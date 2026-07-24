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Dagoberto Espinoza lanza dardo a André Jardine y respalda a Guillermo Almada

El canterano del Club América comparó a Jardine con Almada, y dejó en claro que ahora si está cómodo

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Dagoberto Espinoza cree estar mejor con Almada que con Jardine (IG/ @dago_240)

La llegada de Guillermo Almada al América continúa generando reacciones al interior del club, especialmente entre los futbolistas surgidos de la cantera.

Uno de ellos es Dagoberto Espinoza, quien reconoció que el cambio en el banquillo representa una oportunidad para los jóvenes del plantel y dejó una declaración que muchos interpretaron como un mensaje indirecto hacia la gestión de André Jardine, al destacar que el técnico uruguayo apuesta con mayor decisión por los elementos formados en Coapa.

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Dagoberto Espinoza le deja un recado a Jardine

Durante una entrevista concedida tras ser registrado con el primer equipo para el Apertura 2026, Dagoberto Espinoza aseguró que Guillermo Almada era el entrenador que los canteranos necesitaban dentro del club.

El mediocampista destacó que el estratega uruguayo tiene una trayectoria caracterizada por desarrollar futbolistas jóvenes y brindarles oportunidades reales para consolidarse en la Liga MX.

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“Es un entrenador que usa mucha cantera”, expresó el futbolista, quien también señaló que esa confianza resulta fundamental para quienes buscan abrirse camino en un plantel como el América.

Para Espinoza, el nuevo cuerpo técnico transmite la seguridad de que el rendimiento en los entrenamientos puede traducirse en minutos dentro del terreno de juego, algo que considera esencial para el crecimiento de los juveniles.

Las palabras del jugador fueron interpretadas como un dardo hacia la etapa de André Jardine, entrenador que conquistó múltiples títulos con las Águilas, pero cuya prioridad estuvo centrada en un plantel experimentado, con escasa participación constante para varios elementos de las fuerzas básicas.

Andre Jardine, consiguió un tricampeonato. EFE/ Hilda Ríos
Andre Jardine, consiguió un tricampeonato. EFE/ Hilda Ríos

Sin mencionar directamente al estratega brasileño, Espinoza dejó entrever que los jóvenes esperaban un proyecto donde la cantera tuviera mayor protagonismo.

El futbolista también agradeció la confianza que ha recibido por parte de Guillermo Almada desde el inicio de la pretemporada y aseguró que tanto él como otros canteranos trabajan para responder dentro de la cancha y demostrar que tienen condiciones para competir por un lugar en el once titular.

Guillermo Almada es conocido por potenciar las canteras

Desde su llegada al banquillo azulcrema, Guillermo Almada ha reiterado que uno de sus objetivos es potenciar el talento juvenil sin perder el nivel competitivo que exige una institución como el América.

A lo largo de su carrera en el fútbol mexicano, el entrenador uruguayo ha destacado por impulsar jóvenes futbolistas y convertirlos en piezas importantes de sus equipos, una característica que ahora pretende trasladar al conjunto de Coapa.

Las Águilas presentaron al técnico charrúa en el Nido de Coapa
Almada es conocido por potenciar las canteras. (X / Club América)

La apuesta del estratega no implica un cambio radical en la política deportiva del club, sino una mayor apertura para que los canteranos tengan oportunidades cuando demuestren estar preparados.

Esa filosofía parece haber sido bien recibida por jugadores como Dagoberto Espinoza, quien considera que el entorno actual favorece la competencia interna y permite que los juveniles aspiren a consolidarse en el máximo circuito.

El mediocampista, nacido en Guamúchil, Sinaloa, ha superado una lesión que frenó parte de su desarrollo y ahora busca aprovechar este nuevo escenario para convertirse en una alternativa habitual dentro del primer equipo.

Su registro para el Apertura 2026 representa un voto de confianza del cuerpo técnico, que ha seguido de cerca su evolución durante la pretemporada.

Las declaraciones de Dagoberto Espinoza llegan en un momento en que el América busca renovar parte de su proyecto deportivo tras el cambio de entrenador.

Mientras el equipo mantiene la presión por pelear el campeonato, también existe expectativa por conocer cuántos futbolistas surgidos de la cantera lograrán consolidarse bajo las órdenes de Guillermo Almada.

Por ahora, las palabras del joven mediocampista reflejan el optimismo que existe entre los elementos formados en Coapa, quienes ven en el técnico uruguayo una oportunidad para regresar a ser protagonistas en Liga MX.

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