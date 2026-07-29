Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

El arranque del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil trae consigo un nuevo formato y una agenda de transmisiones que prioriza tanto la televisión como las plataformas digitales. La jornada inicial, que comienza el 31 de julio, permite a la afición seguir los partidos desde distintos dispositivos y servicios.
La programación de la primera fecha incluye encuentros transmitidos por el canal de YouTube de la Liga MX Femenil, lo que facilita el acceso gratuito a los partidos. Además, los servicios de streaming como ViX Premium y las señales tradicionales como Fox Sports y ESPN ofrecerán la cobertura de algunos duelos.
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Calendario de la jornada 1 de la Liga MX Femenil
La jornada número 1 se llevará a cabo del viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto
Cruz Azul vs Atlas
- Viernes 31 de julio, 19:00 hrs.
- Estadio: Centenario
- Transmisión: ViX, Facebook Live, YouTube
FC Juárez vs Pachuca
- Sábado 1 de agosto, 17:00 hrs.
- Estadio: Benito Juárez
- Transmisión: Tubi, Fox Sports One
Tigres UANL vs Puebla
- Sábado 1 de agosto, 19:06 hrs.
- Estadio: Universitario
- Transmisión: Tubi, Fox Sports One
Tijuana vs Monterrey
- Sábado 1 de agosto, 21:10 hrs.
- Estadio: Caliente
- Transmisión: Tubi, Fox Sports One
Pumas UNAM vs León
- Domingo 2 de agosto, 12:00 hrs.
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, Facebook Live, YouTube
Atlético San Luis vs Toluca
- Domingo 2 de agosto, 17:00 hrs.
- Estadio: Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN 2, Disney+
Guadalajara vs Querétaro
- Domingo 2 de agosto, 17:06 hrs.
- Estadio: Akron
- Transmisión: Prime Video, Tubi, Fox Sports One
Atlante vs Necaxa
- Lunes 3 de agosto, 15:45 hrs.
- Estadio: CAR Atlante
- Transmisión: Facebook Live, YouTube
Santos Laguna vs América
- Lunes 3 de agosto, 19:06 hrs.
- Estadio: TSM Corona
- Transmisión: Fox Sports, Tubi
Nuevo formato de la Liga MX Femenil
Con la desaparición de la tabla general, cada equipo buscará su clasificación únicamente compitiendo contra los clubes de su grupo. La pelea por los primeros cuatro lugares de cada sector definirá la Liguilla. El sistema, permite que todas las instituciones tengan actividad frente a rivales del otro sector, aunque la mayoría de los encuentros se mantiene dentro del grupo.
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La modificación tiene el objetivo de disminuir la carga física sobre las futbolistas y reducir los viajes, además de optimizar la organización en función del calendario internacional de la FIFA y las convocatorias de la Selección Mexicana Femenil. El nuevo calendario elimina jornadas dobles y ajusta el número de partidos regulares para cada club a 14.
Grupo A
- Tigres
- Rayadas
- Toluca
- Cruz Azul
- FC Juárez
- Atlético de San Luis
- Querétaro
- Atlante
- Santos
Grupo B
- América
- Chivas
- Pachuca
- Pumas
- Tijuana
- León
- Atlas
- Puebla
- Necaxa
Las autoridades de la Liga MX Femenil señala que el torneo está diseñado para mejorar la planeación institucional y ofrecer una competencia más equilibrada, sin perder la intensidad que ha caracterizado al campeonato desde su creación.
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La primera jornada marca el inicio de la nueva etapa en la historia del futbol femenil mexicano, con la expectativa de que el formato reduzca el desgaste y aumente la competitividad entre los clubes principales.
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