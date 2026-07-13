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México presenta su convocatoria sub-20: ellos son los jugadores que buscarán un boleto al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028

El certamen definirá los pases regionales a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, y el campeón obtendrá el cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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México presentó su convocatoria sub-20 para disputar el torneo de Concacaf y pelear por un lugar al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos (X/ @miseleccionsubs)
México presentó su convocatoria sub-20 para disputar el torneo de Concacaf y pelear por un lugar al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos (X/ @miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México Sub-20 presentó su convocatoria oficial para el Campeonato de la Concacaf 2026, torneo que se disputará entre el 24 de julio y el 9 de agosto en Puebla y la Ciudad de México. Bajo la dirección del técnico Alex Diego, el equipo buscará no solo su lugar en el próximo Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, sino también la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El torneo, al que México asiste como anfitrión, definirá los cuatro boletos de la región para la Copa del Mundo Sub-20. Además, solo el campeón conseguirá su pasaje directo a la próxima cita olímpica, lo que eleva la presión sobre todos los equipos y, en particular, sobre los mexicanos.

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El conjunto nacional quedó ubicado en el Grupo B junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Los tres partidos de la fase de grupos tendrán como escenario el Estadio Cuauhtémoc. El debut será el viernes 24 de julio a las 17:00 horas frente a Antigua y Barbuda. Luego, el lunes 27, el equipo se enfrentará a Costa Rica a las 20:00 horas. Por último, cerrará la fase de grupos contra Guatemala el jueves 30, a las 19:00 horas.

México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)
México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)

En caso de avanzar, México disputará los cuartos de final el 4 o 5 de agosto en el mismo recinto poblano. La ruta hacia el título obliga a mudarse después a la Ciudad de México, donde tanto las semifinales (7 de agosto) como la final (domingo 9) tendrán lugar en el Estadio Banorte.

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Lista de convocados México sub-20

La lista de convocados está formada por 21 futbolistas, elegidos por Alex Diego. Destacan nombres habituales de las fuerzas básicas de clubes como Guadalajara, Santos, Tigres y Atlas, pero también varios emergentes de escuadras como Atlante, FC Juárez, Monterrey, e incluso el brasileño Flamengo, club al que pertenece Diego Reyes, uno de los atacantes.

En la portería, el grupo estará defendido por Artemio Olvera (San Luis), Cristo Navarrete y Juan Liceaga (ambos de Guadalajara). En el bloque defensivo figuran nombres como Juan Echilvestre (Santos) y Cristóbal Alfaro (Atlante), mientras que el medio campo incluye a Diego Covarrubias y Santiago Sandoval, ambos del Guadalajara. La ofensiva queda a cargo de Luis Gamboa (Atlas) y de dos elementos con proyección internacional: Diego Reyes (Flamengo) y Aldahir Valenzuela (Monterrey).

México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)
México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)

Esta es la convocatoria completa:

Porteros

Artemio Olvera - Atlético de San Luis

Cristo Navarrete - Guadalajara

Juan Liceaga - Guadalajara

Defensas

Juan Echilvestre - Santos Laguna

Cristóbal Alfaro - Atlante

Luis Carmona - FC Juárez

Carlos Hernández - Guadalajara

Yohan Orozco - Guadalajara

Edwin Soto - Pachuca

Mediocampistas

Diego Covarrubias- Guadalajara

Nelson Cedillo - Guadalajara

Samir Inda - Guadalajara

Henrique Simeone - Tigres

Juan Sigala - FC Juárez

Luis Gómez - Santos

Santiago Sandoval - Guadalajara

Delanteros

Luis Gamboa - Atlas

Hugo Camberos - Guadalajara

Diego Reyes - Flamengo

Diego Ramírez - Tigres

Aldahir Valenzuela - Monterrey

Desde la dirección deportiva subrayan la importancia de este Campeonato, ya que “las cuatro selecciones que alcancen las semifinales lograrán su pase a la Copa del Mundo de la categoría, mientras que el campeón hará lo propio para la justa olímpica”.

Con la localía y una generación que presume talento nacional e internacional —incluyendo futbolistas de la liga brasileña y de los cuadros grandes del país—, la selección sub-20 mexicana se coloca como favorita en un torneo determinante para su futuro deportivo.

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