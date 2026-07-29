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“FGR sigue investigando a ‘El Mayo’ Zambada”: Sheinbaum evita fijar postura sobre posible acuerdo entre el capo y EEUU

La mandataria nacional aseguró que la FGR investiga cómo fue que el capo del crimen organizado llegó a EEUU en 2024

Dos imágenes: una mujer con expresión seria en un podio con bandera de México al fondo; un hombre con bigote y camisa polo azul.
Sheinbaum evitó dar declaraciones mayores sobre un posible acuerdo entre El Mayo Zambada y EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando cómo fue que Ismael Zambada García, El Mayo, ex líder del Cártel de Sinaloa, llegó a Estados Unidos en 2024.

Ante el cuestionamiento sobre si El Mayo Zambada habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos, luego de que un juez le concedió cumplir su condena de cadena perpetua en una prisión médica federal, la mandataria nacional dijo “que opine el Gabinete de Seguridad”.

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Además, aseguró que la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones para saber cómo fue que El Mayo llegó a Estados Unidos, y sobre lo que ocurrió en México antes de que fuera trasladado al país vecino del norte.

“Bueno, ya que opine el Gabinete de Seguridad, siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía sobre el tema de cómo llegó este capo de la delincuencia organizada a Estados Unidos, lo que ocurrió aquí en México, esas investigaciones continúan en la Fiscalía, y pues es la sentencia que dan en Estados Unidos”, exclamó Sheinbaum.

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Cabe destacar que El Mayo Zambada permanece a la espera de que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos determine el penal en el que pagará la cadena perpetua. Su defensa solicitó su internamiento en un centro en el que pueda recibir atención médica por sus afecciones médicas. El gobierno estadounidense no expresó rechazo a esa petición, aunque instó a las autoridades a considerar que el reo debe permanecer bajo medidas reforzadas de seguridad por su papel en la organización criminal.

El Mayo fue detenido en EEUU hace dos años.
El Mayo fue detenido en EEUU hace dos años.

La Corte de Distrito Sur de California desestimó el pasado 27 de julio, la acusación que mantenía abierta contra el narcotraficante mexicano, tras la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para retirar ese caso y evitar expedientes duplicados frente a la sentencia dictada en Nueva York.

El Gobierno de México, hasta el momento, no ha emitido una postura adicional sobre un posible acuerdo judicial entre Zambada García y las autoridades estadounidenses y mantiene la posición de que el Ministerio Público federal concluya sus diligencias antes de cualquier pronunciamiento.

Jueza de EU desecha cargos contra ‘El Mayo’ Zambada tras condena de por vida

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó los cargos que permanecían vigentes contra Ismael “El Mayo” Zambada García en una corte de California, luego de que el histórico fundador del Cártel de Sinaloa fuera sentenciado a prisión de por vida en Nueva York tras declararse culpable de delitos relacionados con crimen organizado.

La resolución fue emitida el 28 de julio por la jueza Dana M. Sabraw, de la Corte Federal de San Diego, quien aceptó la petición presentada un día antes por la fiscalía estadounidense para retirar la acusación y cancelar la orden de arresto que seguía activa contra el narcotraficante mexicano.

La acusación desestimada incluía cuatro cargos: crimen organizado, conspiración para traficar metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de lavado de dinero. En su orden, la jueza estableció que el caso quedaba desechado “con perjuicio” únicamente respecto a Ismael Zambada García, por lo que esos cargos no podrán volver a presentarse en esa jurisdicción.

Infografía con mapa de México y Estados Unidos, un avión, una prisión, un hombre de espalda, y textos e iconos sobre un caso judicial.
Una infografía detalla las investigaciones mexicanas sobre el traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos y su situación legal actual, incluyendo la solicitud de una prisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión ocurrió días después de que el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, condenara al capo de 76 años a prisión de por vida, luego de que se declarara culpable de dos cargos de crimen organizado derivados de procesos federales abiertos en Nueva York y Texas.

El expediente cerrado en California también incluía a Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo; Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco; e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de Los Chapitos e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, la desestimación únicamente aplica para “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, El Mayito Flaco encabeza la facción conocida como La Mayiza o Los Mayos, mientras que Iván Archivaldo Guzmán lidera Los Chapitos, grupos que mantienen una disputa por el control del Cártel de Sinaloa desde la captura de Zambada en 2024, cuando fue llevado a territorio estadounidense tras ser entregado por Joaquín Guzmán López.

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