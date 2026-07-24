Nicolás Larcamón enfrenta obstáculos para dirigir en Europa tras su salida de Cruz Azul

La UEFA aún no válida su licencia para dirigir en Europa. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón fue despedido del Club de Futbol Cruz Azul a una fecha de terminar la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, una vez que ligó una racha de nueve partidos sin conocer la victoria en la Máxima Categoría,

Al quedar fuera de la Noria, el técnico argentino salió de México para escribir un nuevo capítulo en el futbol extranjero y el primero por el continente europeo al ser presentado como nuevo timonel del Sporting Gijón, club de la Segunda División de España.

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Larcamón forma parte de los rojiblancos desde el mes de mayo, pero la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol, la UEFA, atrasa su dirigencia puesto que aún no valida su licencia de entrenador.

La confederación europea de asociaciones nacionales de futbol no ha homologado la licencia UEFA Pro de Nicolás Larcamón, motivo por el cual impide dirigir oficialmente en España y otros países de Europa.

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Aunque Nico Larcamón y el Sporting Gijón han intentado acreditar su experiencia en el futbol sudamericano —recibiendo el visto bueno de la Conmebol—, la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol no ha certificado la trayectoria presentada.

Nicolás Larcamón fue despedido de la Máquina en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El problema principal es que la normativa exige acreditar cuando menos tres años de especialización en el puesto de director técnico absoluto dentro del Máximo Circuito desde el momento de obtener la titulación equivalente.

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Por ahora, la UEFA sólo reconoce algo más de dos años, según la interpretación de sus propios criterios, lo que frena la responsabilidad de Nicolás Larcamón en el Sporting Gijón y detiene su inscripción como entrenador oficial de El Molinón a partir de la temporada 2026-27.

Mientras la situación se mantiene en desarrollo, el Sporting Gijón y Grupo Orlegi, dueño del club español, continúan gestionando una solución, pero a menos de un mes del inicio de la próxima campaña, Nicolás Larcamón no puede ejercer como entrenador en partidos oficiales del continente europeo.

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¿Qué es la Licencia UEFA Pro?

Pasó nueve partidos sin conseguir la victoria REUTERS/Eloisa Sánchez

La licencia de entrenador es la máxima certificación para entrenadores de futbol en Europa, otorgada por la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol, la UEFA. Esta licencia permite dirigir equipos en las principales ligas europeas y en competencias internacionales como la Champions League y la Europa League.

Características principales

Es obligatoria para ser director técnico en las primeras divisiones y en equipos nacionales dentro del ámbito europeo.

El curso incluye formación avanzada en táctica, gestión de grupo, comunicación, análisis de partidos, psicología deportiva y liderazgo.

Para acceder, es necesario contar previamente con la Licencia UEFA A y tener experiencia como entrenador.

Obtención

El proceso de formación dura generalmente entre 12 y 18 meses.

Incluye módulos teóricos, trabajo de campo, prácticas profesionales y evaluaciones.

Cada federación nacional organiza sus propios cursos siguiendo los lineamientos de la UEFA.

Trayectoria de Nicolás Larcamón

La UEFA todavía no acredita su licencia como entrenador. REUTERS/Mohammed Salem

Nicolás Larcamón debutó como director técnico en el futbol de Venezuela con el Deportivo Anzoategui, del Apertura 2016 al Apertura 2017. Ese mismo año fue contratado en Chile para dirigir al Deportes Antofagasta.

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En 2018, Huachipato se interesó en Nicolás Larcamón para llevar el timón de su primer equipo, pero en julio del 2019 por común acuerdo el club anunció su salida y en diciembre de ese año se convirtió en el nuevo estratega del Curicó Unido, con quien cerró su etapa en el futbol chileno para dirigir en México.

Larcamón fue presentado con el Club Puebla, a quien transformó en un equipo ganador, partiendo del Guard1anes Clausura 2021, certamen en el que la Franja se quedó a un paso de la final tras quedar eliminado en semifinales por Santos Laguna.

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El Puebla contento por la llegada de Nicolás Larcamón decidió renovar al argentino. Tras cuatro torneos dirigidos su relación finalizó en 2022 creyendo que no tomaría el cargo de entrenador de otro club mexicano, pero la historia fue distinta.

Nico Larcamón fue presentado de manera oficial por el Club León, aunque no tuvo el mismo éxito que con la Franja. El DT dirigió a la Fiera durante el 2023 pero fue despedido al quedar fuera del Mundial de Clubes.

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Su carrera como estratega siguió en el futbol brasileño: Cruzeiro le dio la oportunidad a Nicolás Larcamón, previo a volver a México para dirigir a los Rayos del Club Necaxa y finalmente a la Máquina de Cruz Azul hasta el mes de abril del 2026.