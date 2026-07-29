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Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

El grupo actúa como brazo de reclutamiento, adiestramiento y control territorial, con actividades documentadas en Jalisco y nueve municipios de Sonora

Una fila de once personas encapuchadas y esposadas se encuentra de pie frente a una pared con grafitis, junto a rifles, radios y teléfonos.
Un grupo de jóvenes encapuchados y esposados se ubica frente a una pared grafiteada donde se muestran armas largas y equipos de comunicación incautados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La célula conocida como Los Delta ocupa un lugar central en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al encargarse de tareas clave como el reclutamiento, el adiestramiento y la imposición del control territorial en el norte del país.

Sin embargo, la atención pública sobre Los Delta crece de manera significativa en marzo de 2025, cuando el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco descubre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. En ese lugar, las autoridades hallan un campo de adiestramiento clandestino, crematorios, restos óseos y cientos de pertenencias personales.

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Origen, estructura y perfil de los integrantes de Los Delta

El grupo fue fundado en 2018 y su presencia territorial se extiende más allá de Jalisco. De acuerdo con reportes de inteligencia revisados por El Financiero, la célula tiene operaciones documentadas en nueve municipios de Sonora: San Luis Río Colorado, Caborca, Carbó, Cajeme, Altar, General Plutarco Elías Calles, Sáric, Sásabe y Puerto Peñasco.

Los integrantes del grupo son en su mayoría jóvenes con condición física y entrenamiento en tácticas militares. En los últimos años, la célula ha incorporado a reclutas con habilidades tecnológicas para el manejo de drones y equipos electrónicos, según las indagatorias.

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Sus funciones dentro del CJNG abarcan la compra de armas, el reclutamiento de personal —en algunos casos de forma forzada—, el adiestramiento de nuevos miembros y el control territorial. La célula también dirige la venta de drogas y opera redes de extorsión en los estados donde tiene presencia.

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, el líder con tres detenciones

El liderazgo más documentado del grupo recae en Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1” o “Máximo”, de 46 años. Las autoridades lo identifican como el principal operador de Juan Carlos, alias “J3”, el hijastro de El Mencho, según informó la Fiscalía General de la República.

Gómez Núñez acumula tres detenciones. La primera ocurrió en 2020, cuando fue capturado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco, con dos fusiles de uso exclusivo del Ejército, un arma corta, cargadores, cartuchos y dosis de droga. Desde ese penal, coordinaba la venta de estupefacientes y extorsiones.

El Ejército Mexicano lo detuvo por segunda vez en octubre de 2024 en Guadalajara. En ese momento, las autoridades lo identificaron como el tercero al mando de la estructura del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara y como el encargado de la expansión del grupo en Michoacán, de acuerdo con un comunicado oficial.

Tras esa segunda captura, su defensa solicitó un régimen domiciliario por razones de salud desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Un juez aceptó la petición y Gómez Núñez volvió a la actividad criminal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció su tercera detención el 19 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Las investigaciones vinculan a “Delta 1” con homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Entre los casos que le atribuyen las autoridades figura el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.

Primer plano de manos esposadas de una persona con piel de tono latino, vestida con camiseta blanca, sobre un fondo liso de color gris.
Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de mando tras las detenciones: El Sapo y otros líderes activos

La estructura de Los Delta no se desarticuló con la captura de su líder. Tras la segunda detención de Gómez Núñez en 2024, el mando del grupo pasó a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”, de 37 años, originario de Apatzingán, Michoacán, con más de una docena de averiguaciones previas por delitos federales desde 2010, según El Financiero.

El Sapo es el jefe directo de José Gregorio Lastra, “El Comandante Lastra”, identificado como el responsable del Rancho Izaguirre y el detenido de mayor rango en el caso Teuchitlán. La cadena de mando conecta así el campo de adiestramiento clandestino con la cúpula del grupo.

En noviembre de 2024, las autoridades también capturaron a Omar Félix Loaiza, alias “El Pelón”, líder de Los Delta en Sonora, el 15 de ese mes. Cuatro días después, el 19 de noviembre, fueron detenidos Leonel Alejandro y Carlos Andrés, presuntos sicarios del grupo, en un campamento en Sáric, Sonora, con armas y equipo táctico.

Entre otros líderes identificados por las autoridades figuran el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Gudiño, “La Gallina”; Luis Manuel Pelayo Pelayo, “El R19”; Isidro Sánchez Torres y Alejandro Chacón Miranda.

La célula opera con un nivel de violencia que las autoridades califican de extremo. Según la Fiscalía, sus integrantes trasladan a las víctimas a casas de seguridad donde las torturan y asesinan. “La célula bajo su control mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y sus integrantes son catalogados como altamente violentos”, señalaron los investigadores.

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