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Española se sorprende por las citas en México y desata debate sobre quién debe pagar la cuenta

Una joven comparó las costumbres amorosas entre España y México, provocando miles de reacciones sobre el 50/50 y los gestos de caballerosidad

La conversación sobre dividir gastos y los gestos de cortesía despertó opiniones encontradas entre miles de usuarios.

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Un video difundido en redes sociales volvió a poner sobre la mesa las diferencias culturales que existen en las relaciones sentimentales. En esta ocasión, una joven originaria de España compartió las costumbres que conocía en su país y las comparó con las que encontró al llegar a México, especialmente en temas relacionados con las citas, la división de gastos y algunos actos considerados de cortesía.

La conversación surgió durante una entrevista con el creador de contenido @Angelsoyyo, donde la joven explicó que en España es habitual que cada integrante de la pareja pague exactamente lo que consume, una práctica conocida como el 50/50, mientras que ciertos detalles de caballerosidad no suelen formar parte de la dinámica entre los jóvenes.

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Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando habló sobre abrir la puerta del automóvil, un gesto que, según explicó, difícilmente ocurre en su país.

“Que te abran la puerta del carro es impensable. Muchas mujeres dirían: ‘Tengo manos, ¿por qué me la tienes que abrir?’”, comentó.
La conversación sobre dividir gastos y los gestos de cortesía despertó opiniones encontradas entre miles de usuarios.
La conversación sobre dividir gastos y los gestos de cortesía despertó opiniones encontradas entre miles de usuarios.

Sus palabras sorprendieron a numerosos usuarios, quienes señalaron que en México este tipo de acciones todavía son vistas por muchas personas como una muestra de educación o atención hacia la pareja, aunque también existen quienes consideran que no son necesarias.

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Le costó adaptarse a las costumbres mexicanas

La joven también recordó que uno de los cambios que más le costó aceptar fue cuando salía a comer con otras personas y alguien insistía en pagar la cuenta.

Acostumbrada a dividir los gastos en España, confesó que al principio intentaba cubrir siempre su parte, ya que le parecía lo más natural.

“Yo insistía en pagar mi parte. Pensaba: ‘Si yo me comí mi plato, ¿por qué tendrías que pagarlo tú?’. Pero aquí solo se reían”, recordó.

Según explicó, en España es completamente normal que cada integrante de la pareja liquide únicamente lo que pidió, sin importar si se trata de una salida romántica o de una reunión con amigos.

La experiencia de una joven europea abrió un debate sobre las diferencias culturales y las expectativas dentro de una relación.
La experiencia de una joven europea abrió un debate sobre las diferencias culturales y las expectativas dentro de una relación.

En contraste, comentó que en México descubrió una cultura donde muchas personas acostumbran invitar la comida o tener detalles con la otra persona, situación que inicialmente le provocó incomodidad por la diferencia de costumbres.

Las redes reaccionan con opiniones divididas

Como suele ocurrir con este tipo de temas, el video generó una amplia conversación entre los internautas. Algunos defendieron el modelo del 50/50, al considerar que representa una relación basada en la igualdad y la independencia económica de ambas personas.

En cambio, otros usuarios señalaron que invitar una comida o abrir una puerta no necesariamente contradice la equidad dentro de una relación, sino que puede entenderse como un gesto de amabilidad o afecto.

Entre los comentarios que más se repitieron destacaron frases como:

  • “No es mejor ni peor, simplemente son culturas distintas.”
  • “Invitar de vez en cuando también es una forma de demostrar cariño.”
  • “Ahora entiendo por qué le sorprendió tanto llegar a México.”

Una diferencia marcada por la cultura

La entrevistada habló sobre los hábitos más comunes en España y cómo cambió su percepción al llegar a territorio mexicano.
La entrevistada habló sobre los hábitos más comunes en España y cómo cambió su percepción al llegar a territorio mexicano.

Más allá de determinar cuál modelo es el correcto, la experiencia de la joven volvió a demostrar cómo las costumbres cambian dependiendo del país y del contexto social en el que las personas crecen.

Lo que para algunos resulta una regla de convivencia cotidiana, para otros puede ser un detalle inesperado o incluso extraño. Esa diferencia de perspectivas fue precisamente lo que convirtió el video en tendencia y abrió una conversación sobre la manera en que cada cultura entiende el romance, la igualdad y las muestras de cortesía.

Al final, las reacciones dejaron claro que no existe una única forma de vivir una relación de pareja, sino que las tradiciones, la educación y las experiencias personales influyen en la manera en que cada persona interpreta acciones tan simples como pagar una cuenta o abrir la puerta del automóvil.

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