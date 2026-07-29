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Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

El litigio inició en octubre de 2025, cuando la intérprete presentó una denuncia penal contra Rivera, derivando en una contrademanda por parte del “Toro del Corrido”

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió” (Foto: captura de pantalla de YouTube)
Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió” (Foto: captura de pantalla de YouTube)
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El cantante Lupillo Rivera busca cerrar el conflicto legal con Belinda mediante un acuerdo, según informó su abogado Alonso Beceiro este martes 29 de julio de 2026, a menos de un mes de haberse negado a todo tipo de acuerdo mutuo.

El representante legal detalló que, después de meses de proceso judicial, ambas partes prefieren resolver la disputa y “ahí murió” el caso, en referencia a que no habrá más acciones legales si logran un pacto.

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El litigio inició en octubre de 2025, cuando la intérprete presentó una denuncia penal contra Rivera, derivando en una contrademanda por parte del “Toro del Corrido”.

El mensaje de Lupillo Rivera y la postura de sus abogados

El abogado Alonso Beceiro explicó en Ventaneando que la intención de Rivera es evitar un desgaste prolongado. “A veces las personas no miden el tiempo que esto implica”, dijo en el programa.

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Añadió que, cuando no se trata de delitos graves, ambas partes pueden reconocer errores y dar por terminado el asunto: “Cada quien cometió este error, este error lo reconocemos y ya ahí murió”.

El mensaje de Lupillo Rivera y la postura de sus abogados (RS)
El mensaje de Lupillo Rivera y la postura de sus abogados (RS)

El representante legal señaló que el acuerdo no solo responde al interés de ambas figuras públicas por evitar más exposición, sino también por priorizar sus carreras musicales y actividades profesionales. El mensaje de Rivera, transmitido a través de su defensa, subraya la voluntad de no escalar el conflicto a otras instancias y evitar mayores afectaciones personales o mediáticas.

Origen del conflicto: el libro “Tragos Amargos”

La disputa tomó fuerza tras la publicación de “Tragos Amargos”, el libro autobiográfico de Lupillo Rivera. En la obra, así como en entrevistas de promoción, el cantante relató episodios íntimos de la relación que mantuvo con Belinda en 2019. Estas revelaciones detonaron la molestia de la cantante, quien recurrió a instancias jurídicas para impedir la exposición de su vida privada.

Belinda, representada por el despacho Maceo, Torres & Asociados, presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Argumentó que Rivera incurrió en violencia digital y mediática, utilizó su imagen y datos personales sin consentimiento y vulneró su derecho a la privacidad.

Restricciones y medidas legales contra Lupillo Rivera

Las autoridades capitalinas decretaron una orden de apercibimiento contra Lupillo Rivera. Se le prohibió acercarse o comunicarse con Belinda, y se le ordenó eliminar cualquier contenido o referencia directa a la cantante en redes sociales y medios de comunicación. Este conjunto de medidas buscó proteger la integridad y la privacidad de la intérprete de “Luz sin gravedad”.

En respuesta, el equipo legal de Rivera presentó una contrademanda. Acusó falsedad de declaraciones y daño moral, argumentando que las afirmaciones de Belinda afectaron su imagen pública y trayectoria profesional. El abogado Beceiro aclaró que nunca se difundió material sexual o explícito, sino que los comentarios se limitaron a un noviazgo de dominio público.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)
Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Estado actual del caso: hacia una solución negociada

A lo largo de 2026, Lupillo Rivera insistió en que llevaría el caso “hasta las últimas consecuencias”, pero el panorama cambió a finales de julio. En declaraciones a Ventaneando y Imagen Televisión, el cantante reconoció que el proceso legal avanza hacia una resolución amistosa. “Ambos prefieren enfocarse en sus carreras”, dijo el abogado Beceiro.

Rivera incluso defendió públicamente a Belinda luego de que la cantante recibiera amenazas y ataques en redes sociales. El intérprete pidió frenar las agresiones y reiteró su disposición para que ambas partes cierren el episodio legal sin mayores consecuencias.

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