Intocable ofrecerá concierto en el Tigres vs San Luis: fecha, precios y venta de boletos

La directiva de los Tigres de la UANL confirmó la asistencia de Intocable para amaenizar el encuentro frente al Atlético San Luis en un ambiente que promete deleitar a los aficionados regios. (X/ @Corona_MX)

La afición de los Tigres vivirá una experiencia doble este 25 de julio en el Estadio Universitario de la UANL. Al terminar el partido contra Atlético San Luis, el grupo Intocable ofrecerá un concierto sobre la cancha.

El evento en el Volcán forma parte de la bienvenida a un nuevo patrocinador y al arranque de temporada para el club regiomontano.

El concierto de Intocable este 25 de julio se realizará en la cancha del Volcán al terminar el Tigres vs San Luis como parte del arranque de temporada. REUTERS/Daniel Becerril

El acceso al espectáculo no tendrá costo adicional para quienes cuenten con boleto válido al partido. Por ello, la directiva prevé una alta demanda de entradas por la combinación de futbol y música norteña en una sola noche.

PUBLICIDAD

Precios y venta de boletos para el concierto en el Volcán

La venta de boletos para el partido Tigres vs San Luis ha provocado debate entre la afición por el aumento de precios respecto a otros encuentros en el Volcán. Los costos varían según la zona del estadio y la cercanía al campo.

Zona Sol : mil 359 pesos

General Norte y Sur : 2 mil 119 pesos

General Sur 10/12 y Sol 6B/9B : 2 mil 119 hasta 2 mil 292 pesos

Preferente Norte y Sur : 2 mil 494 pesos

Preferente Numerado : de 4 mil 196 a 7 mil 692 pesos

Butaca Norte/Sur : 4 mil 361 pesos

Plata Especial : 4 mil 730 pesos

Platea : 6 mil 052 pesos

VIP Butaca Norte/Sur : 9 mil 145 pesos

VIP Norte/Sur: 10 mil 615 pesos

La venta de boletos para Tigres vs San Luis generó debate por el aumento de precios y los costos varían por zona del estadio. REUTERS/Daniel Becerril

Los boletos se pueden adquirir en boletomovil.com. Cada entrada permitirá el acceso tanto al partido como al concierto de Intocable, sin necesidad de adquirir un pase adicional.

PUBLICIDAD

Dinámica del evento: futbol y música en una sola jornada

En medio de la especulación que rodea en estos momentos a La U, la organización del evento responde a la jornada inaugural local del torneo Apertura 2026 y a la llegada de Corona como patrocinador principal de los felinos.

Tras el silbatazo final, la logística prevé el montaje inmediato del escenario sobre la cancha y se invitó a los asistentes a permanecer en sus lugares.

El grupo interpretará éxitos como ¿Y todo para qué? , Fuerte no soy y Coqueta .

La emblemática banda mantiene un vínculo histórico con la afición regiomontana.

Los boletos para el encuentro y el concierto ya están a la venta. (X/ @TigresOficial)

Así, la directiva de Tigres busca posicionar al Volcán como espacio para espectáculos que fusionen futbol y música, fórmula adoptada en otros recintos históricos del país.

PUBLICIDAD

Invitación oficial de Intocable y expectativa para la jornada

La confirmación del evento incluyó un mensaje de Ricky Muñoz, vocalista de Intocable: “Este 25 de julio los esperamos en un concierto especial después del silbatazo del partido de Tigres“.

La logística prevé un montaje inmediato del escenario tras el silbatazo final, por lo cual se pidió a los asistentes permanecer en sus lugares. (Ocesa)

En este sentido, se prevé un lleno total en el Estadio Universitario de la UANL, con una jornada que unirá futbol y música norteña en una emblemática noche.

PUBLICIDAD