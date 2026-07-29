Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó se conferencia matutina. Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Shenibaum

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la relación entre México y Estados Unidos avanza en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, incluso mientras Washington analiza la extradición del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal resaltó que la revisión de solicitudes de extradición, como la del exfuncionario, se inserta en el marco del Tratado de Extradición bilateral, en la que ambos países asumen responsabilidades compartidas.

PUBLICIDAD

Con ello, consideró que solo mediante estrategias conjuntas y equitativas se pueden enfrentar desafíos como la migración y el crimen organizado, resaltando la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambos países.

“Nosotros buscamos una relación recíproca, es decir, colaboramos y ellos colaboran también con nosotros, particularmente en términos del Tratado de Extradición”, declaró ante la prensa.

PUBLICIDAD

La titular del Ejecutivo federal reconoció que existen desencuentros en la relación bilateral, a los cuales calificó como normales por la historia compartida con Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que su gobierno no está interesado en romper el diálogo, sino en afianzar los mecanismos para una convivencia constructiva.

Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia, afirma Sheinbaum tras reaparecer en polémica con Santiago Nieto. Crédito: Cuartoscuro

“Vamos bien en temas de seguridad, en temas de comercio, temas de migración, temas de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas que trabajamos con ellos”, afirmó la presidenta al resaltar que la agenda bilateral incluye otros asuntos relevantes que refuerzan la coordinación entre ambos gobiernos.

PUBLICIDAD

Todd Blanche y las 233 extradiciones sin respuesta de Washington

El detonante de la pregunta fue una declaración de Todd Blanche, fiscal general adjunto en funciones de Estados Unidos, hecha durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Ante la consulta del periodista Jesús García, del diario La Opinión, sobre la falta de respuesta a los requerimientos mexicanos, Blanche respondió: “No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro”.

Esa declaración abre una ventana de posibilidad para un expediente que lleva años sin avanzar. Según cifras del gobierno mexicano, entre 2018 y 2026 se presentaron 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, de las cuales 233 permanecen sin resolución.

PUBLICIDAD

Entre esos expedientes figura el de García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad —mexicana y estadounidense— que reside actualmente en territorio estadounidense. La Fiscalía General de la República (FGR) lo requiere por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Ni la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado ni la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia han respondido a las consultas formales sobre el caso hasta la fecha de publicación de esta nota.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo fechada el 21 de febrero de 2021, del gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hablando ante la Cámara de Diputados, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

El caso Cabeza de Vaca: de la orden de aprehensión a la solicitud de extradición

El origen del proceso se remonta a 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al año siguiente se libró una primera orden de aprehensión.

El expediente acumuló una serie de impugnaciones: el Congreso de Tamaulipas promovió controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó la invalidez de esa primera orden. En 2022, el Ministerio Público solicitó una segunda orden por los mismos cargos.

PUBLICIDAD

El punto de quiebre llegó el 24 de febrero de 2026, cuando ocho ministros de la SCJN votaron a favor de revocar el amparo que protegía al exgobernador. El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y correspondió al amparo en revisión 435/2025.

Tras esa resolución, la presidenta Sheinbaum abordó el caso el 15 de julio en Palacio Nacional y señaló públicamente que México había solicitado la extradición del exfuncionario. “Es un hombre que está buscado por la ley”, dijo la mandataria, al calificarlo como “prófugo de la justicia”.

PUBLICIDAD

García Cabeza de Vaca rechaza los cargos y acusa persecución política

El exgobernador respondió a través de un video en su cuenta de X con la frase “No me escondo”. Sostuvo que no puede ser considerado prófugo de un gobierno que, según él, le ha negado acceso a la justicia, y que se vio obligado a defender sus derechos desde fuera del país.

Francisco García Cabeza de Vaca promete en su nuevo cargo: “Pondré todo mi empeño” tras ser designado representante del PAN. | Crédito: X(@fgcabezadevaca)

García Cabeza de Vaca argumentó que el cargo formal en su contra se reduce a “la compraventa privada de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019”, y afirmó que la licitud de esa operación quedó acreditada con pruebas documentales, financieras y testimoniales. Calificó a la SCJN como “la Corte del Acordeón” y acusó que la misión del tribunal fue conservar una orden de aprehensión que él considera ilegítima.

PUBLICIDAD

El exmandatario tamaulipeco también señaló que la persecución en su contra se debe a sus denuncias sobre lo que denominó el “huachicol fiscal”, al que describió como una red de corrupción política. Afirmó que esa información fue presentada ante autoridades de Estados Unidos y ante la propia FGR.