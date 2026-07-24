México

Alfredo Adame desmiente vínculo con Lau Styling

El conductor mexicano aclaró que el video en el que apoya a la estilista argentina tiene más de un año y que lo grabó como un favor a su nieta Majo

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Alfredo Adame se desvincula totalmente de Lau Styling asegurando que no la conoce y que nunca han trabajado juntos. (Video: TikTok/adame.goldenboy)

El actor y conductor mexicano, Alfredo Adame respondió mediante un video en sus redes sociales a las personas que lo critican por un video en donde promociona y recomienda el trabajo de Laura Styling.

Adame aseguró que ese video tiene más de un año y que únicamente lo realizó por petición de su nieta Majo Adame, ya que en ese momento Majo trabajaba junto a la stylist.

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“Están publicando un video donde yo pido el apoyo para ella, para su trabajo, para lo que hace o lo que llevaba a cabo con diferentes personas del ambiente artístico. Y les quiero comentar que este video se hizo hace más de un año. Me lo pidió mi nieta porque esta persona era la estilista de Majo", mencionó.

Adame confesó que en ningún momento le costó realizar la mención, sin embargo fue únicamente para apoyar a su nieta.

“Entonces me pidió que la apoyara, pues a mí no me costó nada hacer este video apoyándola porque me lo pidió mi nieta”, comentó Adame.

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Alfredo Adame enojado
Adame aseguró que grabó el video únicamente para apoyar a su nieta. Foto: Getty Images

Adame mencionó que en ningún momento ha trabajado con ella, nunca ha sido su estilista o le a dado consejos, afirmando que todas las decisiones sobre su imagen personal únicamente las lleva él.

“Esta persona, Laura Styling, nunca fue mi estilista, nunca le pedí consejos, nunca nada, ni siquiera la conozco personalmente y mucho menos trabajó conmigo. Nunca me asesoró en nada de mi imagen. Mi imagen siempre he sido yo el que tiene el cuidado de hacerla”, continuó Alfredo Adame.

Adame se aleja de la polémica

El también conocido como golden boy pidió a la gente que no crea todo lo que ve en redes sociales, ya que él jamás apoyaría a alguien que se expresa así de los mexicanos.

“Entonces, para todas aquellas personas que ya me están queriendo involucrar y que me están queriendo meter en sus chismes y en sus tonterías, se los digo, yo no tengo nada que ver con esa persona”, señaló Adame.

Aclarando que la forma en la que se expresó le disgusta, pidiendo incluso que la corran del país, señalando que es una “cretina y arrogante”.

“Se los aclaro, no tengo nada que ver. Me disgusta en exceso la manera en que se expresó de los mexicanos. Por mí que la corran del país. Es una cretina arrogante, soberbia, que no merece tener trabajo aquí en México”, afirmó el ganador de la Granja VIP.

Alfredo Adame negó toda relación con la stylist. (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)
Alfredo Adame negó toda relación con la stylist. (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

Comentó que a pesar de que la stylist volvió a publicar el video y le agradeció, él no tiene nada que ver con ella o con su trabajo.

“incluso ella publicó otra vez el video y agradeciéndome: ‘Gracias, Alfredo’. No, a mí no me agradezcas nada. Para mí no vales un cacahuate”, comentó.

Concluyendo por señalar que es una aclaración que realizó debido a que muchas personas han comentado sus publicaciones con insultos o acusaciones.

“Y a todos ustedes les hago esa aclaración para que no se dejen llevar por, por chismes estúpidos y por tonterías. Esa persona no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo nada que ver con ella. Nunca ha trabajado conmigo ni tengo ninguna relación, incluso ni siquiera la conozco”, concluyó el golden boy.

Se deslindan de la estilista

La polémica cobró mayor peso por su vínculo con la industria del entretenimiento mexicano, ya que iba a colaborar como estilista de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 2026.

Colaboración que la propia Flor Vigna canceló, generando que la stylist restringiera el acceso a sus redes sociales Instagram y Tiktok.

Adame fue contundente al desvincularse de Laura Styling y dejó claro que el único motivo del video fue complacer a su nieta Majo.

El conductor no dio marcha atrás: la rechazó de forma directa y reiteró a sus seguidores que no existe ni existió ninguna relación profesional ni personal entre ambos.

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