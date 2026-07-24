México

Angélica María sorprende al confesar que preferiría vivir en un asilo y no ser una “carga” para Angélica Vale

La novia de México señaló que no quiere que su hija tenga que cuidarla

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Angélica María no quiere ser una carga para su hija
Angélica María asegura que le gustaría pasar sus últimos días en una casa para adultos mayores. Captura de pantalla: IG/angelicamariaoriginal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novia de México, Angélica María aseguró que para vivir sus últimos días le encantaría hacerlo en una casa para adultos adultos mayores en la cuál no sea una “carga” para nadie.

Esto lo ha pensando ya que no quiere ser una “carga” para su hija, Angélica Vale, sin embargo la también actriz aseguró que jamas permitirá que su madre pase su vida una casa para adultos mayores.

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“Yo le dije a mi hija que, que a mí me gustaría irme a una casa de esas para que me cuidaran”, comentó Angélica María.

Este pensamiento se presentó debido a los constantes problemas de salud que suelen tener los adultos mayores al final de su vida.

“Ya sabes todo lo que le pasa a los viejitos. Guácala, no. Pues sí, pobrecita de mi hija”, señaló la actriz.

Sin embargo, Angelica Vale ya le ha dejado clara su postura, la cuál es estar a su lado hasta el último día debido al amor que le tiene.

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“Y me dice mi hija: No, mi amá, tú conmigo hasta el último día’, así somos. Pero a mí sí me gustaría que mi hija estuviera tranquila”, afirmó la novia de México.

(Foto: captura de pantalla)
Angélica Vale aseguró que no dejará que su madre pase sus últimos días lejos de ella. (Foto: captura de pantalla)

¿La novia de México aún busca el amor?

La actriz comentó siempre le ha hecho falta un compañero, mencionando que ella fue criada a la “antigua” por lo que extraña estar con una pareja.

“Sí, siempre necesité un compañero, siempre extrañé un compañero. Yo fui criada a la antigüita, el hombre y la comida, consentirlo, la planchada y todo lo que tú quieras”, señaló.

Sin embargo asegura que por su edad ve complicada la posibilidad de volver a estar en pareja.

Ya no, ya ahorita no, ya tan grandes”, comentó.

Angélica María y José Agustín -México- 03 enero
Angélica María aseguró que siempre ha extrañado a un compañero en su vida. (Archivo)

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón

La eterna novia de México también compartió una actualización sobre el estado del divorcio entre su hija, Angelica Vale y Otto Padrón.

Angélica María señaló que hasta el momento no han firmado el divorcio, por lo que legalmente la pareja sigue estando casada.

A más de 8 meses del anuncio en noviembre de 2025 el matrimonio de catorce años aún no llega a su fin.

“Ahorita, no sé yo, la verdad. Está muy bien, pero, pero pregúntenle a ella esas cosas, a mí no”, mencionó la novia de México.

También aseguró que en cuanto el tema se encuentre cerrado con gusto hablará de eso, sin embargo aseguró que su relación con Otto Padrón es buena.

“A fuerza mi amor, es el papá de mis niños, de nuestros niños, por el bien de los niños. Ya que se pueda, porque todavía no está, entonces hasta que termine eso, no se puede hablar”, concluyó Angélica María.

Hasta el momento aún no se firma el documento. (Redes sociales)
Hasta el momento aún no se firma el documento. (Redes sociales)

Una vida activa a sus 81 años

Lejos de los planes de retiro que ella misma imagina, Angélica María sigue con una agenda cargada. La actriz prepara su regreso a la televisión después de 13 años de ausencia en los foros de Televisa, con una participación especial en la telenovela Corazón de Marruecos, producida por Rosy Ocampo.

Además, forma parte de La Despedida, la gira musical que comparte con Enrique Guzmán y que ya suma un par de fechas en varias ciudades de México. Su energía en los escenarios contradice cualquier idea de que la novia de México piense en retirarse pronto.

Hombre y mujer posan sonriendo. Textos: Angelica María, Enrique Guzmán, La Despedida. Fondo verde con cortinas y patrones dorados. Dos fotos antiguas
Angelica María y Enrique Guzmán posan juntos para promocionar el evento 'La Despedida', con cortinas doradas y un fondo verde. (Ocesa/Ticketmaster)

Con más de seis décadas de trayectoria, Angélica María se ha convertido en una de las figuras más queridas y relevantes del espectáculo mexicano manteniendo su carrea vigente a pesar de su edad.

Angélica María no solo vive de su legado, su vínculo con el público sigue intacto mientras enfrenta esta nueva etapa de su vida.

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