México vs Antigua y Barbuda: cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de Concacaf

El choque inaugural ante Antigua y Barbuda en Puebla pondrá a prueba a la nueva generación mexicana, en un torneo donde los semifinalistas van al Mundial Sub-20 y sólo el campeón llegará a Los Ágeles 2028. (X/@miseleccionsubs)

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para un nuevo desafío internacional en casa.

Este viernes, el equipo inicia su participación en el Premundial de Concacaf 2026 ante Antigua y Barbuda, con la mira puesta en el boleto al Mundial y los Juegos Olímpicos.

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El primer partido del Tri Sub-20 puede marcar el ritmo de la fase de grupos y fortalecer el ánimo del plantel en el Premundial de Concacaf 2026. (X/@miseleccionsubs)

El primer partido será determinante para medir la confianza y la capacidad de una generación que se enfrenta a grandes expectativas y a una de las pruebas más exigentes de su proceso formativo.

Dónde y cuándo ver el debut de México Sub-20

La expectativa en torno al debut mexicano es alta. El estreno ante Antigua y Barbuda representa la oportunidad de mostrar el potencial de los jóvenes ante la afición local y la audiencia internacional.

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Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión: ESPN, Disney+, Canal 5, TUDN, ViX

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el debut de México Sub-20 en el torneo premundialista. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el respaldo de la tribuna poblana, la atención nacional y el acceso a múltiples plataformas garantiza seguir en tiempo real cada jugada del conjunto azteca.

El resultado de este primer encuentro puede fortalecer el ánimo del plantel y marcar el ritmo para el resto de la fase de grupos.

Cada resultado define el camino rumbo al Mundial 2027 y los Olímpicos

El Premundial de Concacaf 2026 concentra la competencia por el pase a dos torneos de máxima exigencia: el Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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12 selecciones divididas en tres grupos

Dos primeros de cada grupo y dos mejores terceros avanzan a cuartos de final

Semifinalistas obtienen boleto al Mundial Sub-20 de 2027

Solamente el campeón clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El torneo reúne a 12 selecciones en tres grupos, con avance a cuartos para los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. (X/@miseleccionsubs)

En este sentido, cada juego tiene consecuencias directas, ya que el margen de error es mínimo en la fase de eliminación directa. La exigencia y el formato convierten cada partido en una prueba de carácter para los mexicanos.

Plantilla mexicana y claves del encuentro

La convocatoria de México Sub-20 reúne a una generación con talento, minutos en Primera División y la destacada ausencia de Gilberto Mora, quien ya está integrado al proceso de la Selección Mayor.

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21 convocados , la mayoría de la Liga MX

Ocho jugadores de Chivas , presencia de Santos, Juárez, Tigres, Atlante, Pachuca, Atlas, Monterrey y Flamengo

Santiago Sandoval y Hugo Camberos concentran la mayor experiencia en Primera División

Diego Reyes, único convocado en el extranjero

Pese a la ausencia de Gilberto Mora, el Tri Sub-20 cuenta con nombres de recorrido amplio como Hugo Camberos y Santiago Sandoval. REUTERS/Pablo Sanhueza

De esta manera, el debut ante Antigua y Barbuda será fundamental para que los dirigidos por Álex Diego encaminen las aspiraciones del Tri y otorguen solidez en la lucha por el regreso a la élite juvenil y olímpica del futbol internacional.