Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

La Liga MX regresará este viernes 31 de julio (X@LigaBBVAFemenil)

Guardar

El arranque del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil trae consigo un nuevo formato y una agenda de transmisiones que prioriza tanto la televisión como las plataformas digitales. La jornada inicial, que comienza el 31 de julio, permite a la afición seguir los partidos desde distintos dispositivos y servicios.

La programación de la primera fecha incluye encuentros transmitidos por el canal de YouTube de la Liga MX Femenil, lo que facilita el acceso gratuito a los partidos. Además, los servicios de streaming como ViX Premium y las señales tradicionales como Fox Sports y ESPN ofrecerán la cobertura de algunos duelos.

PUBLICIDAD

(Instagram / @ligafemenilbbva)

Calendario de la jornada 1 de la Liga MX Femenil

La jornada número 1 se llevará a cabo del viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto

Cruz Azul vs Atlas

Viernes 31 de julio, 19:00 hrs.

Estadio: Centenario

Transmisión: ViX, Facebook Live, YouTube

FC Juárez vs Pachuca

Sábado 1 de agosto, 17:00 hrs.

Estadio: Benito Juárez

Transmisión: Tubi, Fox Sports One

Tigres UANL vs Puebla

Sábado 1 de agosto, 19:06 hrs.

Estadio: Universitario

Transmisión: Tubi, Fox Sports One

Tijuana vs Monterrey

Sábado 1 de agosto, 21:10 hrs.

Estadio: Caliente

Transmisión: Tubi, Fox Sports One

Pumas UNAM vs León

Domingo 2 de agosto, 12:00 hrs.

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: ViX, Facebook Live, YouTube

Atlético San Luis vs Toluca

Domingo 2 de agosto, 17:00 hrs.

Estadio: Libertad Financiera

Transmisión: ESPN 2, Disney+

Lucia Garcia de Rayadas celebra un gol en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Guadalajara vs Querétaro

Domingo 2 de agosto, 17:06 hrs.

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video, Tubi, Fox Sports One

Atlante vs Necaxa

Lunes 3 de agosto, 15:45 hrs.

Estadio: CAR Atlante

Transmisión: Facebook Live, YouTube

Santos Laguna vs América

Lunes 3 de agosto, 19:06 hrs.

Estadio: TSM Corona

Transmisión: Fox Sports, Tubi

Nuevo formato de la Liga MX Femenil

Con la desaparición de la tabla general, cada equipo buscará su clasificación únicamente compitiendo contra los clubes de su grupo. La pelea por los primeros cuatro lugares de cada sector definirá la Liguilla. El sistema, permite que todas las instituciones tengan actividad frente a rivales del otro sector, aunque la mayoría de los encuentros se mantiene dentro del grupo.

PUBLICIDAD

Myra Delgadillo (d) de Tigres disputa el balón con Norma Duarte Palafox de Juárez en un partido de la Liga MX Femenil entre Tigres UANL y FC Juárez, en el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

La modificación tiene el objetivo de disminuir la carga física sobre las futbolistas y reducir los viajes, además de optimizar la organización en función del calendario internacional de la FIFA y las convocatorias de la Selección Mexicana Femenil. El nuevo calendario elimina jornadas dobles y ajusta el número de partidos regulares para cada club a 14.

Grupo A

Tigres

Rayadas

Toluca

Cruz Azul

FC Juárez

Atlético de San Luis

Querétaro

Atlante

Santos

Grupo B

América

Chivas

Pachuca

Pumas

Tijuana

León

Atlas

Puebla

Necaxa

Las autoridades de la Liga MX Femenil señala que el torneo está diseñado para mejorar la planeación institucional y ofrecer una competencia más equilibrada, sin perder la intensidad que ha caracterizado al campeonato desde su creación.

PUBLICIDAD

La primera jornada marca el inicio de la nueva etapa en la historia del futbol femenil mexicano, con la expectativa de que el formato reduzca el desgaste y aumente la competitividad entre los clubes principales.