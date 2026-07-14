Este es el motivo de la ausencia de Gilberto Mora en la Selección Mexicana Sub-20

El juvenil no forma parte de la convocatoria Sub-20.

La publicación de la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Campeonato de Concacaf 2026 generó diversas reacciones entre los aficionados y especialistas.

Entre los nombres que aparecieron en la lista y las jóvenes promesas que buscarán asegurar el boleto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, hubo una ausencia que acaparó la conversación: la de Gilberto Mora, uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección tras lo mostrado en los últimos meses.

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La ausencia de Gilberto Mora se debería a que forma parte del proceso de la Selección Mexicana mayor

Aunque la Federación Mexicana de Futbol no emitió un comunicado específico para explicar por qué Gilberto Mora no aparece en la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20, distintos reportes coinciden en que la decisión responde a que el mediocampista de Xolos de Tijuana ya forma parte del proyecto de la Selección Mexicana mayor.

Después de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026, donde recibió la confianza de Javier Aguirre y sumó minutos importantes pese a su corta edad, el cuerpo técnico del Tricolor considera que el siguiente paso en su desarrollo está con el representativo absoluto y no con las categorías juveniles.

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Por ese motivo, Mora no disputará el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, torneo que además de definir al campeón de la región otorga boletos para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 y para el torneo olímpico de Los Ángeles 2028.

La decisión ha generado debate debido a que el futbolista todavía cumple con el límite de edad para representar a México en esta categoría.

Sin embargo, en el futbol internacional es habitual que aquellos jugadores que logran consolidarse con la selección mayor dejen de participar en torneos juveniles para continuar su proceso competitivo al máximo nivel.

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México buscará su pase al Mundial Sub 20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)

Mora atraviesa el momento más importante de su carrera

La ausencia en la Selección Mexicana Sub-20 llega en un momento en el que Gilberto Mora vive un crecimiento acelerado tanto a nivel deportivo como mediático.

Tras su participación mundialista con el Tricolor, el joven futbolista ha despertado el interés de diversos clubes europeos, mientras continúa consolidándose como una de las principales figuras de Xolos.

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En las últimas semanas, reportes desde Europa han vinculado al mexicano con equipos de ligas importantes, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre un posible traspaso.

Lo cierto es que su nombre ha comenzado a aparecer con frecuencia en el mercado internacional gracias al nivel mostrado durante el último año.

El juvenil mexicano se volvió objeto de deseo en diferentes clubes de Europa. (Jesús Avilés)

Ese contexto también ayuda a entender por qué la planificación deportiva en torno al jugador apunta hacia retos de mayor exigencia.

Permanecer dentro de la órbita de la Selección Mexicana mayor le permitiría seguir trabajando bajo las órdenes de Rafael Márquez (nuevo DT de México) y competir por un lugar en las próximas convocatorias internacionales.

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Mientras tanto, el equipo dirigido por Alex Diego afrontará el Campeonato de Concacaf con una plantilla que combina futbolistas de la Liga MX y elementos que militan en el extranjero, con el objetivo de clasificar tanto al Mundial Sub-20 como a los Juegos Olímpicos.

La carrera de Gilberto Mora parece haber entrado en una nueva etapa. A pesar de tener edad para disputar el torneo juvenil, todo apunta a que su desarrollo está siendo proyectado junto a la Selección Mexicana mayor, donde buscará consolidarse después del impulso que significó su participación en la Copa del Mundo 2026.

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Mientras la FMF no emita una explicación oficial, esa es la razón que diversos reportes señalan para entender por qué el mediocampista no aparece en la lista de la Sub-20.