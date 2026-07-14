Dónde juegan y cuántos minutos en primera división han disputado los jugadores de la Selección Mexicana Sub-20

El Tri se enfrentará al clasificatorio de Concacaf con la presión de la localía y el historial reciente. REUTERS/Rodrigo Garrido

La búsqueda del regreso a la élite juvenil marca el presente de la Selección Mexicana Sub-20.

El conjunto nacional inicia un nuevo ciclo con la mira puesta en dos de las competencias más exigentes del futbol internacional: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial Sub-20 de 2027.

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La Selección Mexicana Sub-20 inicia un nuevo ciclo en el clasificatorio de Concacaf en la búsqueda de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial Sub-20 de 2027. (X/ @miseleccionsubs)

La expectativa recae sobre una generación con distintas trayectorias en clubes nacionales e internacionales. El clasificatorio de la Concacaf pondrá a prueba no sólo la calidad individual, sino la capacidad colectiva de un grupo que busca consolidar su lugar en la historia del futbol mexicano.

Dónde juegan los convocados de la Selección Mexicana Sub-20

La estructura del equipo, al igual que en la selección mayor, destaca por la amplia representación de Chivas, que aporta ocho jugadores.

Chivas: 8 jugadores (Cristo Navarrete, Juan Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Samir Inda, Santiago Sandoval, Hugo Camberos)

Santos Laguna: 3 jugadores (Juan Echilvestre, Nelson Cedillo, Luis Gómez)

FC Juárez: 2 jugadores (Luis Carmona, Juan Sigala)

Tigres UANL: 2 jugadores (Henrique Simeone, Diego Ramírez)

Atlético San Luis: 1 jugador (Artemio Olvera)

Atlante: 1 jugador (Cristóbal Alfaro)

Pachuca: 1 jugador (Edwin Soto)

Atlas: 1 jugador (Luis Gamboa)

Monterrey: 1 jugador (Aldahir Valenzuela)

Flamengo (Brasil): 1 jugador (Diego Reyes)

Diego Reyes, de Flamengo, es el único convocado que juega fuera de México en la lista Sub-20. (Instagram/ Diego Reyes)

La variedad de clubes muestra la apuesta por fuerzas básicas mexicanas y la integración de talento internacional. Diego Reyes es el único convocado que juega fuera del país.

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Cuántos minutos tienen en Primera División

La experiencia del plantel en Primera División es limitada y se concentra en pocos nombres. En total, los 21 seleccionados suman 4 mil 468 minutos en el máximo circuito.

Santiago Sandoval (Chivas): mil 535 minutos

Hugo Camberos (Chivas): mil 355 minutos

Juan Sigala (Juárez): 531 minutos

Luis Gómez (Santos): 346 minutos

Luis Gamboa (Atlas): 188 minutos

Nelson Cedillo (Santos): 140 minutos

Aldahir Valenzuela (Monterrey): 111 minutos (incluye 4 con Dundee FC)

Cristóbal Alfaro (Atlante): 96 minutos

Henrique Simeone (Tigres): 73 minutos

Juan Echilvestre (Santos): 49 minutos

Luis Carmona (Juárez): 34 minutos

Samir Inda (Chivas): 6 minutos

Diego Reyes (Flamengo): 3 minutos (con América)

Diego Ramírez (Tigres): 1 minuto

Santiago Sandoval y Hugo Camberos de Chivas reúnen cerca de dos terceras partes de los minutos totales de la Selección Mexicana en el máximo circuito. (X/ @Chivas)

De esta manera, la mayor parte de la experiencia está concentrada en dos jugadores, quienes representan cerca de dos terceras partes del total de minutos disputados.

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Rivales y formato: así se jugará el boleto a Olímpicos y Mundial 2027

El plantel mexicano tiene la misión de clasificar tanto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como al Mundial Sub-20 de 2027.

La fase de grupos se disputará en el Estadio Cuauhtémoc , Puebla , con rivales como Antigua y Barbuda , Costa Rica y Guatemala .

Los cuartos de final también se jugarán en Puebla y, de avanzar, la Selección se trasladará a la Ciudad de México para las semifinales y la final en el Estadio Azteca .

El formato del torneo exige que sólo el campeón obtenga el pase olímpico, mientras que los cuatro semifinalistas asegurarán su presencia en la próxima Copa Mundial.

La fase de grupos se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y, si avanza, México disputará semifinales y final en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la presión será máxima, pues el pase, la localía y la historia reciente colocan a México como uno de los favoritos al título.