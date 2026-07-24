Profepa y FGR aseguran ejemplares de león africano, jaguar y tigre de Bengala en cateo en San Luis Potosí. (Foto: Profepa)

Tras un cateo donde participó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades aseguraron cinco ejemplares de vida silvestre, entre ellos un jaguar en peligro de extinción, y cuatro taxidermias en un domicilio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

La diligencia se realizó el 25 de junio en un predio donde se encontraron dos ejemplares de león africano (Panthera leo), macho y hembra, con aproximadamente uno y seis años de edad, respectivamente. Ambos presentaban aparentes buenas condiciones físicas y de salud, los animales fueron trasladados a instalaciones especializadas en tres estados del país.

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En otros tres recintos del mismo predio, los inspectores hallaron un jaguar (Panthera onca) macho de seis años, un tigre de Bengala (Panthera tigris) macho de seis años, y una coyote (Canis latrans) hembra de un año, aparentemente, los ejemplares se encontraron en buenas condiciones.

Profepa y FGR aseguran ejemplares de león africano, jaguar y tigre de Bengala en cateo en San Luis Potosí. (Foto: Profepa)

El jaguar, una especie en peligro de extinción

El jaguar es la especie de mayor protección legal entre los animales asegurados: la norma oficial mexicana lo cataloga en peligro de extinción. En la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el jaguar y el tigre de Bengala figuran en el apéndice I -el de mayor restricción-, mientras que el león africano está listado en el apéndice II.

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Además de los animales vivos, en el cateo se localizaron cuatro taxidermias, las cuales quedaron aseguradas bajo resguardo de la Profepa:

Tres de cuerpo completo , un chivo berberisco ( Ammotragus lervia ) y dos osos negros ( Ursus americanus kermodei ).

Y una piel curtida tipo tapete con cabeza de oso negro (Ursus americanus).

Profepa y FGR aseguran ejemplares de león africano, jaguar y tigre de Bengala en cateo en San Luis Potosí. (Foto: Profepa)

La FGR abrió carpeta de investigación por delito contra la biodiversidad

La Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación por el delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona a quien realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

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De acuerdo con el Código Penal Federal, este delito se castiga con una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de trescientos a tres mil días. La sanción puede aumentar hasta tres años más de prisión y hasta mil días de multa adicionales si la conducta afecta un área natural protegida o si se comete con fines comerciales.

En los casos que involucren ejemplares, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi, la pena se eleva a cinco a quince años de prisión y de tres mil a seis mil días multa, conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 420 y la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

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Profepa y FGR aseguran ejemplares de león africano, jaguar y tigre de Bengala en cateo en San Luis Potosí. (Foto: Profepa)

Los cinco ejemplares vivos fueron trasladados a Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre con las condiciones y el personal adecuados para cada especie: el jaguar y la coyote permanecen en San Luis Potosí; los leones africanos fueron enviados a Nuevo León, y el tigre de Bengala a Hidalgo.