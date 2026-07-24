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Cómo hacer que las hojas de tu cuna de moisés crezcan sanas y fuertes

Aunque es resistente y fácil de mantener, requiere ciertos cuidados para que sus hojas crezcan saludables

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Planta Cuna de Moisés en maceta de terracota sobre mesa de madera junto a una ventana. En el fondo, una pared, arte enmarcado, un tapiz y libros apilados.
La planta Cuna de Moisés, reconocida por su follaje verde y flores blancas, se exhibe en una maceta sobre una mesa de madera dentro de un hogar mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuna de Moisés es una de las plantas de interior más populares en los hogares mexicanos, reconocida por sus hojas verdes y brillantes, así como por su capacidad para purificar el aire.

Aunque es resistente y fácil de mantener, requiere ciertos cuidados para que sus hojas crezcan grandes, sanas y mantengan su característico aspecto elegante.

A continuación, te contamos cuáles son las prácticas recomendadas para que tu cuna de Moisés luzca en óptimas condiciones durante todo el año.

Planta Cuna de Moisés con hojas verdes y flores blancas en maceta de terracota. Cartel decorado dice "La Cuna de Moisés - Cuidados y Tradición" en una sala.
Si sigues estos cuidados, tu cuna de Moisés lucirá hojas verdes, firmes y saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer que las hojas de tu cuna de moisés crezcan sanas y fuertes

Los siguientes consejos prácticos servirán para que las hojas de tu cuna de Moisés (también conocida como Spathiphyllum o “lirio de la paz”) crezcan sanas y fuertes:

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1. Luz adecuada

La cuna de Moisés prefiere luz indirecta y brillante. Evita la luz solar directa, ya que puede quemar las hojas. Colócala cerca de una ventana con cortina o en un lugar bien iluminado, pero sin sol directo.

2. Riego correcto

Riega cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto. No encharques, porque el exceso de agua pudre las raíces. Es mejor que falte un poco de agua a que sobre. En temporadas cálidas, riega de 1 a 2 veces por semana; en invierno, reduce la frecuencia.

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3. Humedad ambiental

Le gusta la humedad. Si el ambiente es seco (por ejemplo, con aire acondicionado o calefacción), rocía las hojas con agua una o dos veces por semana, o coloca un recipiente con agua cerca de la planta.

4. Fertilización

Abona cada dos meses con fertilizante líquido para plantas de interior, siguiendo las indicaciones del producto. No fertilices en exceso.

5. Temperatura

Mantén la planta entre 18°C y 27°C. Evita corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura.

6. Limpieza de hojas

Limpia las hojas con un paño húmedo para quitar polvo y permitir que respiren mejor.

7. Revisión de plagas

Revisa periódicamente si hay manchas, puntos marrones o bichos pequeños. Si encuentras plagas (como cochinillas o pulgones), limpia las hojas con agua jabonosa o usa un insecticida suave.

8. Poda

Retira hojas secas o dañadas cortándolas desde la base. Así la planta destina energía a las hojas sanas.

Collage de manos regando, sosteniendo medidor, limpiando y podando una planta de hojas verdes en maceta blanca dentro de un hogar.
Un collage muestra las diversas tareas necesarias para el mantenimiento adecuado de una planta Cuna de Moisés en el interior de una casa, incluyendo riego y poda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores fertilizantes naturales para la cuna de moisés

Estos son algunos de los mejores fertilizantes naturales para la cuna de Moisés:

  • Cáscara de plátano: Aporta potasio, necesario para el desarrollo de hojas fuertes. Puedes enterrar pequeños trozos de cáscara en la tierra o preparar un té de cáscara de plátano y regar con ese líquido una vez al mes.
  • Posos de café: Mejoran la acidez del sustrato y aportan nutrientes como nitrógeno. Usa una pequeña cantidad mezclada con la tierra, evitando el exceso para no acidificar demasiado.
  • Cáscara de huevo: Rica en calcio, ayuda a fortalecer la estructura celular de la planta. Tritura bien las cáscaras y espárcelas sobre la tierra.
  • Agua de arroz: El agua resultante de enjuagar arroz contiene minerales y vitaminas que benefician el crecimiento. Riega la planta con esta agua una vez al mes, siempre a temperatura ambiente.
  • Composta casera: Aporta nutrientes variados. Puedes usar composta de restos de frutas, verduras y hojas secas, bien descompuesta y en pequeñas cantidades para evitar exceso de sales.
  • Té de estiércol: Si tienes acceso a estiércol de vaca, caballo o borrego, puedes preparar un “té” diluyendo una pequeña cantidad en agua, dejar reposar por 24-48 horas y luego usar solo el líquido para regar. Hazlo máximo cada dos meses.
Planta de cuna de Moisés en maceta de barro con cáscaras de huevo trituradas en la tierra, sobre un alféizar de madera junto a una ventana.
Una planta de cuna de Moisés con hojas verdes y flores blancas crece en una maceta, con cáscaras de huevo trituradas esparcidas en la tierra para fertilizarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que los fertilizantes naturales deben usarse con moderación y siempre observando cómo reacciona la planta. Demasiado abono, aunque sea natural, puede causar daños en las raíces o en las hojas.

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