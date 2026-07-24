México

Qué tantos lugares se llenan con el Pase Reglamentado UNAM y cuántos por examen

Los aspirantes piden que el proceso de admisión se realice de manera presencial

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Mano de persona sosteniendo una tableta con pantalla en blanco sobre un escritorio de madera. Hay un cartel con el escudo de la UNAM y símbolos de alerta rojos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras algunos aspirantes de la UNAM ya organizan una marcha para exigir un examen presencial, algunas conversaciones giran en torno al Pase reglamentado, el cual permite a egresados de la Prepa y el CCH ingresar a licenciatura sin hacer otro examen.

Los egresados del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) deben concluir sus estudios de bachillerato en cuatro años o menos, además de mantener el promedio necesario.

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En cada proceso de selección, el Pase Reglamentado ocupa entre el 55 y el 60% de los lugares de ingreso.

Ciclo escolar 2026-2027

  • Total de nuevo ingreso: 50,113 estudiantes
  • Por Pase Reglamentado: 28,151 lugares
  • Por examen de admisión (Concurso de Selección): 21,962 lugares
Indicaron que el aviso de la amenaza de bomba fue escrita en un papel.
(Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

El número total de lugares ha ido en aumento, pero la mayor parte se destina a quienes provienen del sistema de bachillerato de la UNAM.

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Ciclo escolar 2025-2026

  • Total de nuevo ingreso: 48,560 estudiantes
  • Por Pase Reglamentado: 29,006 lugares
  • Por examen de admisión: 19,554 lugares

Ciclo escolar 2024-2025

  • Total de nuevo ingreso: 44,151 estudiantes
  • Por Pase Reglamentado: 24,201 lugares
  • Por examen de admisión: 19,950 lugares
Infografía sobre el ingreso a la UNAM, mostrando datos de lugares por Pase Reglamentado y examen, con gráficos, porcentajes, iconos y texto informativo.
La Universidad Nacional Autónoma de México divide sus lugares de ingreso entre el Pase Reglamentado para bachilleres de la UNAM y un examen de admisión(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias inmediatas del primer examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han puesto en movimiento a cientos de estudiantes, quienes han decidido manifestarse para exigir que las próximas evaluaciones vuelvan al formato presencial.

La inconformidad se desató tras la publicación de los resultados, que revelaron un incremento de más de veinte aciertos requeridos por carrera y múltiples denuncias de fraude académico.

El lunes 27 de julio, a partir de las 11:00, se espera que varios contingentes de jóvenes partan desde puntos clave al sur de la Ciudad de México, como el Metro Universidad y la estación de Metrobús C.U. sobre Avenida Insurgentes Sur.

El objetivo es converger en el cruce de avenida Universidad y Copilco, ingresar pacíficamente a Ciudad Universitaria y terminar con un mitin frente a la Biblioteca Central.

En este ciclo, la UNAM reportó que 158,712 aspirantes presentaron el examen; cerca del 2% tuvo la cancelación de su proceso debido a irregularidades detectadas durante la aplicación en línea.

El descontento de los estudiantes se refleja en el lema central de la protesta: “Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa”.

Motivos detrás de la protesta y reclamos estudiantiles

La movilización de los jóvenes surge tras la difusión de la convocatoria a través de redes sociales, donde se denunció que el sistema digital favoreció el uso indebido de tecnología y la comisión de supuestas trampas.

Además, se registró un aumento significativo en los puntajes necesarios para ingresar en algunas carreras, lo que despertó sospechas de manipulación en los resultados.

El llamado a la transparencia ha sido reiterado por autoridades y estudiantes.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó una revisión de los resultados tras detectarse anomalías, como un número inusualmente alto de puntajes perfectos.

Frente a estas dudas, la UNAM anunció la creación de una comisión técnica compuesta por especialistas de diferentes áreas, encargada de analizar los datos, procedimientos y resultados del proceso de selección para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Auditoría y revisión del proceso de admisión en línea

La comisión técnica deberá identificar todos los factores que influyeron en los resultados, desde el diseño de la prueba hasta posibles usos indebidos de herramientas digitales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El informe será de acceso público una vez concluido, para garantizar transparencia y confianza en el procedimiento de ingreso.

Un análisis difundido por el usuario de TikTok conocido como El profe Luis reveló que, mientras en 2021 los puntajes máximos en la carrera de Médico Cirujano apenas llegaban a setenta aciertos, en 2025 la cifra subió a 116 o 117, y en 2026 nueve aspirantes alcanzaron la puntuación perfecta, algo considerado extremadamente raro en años anteriores.

“La gráfica de este año muestra un salto abrupto. Pasar de una distribución a otra así de rápido indica que ocurrieron cosas muy extrañas durante la aplicación del examen en línea”, resumió el análisis.

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