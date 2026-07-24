México

Extorsión al sector constructor, el hilo que une a funcionarios de Fresnillo con la masacre de 10 hombres en Zacatecas

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, fue citado a comparecer luego de que la investigación vinculara a los funcionarios asesinados de su ayuntamiento con el esquema

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El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, reveló los avances en la investigación. Crédito: Gobierno de Zacatecas
El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, reveló los avances en la investigación. Crédito: Gobierno de Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas reveló que las indagatorias por el hallazgo de 10 cuerpos el pasado 18 de julio en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto apuntan a una posible red de extorsión al sector de la construcción activa desde el año 2025.

El fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya señaló en conferencia de prensa que la investigación apunta a dos líneas simultáneas: la red de extorsión al sector constructor y la posible colusión de funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo. Precisó que al menos dos de las víctimas habrían participado en ese círculo criminal, posiblemente de forma coaccionada, y que el municipio de Fresnillo encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas.

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A pesar de los señalamientos que los vincularían con el esquema, el fiscal subrayó que los diez fallecidos son víctimas. “Tenemos diez víctimas y así tendrán que ser reconocidas y tratadas en todo momento”, afirmó.

Infobae México identificó que los dos funcionarios referidos por el fiscal serían Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal, los únicos servidores públicos del ayuntamiento de Fresnillo entre las diez víctimas.

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La Fiscalía citó a declarar al alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, ante la Fiscalía Especializada de Alto Impacto, tras documentar que dos funcionarios de su administración habrían estado vinculados al esquema. Torres no acudió a una primera citación por razones de salud; El fiscal Osnaya destacó que su testimonio era “parte fundamental y esencial” para esclarecer los hechos.

Información en desarrollo...

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