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Vasos y palomeras de ‘Spider-Man, Brand New Day’: modelos disponibles; precios en Cinépolis y Cinemex

Te decimos todo lo que debes de saber para que elijas tu artículo favorito

Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura de tráiler oficial)
Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura de tráiler oficial)
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La llegada de Spider-Man: Un Nuevo Día a los cines mexicanos ha encendido la fiebre por los coleccionables. Tanto Cinemex como Cinépolis han lanzado vasos y palomeras temáticas que ya generan conversación entre los fanáticos del superhéroe arácnido.

Estas piezas, más allá de su utilidad, se han transformado en objetos de deseo y colección para quienes buscan llevarse un recuerdo especial del estreno, aunque los detalles sobre precios y disponibilidad varían entre cadenas.

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Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura de tráiler oficial)
Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura de tráiler oficial)

Cómo son los vasos y palomeras de Cinépolis

En Cinépolis, los coleccionables inspirados en la nueva película de Spider-Man destacan por su diseño tridimensional y por los relieves que evocan las telarañas y la máscara del personaje.

El vaso presenta un vaso azul con la ciudad de fondo y una figura de Spiderman en la tapa.

La palomera es cuadrada con una imagen de Spider-Man en medio de una telaraña.

Las imágenes muestran que ambos productos buscan captar la atención por su acabado robusto y la presencia visual del personaje.

Alomeras y vasos de la nueva película en Cinepolis
Alomeras y vasos de la nueva película en Cinepolis

Sin embargo, al consultar el sitio en línea de la cadena, no se encontró información pública sobre el precio oficial de estos artículos ni sobre si se venderán por separado o únicamente en combo.

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Para quienes preguntan cómo adquirir estos productos, la opción es acudir directamente a las sucursales físicas, donde podrían estar disponibles en las próximas funciones de la cinta. La experiencia de otros estrenos sugiere que la demanda será alta y que los artículos suelen agotarse en los primeros días.

Cómo son y cuánto cuestan los coleccionables en Cinemex

Cinemex ha apostado por una serie de vasos y palomeras con ilustraciones de Spider-Man y otros personajes del universo Marvel. En las imágenes proporcionadas, se aprecian vasos decorados con figuras de Spider-Man, Hulk, Scorpion y otros, cada uno con una tapa a color y una figura montada en la parte superior.

La palomera de Cinemex tiene forma cilíndrica, en color rojo, y muestra el símbolo de la araña en relieve sobre un fondo que simula el patrón del traje del superhéroe.

spiderman -México- 29 julio
Alomeras y vasos de la nueva película en Cinemex

A diferencia de Cinépolis, Cinemex sí ha revelado el precio de uno de sus combos promocionales: por 380 pesos mexicanos (MXN), los clientes pueden adquirir una cubeta promocional junto con dos refrescos grandes y una porción de palomitas clásicas grandes.

El combo vasos incluye: 2 vasos promocionales, 2 top figurine y unas palomitas clásicas grandes por 400 pesos.

Para adquirir los productos, se recomienda acudir lo antes posible, ya que la experiencia de lanzamientos anteriores indica que estos combos suelen agotarse en los primeros días de estreno. La venta está limitada a unidades por persona y está sujeta a la disponibilidad en cada complejo.

Alomeras y vasos de la nueva película en Cinemex
Alomeras y vasos de la nueva película en Cinemex

Qué dice la crítica en Rotten Tomatoes sobre la nueva película

El estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día no solo ha impulsado la venta de productos de colección; también ha generado opiniones positivas entre la crítica internacional.

La película ha conseguido una recepción sobresaliente en la plataforma Rotten Tomatoes, donde los primeros análisis resaltan la calidad de la historia y el desempeño de los protagonistas.

Hasta el momento, la nueva entrega de la saga ha recibido comentarios alentadores tanto de especialistas como de la audiencia, consolidando su lugar entre los estrenos más esperados del año.

Cast member Zendaya attends the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Cast member Zendaya attends the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La presencia del personaje en la cultura popular y la respuesta positiva de la crítica han contribuido a que los productos promocionales de Cinépolis y Cinemex se conviertan en piezas codiciadas.

La película ha logrado captar la atención por su enfoque narrativo y por la forma en que presenta al icónico superhéroe sin revelar detalles clave de la trama, lo que ha sido valorado por los seguidores de Marvel.

La combinación de éxito en taquilla, coleccionables exclusivos y críticas favorables refuerza la relevancia de este lanzamiento en la cartelera mexicana.

Ambas cadenas han apostado por diseños atractivos y temáticos que reflejan el entusiasmo por el regreso del héroe arácnido a la pantalla grande.

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