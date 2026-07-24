Fiscalía de Oaxaca revela video del momento exacto en que fue asesinado el periodista Alejandro Leyva

Los sujetos arribaron en una motocicleta, la cual posteriormente abandonaron para continuar la figa en un auto. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca presentó este jueves por la noche los avances de la investigación por el homicidio del periodista Alejandro Leiva, ocurrido el miércoles 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda de San Pablo Etla.

En conferencia de prensa, el fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla mostró videos de cámaras del C5 que documentan el momento exacto del asesinato, la ruta de llegada de los atacantes y su posterior fuga en dos vehículos distintos.

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Desde el día del crimen, el fiscal afirmó que en el sitio se encontraron tres casquillos de arma calibre 9mm y que Leyva recibió los impactos entre la zona de la cabeza y el cuello.

Momento en que el hombre que le disparó a Alejandro desciende de la motocicleta y realiza el atentado. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

La carpeta de investigación por el asesinato acumula más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes en material de video, revisado en menos de 36 horas por un equipo interinstitucional integrado por fiscales, peritos, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Además, confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción del caso y la carpeta sería trasladada físicamente a la Ciudad de México a más tardar el lunes o martes siguiente.

Las cámaras rastrearon a los atacantes desde hora y media antes del crimen

Las cámaras del C5 ubicaron a los dos sospechosos por primera vez a las 9:04 de la mañana en la rotonda de Viguera. El rastreo los colocó luego sobre la carretera 190 con dirección a Hacienda Blanca y finalmente en una gasolinera de San Lorenzo Cacaotepec, a unos 200 metros del fraccionamiento.

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Ruta de llegada de los atacantes. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

Durante una hora y 40 minutos rondaron la zona antes del crimen.

Tras llegar al sitio, a las 10:52 uno de los dos hombres se bajó de la motocicleta mientras el otro la mantenía en posición de salida.

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El que descendió vestía de blanco, llevaba cubrebocas y gorra. Antes de avanzar hacia el puesto, aparentó hacer una llamada telefónica. Luego caminó hacia donde Alejandro Leyva se encontraba comiendo, realizó los disparos y regresó al vehículo.

Así ocurrió el ataque. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

Una persona que caminaba por el lugar salió corriendo al escuchar los disparos, al igual que otros presentes en la zona. A las 10:53, ambos atacantes salieron del fraccionamiento.

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Los atacantes abandonaron la moto, se cambiaron de ropa y huyeron en un Peugeot sin placas

Tras salir del fraccionamiento, los sospechosos se dirigieron nuevamente a la gasolinera de San Lorenzo Cacaotepec y doblaron hacia una calle de terracería rodeada de terrenos de cultivo.

Así fue la ruta de escape tras el crimen. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

Ahí abandonaron la motocicleta, se quitaron la ropa que llevaban sobrepuesta y abordaron un segundo vehículo que ya los esperaba: un Peugeot 2008, modelo 2026, sin placas.

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El arma fue desarmada y sus partes distribuidas a lo largo de la ruta de escape. Los peritos recuperaron componentes del arma, incluyendo un resorte y parte de la empuñadura. A las 10:58, el Peugeot salió de la zona con dirección a la carretera internacional, que fue el último punto donde las cámaras registraron el vehículo.

Cuatro personas presentadas y un retrato hablado del agresor

A partir del análisis de los videos, la Fiscalía identificó lugares donde los atacantes tuvieron contacto con otras personas antes del crimen. Con base en esa información, cuatro personas fueron llevadas a declarar en calidad de presentados.

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El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que el análisis de los videos recopilados en las primeras 36 horas permitió identificar los lugares donde los agresores estuvieron

Sus testimonios permitieron elaborar un retrato hablado de uno de los agresores, que la Fiscalía difundió para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Rodríguez Alamilla señaló que la actividad periodística de Alejandro Leyva constituye la principal línea de investigación. “La impunidad en crímenes contra periodistas no solo representa una deuda con la víctima y su familia, sino un riesgo directo para la democracia”, sostuvo.

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Además, descartó que se vaya a fabricar responsables y afirmó que habló personalmente con la hermana de la víctima antes de hacer pública la información.