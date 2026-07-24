México

Presentan de manera oficial la nueva Liga Femenil BBVA

La categoría rosa anunció un innovador formato de competencia a partir del Torneo Apertura 2026 que dará inicio el 31 de julio

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La final del Clausura 2025 de la Liga MX se disputa entre América y Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes
América y Pachuca disputaron el título del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil CRÉDITO: Luz Coello/ Infobae México

La Liga de futbol para mujeres en México vivirá una completa y fenomenal transformación al inicio del Torneo Apertura 2026. Hoy, en su presentación oficial, contando con la presidenta, Mariana Gutiérrez así como del Comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, oficialmente se anunció la nueva era de la Liga Femenil BBVA.

La Máxima Categoría ahora contará con su propio himno y a diferencia de la rama varonil, donde el sistema de juego es por clasificación general y avanzan a las finales los primeros ocho equipos, el torneo para damas constará de dos grupos de nueve clubes cada uno.

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El primer sector conformará el Grupo A y el segundo bloque el Grupo B. Cada uno se tomó en cuenta por Elo Ranking, además de la ubicación geográfica, para de esta forma disminuir los traslados extensos y así priorizar la recuperación de las futbolistas.

Dentro de cada grupo habrá tres bloques, los cuales se van a organizar de tres equipos. Dichas agrupaciones fueron establecidas para determinar los seis rivales a los cuales se enfrentará cada equipo del grupo contrario.

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La Liga Femenil BBVA mantendrá el formato de los torneos cortos, es decir, cada año futbolístico se jugará el campeonato de Clausura y Apertura de manera respectiva y en ambos certámenes habrá fase regular y una fase final con la participación de los dieciocho equipos.

¿Qué es el Elo ranking en la Liga Femenil BBVA?

El torneo ahora se llamará Liga Femenil BBVA partiendo del Apertura 2026
El torneo ahora se llamará Liga Femenil BBVA partiendo del Apertura 2026 (X / LigaFemenilBBVA)

Es una clasificación que considera el desempeño deportivo de cada equipo desde el Torneo Apertura 2020 durante fase regular y que se actualizará al finalizar cada jornada de acuerdo a la vigente información compartida por el circuito rosa.

¿Cómo se conformará cada grupo en la Liga Femenil BBVA?

En primera instancia, el Bloque A estará integrado por los equipos: Tigres UANL, Rayadas, Toluca FC, FC Juárez, Cruz Azul, Club León, Querétaro FC, Club Santos y Atlante FC, club que hará su debut en la principal categoría ocupando el lugar de Mazatlán FC.

A su vez, el Sector B consta del: Club América, Club Pachuca, Chivas, Pumas UNAM, Club Tijuana, Club Atlético de San Luis, Atlas FC, Club Puebla y Club Necaxa.

¿Cuántas jornadas se llevarán a cabo en el Apertura 2026?

La Liga MX tendrá como representante a dos de los mejores equipos.
Las Águilas serán las campeonas defensoras. (TW América Femenil)

Para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, durante la primera ronda cada escuadra disputará catorce compromisos: Ocho de ellos serán entre los equipos del mismo grupo y se jugará a un partido de 90 minutos.

Seis cotejos se disputarán intergrupales, por lo que cada equipo se enfrentará a dos clubes de cada bloque que pertenezcan al otro sector. Al término de la fase regular, los cuatro mejores equipos de cada grupo clasificarán a la Liguilla.

¿Cómo será el sistema de eliminación en la Liga Femenil BBVA?

Tras el retraso de la entrega del calendario, se revelaron algunas incursiones para este torneo.
Tras el retraso de la entrega del calendario, se revelaron algunas incursiones para este torneo. (TW Liga MX Femenil)

Los 4tos de Final se jugarán de la siguiente forma: el primero del Grupo A enfrentará al cuarto lugar del Grupo B. El primero del Sector B contra cuarto del Sector A. El segundo del Bloque A contra el tercero del Bloque B. El segundo de la Agrupación B contra el tercero de la Agrupación A.

La fase de 4tos de final mantendrán su modo de juego actual, es decir, rondas de ida y vuelta. Sin embargo, en caso de un empate en el marcador global avanzará el club mejor posicionado en la tabla de su grupo respectivo.

Para las semifinales, los cuatro equipos se reordenarán de acuerdo a la tabla general. Los cruces serán primero contra cuatro y segundo contra tercero. Si el marcador global termina igual, avanzará el club mejor ubicado en esa clasificatoria.

La gran final también se jugará en partidos de ir y venir. En caso del resultado en tablas, el título de la Liga Femenil BBVA se definirá en tanda de penaltis. Dicho sistema será el mismo para el Torneo de Clausura en la categoría de futbol para mujeres.

Los ocho partidos grupales se disputarán con la localía invertida respecto al Torneo de Apertura. En los juegos intergrupales, cada club enfrentará a los tres rivales pendientes a los que no enfrentó en el anterior certamen. Del grupo contrario, uno de cada bloque.

Además, se asignará de forma aleatoria un segundo rival de cada bloque para completar nuevamente los seis partidos intergrupales. Los duelos contra los rivales repetidos del Torneo Apertura 2026 se jugarán con localía inversa.

La Liga Femenil evoluciona en México

La primera fecha del campeonato actual nos traerá dos duelos interesantes.
La primera fecha del campeonato actual nos traerá dos duelos interesantes. (TW Club Pachuca Femenil)

Al finalizar la temporada, todos los equipos de la Liga Femenil BBVA habrán enfrentado al menos una vez a los otros diecisiete clubes participantes y se habrá cumplido la visita recíproca entre los adversarios de su misma agrupación.

De esta forma se jugará la nueva Liga femenil BBVA, que evoluciona con un innovador formato de competencia: dos torneos, par de grupos, catorce encuentros en la fase regular, dos fases finales y un Campeón de Campeonas. Que comience la nueva era.

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