México

La última voluntad de Mauro Menéndez, revelada por su madre Aylín Mujica

El productor musical murió por la complicación de una neumonía

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aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
Aylín dio su primera entrevista tras la muerte de Mauro (Instagram)

Aylín Mujica revela que su hijo Mauro Menéndez le pidió que no lo velaran en un ataúd y que prefería ser cremado. La actriz cubana dio su primera entrevista una semana después del fallecimiento del joven, ocurrido el 16 de julio en la isla de Barbados a los 30 años, tras sufrir varios infartos complicados con neumonía.

Mauro, conocido en el mundo de la música electrónica como Maahez, murió en un hospital sin que su familia pudiera llegar a tiempo. A una semana de su muerte, los trámites en Barbados aún no permitían trasladar sus restos a Miami.

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Mauro pidió una celebración, no un funeral

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)
Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

La actriz contó en La Mesa Caliente de Telemundo que su hijo le había expresado ese deseo tiempo atrás. “Mauro en algún momento habló conmigo, me dijo que no quería la familia llorando alrededor de él en una caja de madera. Quería que lo cremaran", declaró. Y a partir de ese deseo, tomó la decisión: “Por eso no quise hacer un funeral sino hacer una celebración de su vida“.

La cremación ya estaba pagada junto con el reconocimiento del cuerpo, realizado por Aylín y por Osamu Menéndez, padre de Mauro. Ambos planeaban trasladar los restos a Miami, pero los trámites en la isla se complicaron.

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“El mundo se detuvo”: cómo se enteró Aylín

La actriz cubana posteó un nuevo mensaje tras la pérdida de su hijo. (Instagram: Aylín Mujica)
La actriz cubana posteó un nuevo mensaje tras la pérdida de su hijo. (Instagram: Aylín Mujica)

La actriz describió el momento exacto en que recibió la noticia. Estaba en escala en el aeropuerto de Panamá cuando el mundo, según sus propias palabras, se detuvo. “Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’”, relató.

Al aterrizar en Barbados, el padre del joven la esperaba. “Cuando llegó nos dimos un abrazo, estábamos anestesiados del dolor. El abrazo fue: ‘vamos a salvar a nuestro hijo’“, dijo. Los dos querían resolver, querían traer el cuerpo a Miami.

Una sonrisa que no esperaba encontrar

Aylín confesó que tenía miedo de ver a Mauro después de su muerte. Temía encontrarlo descompuesto o con los ojos cerrados. Lo que encontró fue distinto. “Cuando veo la cara de Mauro, tenía una sonrisa en sus labios, a pesar de que había estado entubado con neumonía, sin oxígeno", contó.

En ese momento lo abrazó y le reclamó. “Le dije que no tenía que irse. Lo único que te voy a pedir es que me des fuerza, fortaleza para seguir. Dame fuerza", recordó entre lágrimas.

“Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera”

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)
Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista llegó cuando la actriz intentó encontrar una explicación a la muerte de su hijo. “Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer”, afirmó. Explicó que siempre antepuso a sus hijos y su carrera a cualquier relación de pareja.

Aylín tiene otros dos hijos, Alejandro y Violeta, y señaló que la necesidad de mostrarse fuerte ante ellos y ante sus padres le dificulta vivir el duelo en privado. “No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir”, dijo.

La entrevista que generó críticas y también defensa

Desde que se anunció la aparición en televisión, cientos de críticas circularon en redes sociales cuestionando que la actriz hablara públicamente tan pronto. Varios colegas salieron en su defensa. La exintegrante de Garibaldi Luisa Fernanda pidió empatía: “Cada quien decide cómo vivir su duelo. Seamos amables y amorosos”. El presentador Carlos Adyan agregó que “los que critican son los primeros en ver toda la entrevista”.

La propia Aylín aclaró que no se sentía preparada, pero que su objetivo era contar los hechos y desmentir versiones que circulaban. “No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista”, le dijo a la conductora Verónica Bastos. También quería, según sus palabras, “darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar”.

Este 23 de julio, la actriz tomó un vuelo hacia Bogotá, Colombia, para retomar su participación en un reality de cocina en el que trabaja actualmente.

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