo. La recomendación principal es consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión.

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La depresión posparto

Tras el alumbramiento, algunas madres pueden atravesar lo que se denomina “blues posparto”, caracterizado por sensibilidad emocional, llanto fácil y cambios de humor. Este estado, vinculado a los ajustes hormonales, suele durar poco más de una semana y no genera sufrimiento intenso.

En cambio, la depresión posparto implica dificultades más severas: pensamientos negativos, incapacidad para realizar tareas cotidianas, sensación de sobrecarga ante el cuidado del bebé, insomnio y pérdida de la capacidad de anticipar el futuro. En situaciones raras puede desarrollarse una psicosis, un trastorno extremo que requiere atención inmediata. Además, estudios recientes muestran que los padres primerizos también pueden experimentar este tipo de padecimientos, con síntomas similares a los de las progenitoras.

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Una infografía detalla el aumento del 38% en incidentes de ransomware en México, la creciente utilización de inteligencia artificial en ciberataques y la limitada protección empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un malestar persistente, es esencial solicitar ayuda profesional y no normalizar el sufrimiento, ya que el apoyo oportuno puede evitar consecuencias graves para las mujeres y el entorno familiar.

El abordaje puede incluir psicoterapia y medicamentos. Factores de riesgo como antecedentes de depresión, falta de apoyo o situaciones estresantes aumentan la probabilidad de padecer cualquier trastorno.

¿Por qué regular el azúcar favorece el embarazo?

El control de la glucosa en sangre es cada vez más reconocido como un factor esencial para la fertilidad tanto femenina como masculina. Expertos señalan que las variaciones bruscas de azúcar y la resistencia a la insulina afectan la calidad de los óvulos, la ovulación, la implantación embrionaria y la salud espermática. Incluso, estudios muestran que mujeres con hiperglucemia crónica tienen hasta un 44% menos de probabilidades de lograr un embarazo, cifra que se incrementa si los niveles son más elevados.

Además, la inestabilidad metabólica y la inflamación crónica, provocadas por dietas ricas en carbohidratos y azúcares refinados, alteran el equilibrio hormonal y favorecen condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, dificultando la concepción. El intestino y la microbiota también juegan un papel importante, ya que su desbalance puede perpetuar la inflamación y comprometer la receptividad endometrial.

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables sostenidos, como ordenar la ingesta de alimentos, realizar actividad física regular y priorizar el consumo de vegetales y proteínas. Optimizar el metabolismo y estabilizar esta sustancia durante al menos cuatro a seis meses antes de buscar un embarazo puede mejorar significativamente las posibilidades de concebir y contribuir a una mejor salud reproductiva.

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