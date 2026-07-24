México vs Antigua y Barbuda: cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para un nuevo desafío internacional en casa.
Este viernes, el equipo inicia su participación en el Premundial de Concacaf 2026 ante Antigua y Barbuda, con la mira puesta en el boleto al Mundial y los Juegos Olímpicos.
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El primer partido será determinante para medir la confianza y la capacidad de una generación que se enfrenta a grandes expectativas y a una de las pruebas más exigentes de su proceso formativo.
Dónde y cuándo ver el debut de México Sub-20
La expectativa en torno al debut mexicano es alta. El estreno ante Antigua y Barbuda representa la oportunidad de mostrar el potencial de los jóvenes ante la afición local y la audiencia internacional.
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- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla
- Transmisión: ESPN, Disney+, Canal 5, TUDN, ViX
Así, el respaldo de la tribuna poblana, la atención nacional y el acceso a múltiples plataformas garantiza seguir en tiempo real cada jugada del conjunto azteca.
El resultado de este primer encuentro puede fortalecer el ánimo del plantel y marcar el ritmo para el resto de la fase de grupos.
Cada resultado define el camino rumbo al Mundial 2027 y los Olímpicos
El Premundial de Concacaf 2026 concentra la competencia por el pase a dos torneos de máxima exigencia: el Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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- 12 selecciones divididas en tres grupos
- Dos primeros de cada grupo y dos mejores terceros avanzan a cuartos de final
- Semifinalistas obtienen boleto al Mundial Sub-20 de 2027
- Solamente el campeón clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
En este sentido, cada juego tiene consecuencias directas, ya que el margen de error es mínimo en la fase de eliminación directa. La exigencia y el formato convierten cada partido en una prueba de carácter para los mexicanos.
Plantilla mexicana y claves del encuentro
La convocatoria de México Sub-20 reúne a una generación con talento, minutos en Primera División y la destacada ausencia de Gilberto Mora, quien ya está integrado al proceso de la Selección Mayor.
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- 21 convocados, la mayoría de la Liga MX
- Ocho jugadores de Chivas, presencia de Santos, Juárez, Tigres, Atlante, Pachuca, Atlas, Monterrey y Flamengo
- Santiago Sandoval y Hugo Camberos concentran la mayor experiencia en Primera División
- Diego Reyes, único convocado en el extranjero
De esta manera, el debut ante Antigua y Barbuda será fundamental para que los dirigidos por Álex Diego encaminen las aspiraciones del Tri y otorguen solidez en la lucha por el regreso a la élite juvenil y olímpica del futbol internacional.
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