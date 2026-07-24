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Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México

Se viraliza video de Briggitte Bozzo confesando que no vería a Gala Montes fuera del reality show. La actriz dudaba de su energía

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Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)
Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

Briggitte Bozzo y Gala Montes volvieron a protagonizar un momento de tensión en este 2026, luego del polémico caso de Lau Styling y las declaraciones de Montes en torno a la amistad de Bozzo con la estilista argentina.

La modelo venezolana se pronunció al respecto en sus redes sociales, deslindándose de cualquier vinculo con Lau, asegurando que tiene mucho tiempo sin tener contacto con ella. La declaración llegó después de que Gala Montes la arrastró al debate con un mensaje en X.

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Esto reactivó la enemistad que se fue dando entre Briggitte Bozzo y Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos México en el 2024, reality donde aparentemente habían construido un vínculo, sin embargo, ha resurgido un video donde la venezolana confiesa sus dudas sobre la amistad con Gala, especialmente fuera del encierro.

Así fue como Briggitte Bozzo entró al conflicto

Briggitte Bozzo podría entrar en el lugar de Pablo Chagra
La actriz venezolana podría ser parte de los conductores de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@briggi_bozzo

Gala Montes reaccionó al caso de Lau Styling, quien desató la controversia al publicar en sus historias de Instagram una serie de videos contra los aficionados mexicanos, con una publicación en X donde no solo atacó a la vestuarista, sino que apuntó directamente contra Bozzo: “La única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”, escribió,

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Una segunda publicación de Montes fue más lejos: “Siempre la defendió, hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo pero no están listos para esta conversación”. Fue ese señalamiento el que obligó a Bozzo a romper su silencio habitual.

La respuesta de Bozzo: distancia y un pedido de respeto

Briggitte Bozzo reconoció que trabajó con Laura Villa —nombre real de la stylist— en su momento, pero dejó claro que esa relación quedó atrás. “Trabajé con ella lo que tenía que trabajar con ella en su momento, pero hasta ahí”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

¿Quién es Lau Styling? La stylist de Briggitte Bozzo que se enfrentó a Gala Montes tras La Casa de los Famosos 2024
Su nombre ha cobrado notoriedad tras su polémico enfrentamiento con la actriz por unas prendas y accesorios Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

Su mensaje central fue una negación sin matices: “Yo de verdad no tengo nada que ver. A esa persona le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales”.

También cuestionó que terceros ajenos al conflicto sean involucrados. “Se me hace injusto que metan a otras personas que no tienen nada que ver”, señaló. Cerró con un pedido directo: “Les pido respeto y que no me incluyan en absolutamente nada”.

Lo que Briggitte Bozzo dijo sobre Gala Montes dentro de La Casa de los Famosos

La tensión entre Briggitte Bozzo y Gala Montes tiene raíces más profundas que el escándalo de julio de 2026. Durante La Casa de los Famosos México 2024, la actriz venezolana ya dejaba ver sus dudas sobre la solidez de ese vínculo en una conversación con Karime Pindter.

“Una elección estar contigo, ¿sabes? Pero aquí tengo que tener la elección de juntarme con todos. Y hay algunas personas que no vería”, le dijo Briggitte a Karime dentro del reality.

Cuando la ex Acapulco Shore le preguntó a quién no vería, Bozzo fue cauta pero directa: “Es que yo me encierro en un bucle. Me cuido mucho mi energía. O sea, quiero mucho a Gala. La adoro, la quiero, pero no sé si la vería afuera”.

Este video muestra una conversación entre Briggitte Bozzo y Karime Pindter, participantes de "La Casa de los Famosos México 2024"., Briggitte Bozzo expresa sus dudas sobre la continuidad de su amistad con Gala Montes fuera del programa.

Briggitte Bozzo cerró esa reflexión con una frase que, vista en retrospectiva desde este 2026, adquiere otro peso: “Gala va a llegar a su realidad y va a ver, y yo voy a ver si realmente vamos a vernos allá afuera”.

Esa conversación, grabada en pleno reality, anticipaba lo que efectivamente ocurrió: las dos actrices no mantuvieron una amistad fuera de las cámaras, y la polémica de Lau Styling terminó por hacer pública esa distancia.

El ‘dardo’ de Briggitte Bozzo a Gala Montes

Briggitte Bozzo volvió a manifestarse en redes sociales con un último mensaje en el que reitera que su relación con Lau Styling fue únicamente de trabajo, y que hace mucho tiempo ya no contacta. Y además, dejó un ‘dardo’ para Gala Montes.

Mensaje de Briggitte Bozzo en X (Captura de pantalla)
Mensaje de Briggitte Bozzo en X (Captura de pantalla)

“No todo lo que ven en pantalla es parte de la vida de una. Yo puedo hablar en mi vida personal como lo que soy realmente les guste o no, son mis raíces. Yo no le hago daño a nadie. Solo le di la oportunidad de trabajo a una persona que le deje de hablar hace mucho tiempo, pero tampoco considero a amigas a personas que son doble cara, y lo demostró desde el inicio, me se alejar a tiempo de personas que no me suman”, señaló en su cuenta de X

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