El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que el análisis de los videos recopilados en las primeras 36 horas permitió identificar los lugares donde los agresores estuvieron

Con gorra, labios anchos y ojos grandes, construida a partir del testimonio de cuatro personas presentadas ante la autoridad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca difundió este jueves el retrato hablado de uno de los dos hombres que, según las investigaciones, asesinaron al periodista Alejandro Leyva el miércoles por la mañana en el fraccionamiento La Esmeralda de San Pablo Etla.

Cómo se construyó la imagen del agresor

El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que el análisis de los videos recopilados en las primeras 36 horas permitió identificar los lugares donde los agresores estuvieron antes del ataque y las personas con quienes tuvieron contacto.

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A partir de esos testimonios, la fiscalía elaboró el retrato hablado de uno de los dos hombres que viajaban en la motocicleta con la que se cometió el crimen. Rodríguez Alamilla señaló que la imagen se difundiría públicamente para que la ciudadanía aporte información valiosa.

Fiscalía de Oaxaca difunde retrato hablado de uno de los presuntos asesinos del periodista Alejandro Leyva

“Lo vamos a estar difundiendo para solicitar el apoyo de la ciudadanía para evidentemente llegar con los responsables”, afirmo el fiscal en conferencia de prensa.

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La investigación ha acumulado más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes de material en video, según informó la fiscal especializada para la atención a delitos de alto impacto, Edith Morales Zelaya.

La presión sobre la fiscalía y la respuesta del fiscal

Durante la conferencia de prensa, se cuestiono directamente al fiscal sobre la desconfianza que el crimen generó en la sociedad. La pregunta apuntó a un temor concreto: que las personas presentadas ante la autoridad fueran utilizadas como chivos expiatorios para calmar el ánimo de los oaxaqueños justo antes de la Guelaguetza, la celebración cultural más importante del estado, programada para el próximo lunes.

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Rodríguez Alamilla respondió sin rodeos. “Jamás nos prestaríamos a tener chivos expiatorios”, afirmó, y sostuvo que la participación de la FGR en el proceso es la garantía de que la investigación se conducirá con objetividad.

“La mejor manera de regresarles esa confianza es con trabajo, con investigación técnica, científica, objetiva”, dijo el fiscal ante los medios.

El funcionario subrayó el peso del compromiso institucional. “Tenemos que mandar un mensaje muy potente de no impunidad”, señaló, y agregó que serán los resultados, no las declaraciones, los que determinen si la ciudadanía recupera la confianza en las instituciones.

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Para Rodríguez Alamilla, la rendición de cuentas pública es parte de ese compromiso.

“El hecho de que estemos aquí el día de hoy las instituciones, mostrando los avances, es parte de este proceso de rendición de cuentas”, afirmó ante los medios reunidos en la conferencia.

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El crimen y el perfil de la víctima

El miércoles por la mañana, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a tiros mientras desayunaba en un puesto de comida dentro del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla. Uno de los dos agresores descendió de la motocicleta, se acercó al lugar aparentando hacer una llamada telefónica y abrió fuego. El otro permaneció en la motocicleta, listo para la huida.

El miércoles por la mañana, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a tiros mientras desayunaba. (Redes sociales)

Leyva Aguilar era exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), galardonado en 2024 con el premio nacional de periodismo Ricardo Flores Magón y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, en la que analizaba la actualidad oaxaqueña con una línea crítica hacia el gobierno del gobernador Salomón Jara. En meses recientes había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento por parte de autoridades estatales.

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Su muerte lo convierte en el séptimo periodista asesinado en México en lo que va de 2026, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), y el cuarto en los últimos dos meses.

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