México

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

La actriz señaló que es a causa de una complicación física y rechazó las críticas de quienes aseguran que le quita el servicio a alguien que lo necesita

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Victoria Ruffo revela nuevos detalles de su estado de salud
La actriz compartió las razones que la llevaron a asentarse de la obra "Las Leonas". Crédito: IG, victoriaruffo

La actriz mexicana, Victoria Ruffo aclaró que usa silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM únicamente cuando viaja, ya que caminar las largas distancias dentro de las terminales le resulta difícil.

Esto debido a un padecimiento que arrastra desde hace años y con el que busca evitar un mayor desgaste físico o un posible accidente.

La actriz explicó que su caso no implica una pérdida de movilidad, asegurando que ella puede caminar, subir y bajar escalaras de manera parcial, sin embargo, no puede recorrer con rapidez los largos trayectos dentro del aeropuerto.

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¿Cuál es la causa de las molestias?

Ruffo detalló que padece tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, lesiones que le impiden caminar largas distancias con rapidez, especialmente en lugares tan amplios como un aeropuerto.

La actriz señaló que ese es el principal motivo por el cual solicita el servicio de asistencia durante sus visitas a el aeropuerto.

Victoria Ruffo
La actriz mencionó que las consecuencias se deben a diversos accidentes a lo largo de su vida (Foto: YouTube Berenice Ortiz)

La actriz respondió que solicitar el servicio es de gran ayuda, debido a que las personas que lo brindan ya conocen el aeropuerto y se ahorran mucho tiempo en el traslado.

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“Sí puedo caminar, evidentemente, y subir escaleras y bajar, pero en los aeropuertos te quedan las salas en cada lado y no llego... Es mejor llevar una silla de ruedas porque ellos saben dónde meterte y llegar más rápido”, aseguró Victoria Ruffo.

El apoyo evita empeorar una lesión de años

La respuesta de Victoria Ruffo surgió después de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que podría estar usando una silla destinada a una persona con una discapacidad mayor.

La actriz rechazó ese señalamiento y sostuvo que los aeropuertos cuentan con suficientes unidades para atender a quienes las necesitan.

“Yo sé que dicen que le estoy quitando la silla a una persona que realmente la necesita y no, hay muchas sillas, muchas, muchas sillas”, comentó Ruffo.

Victoria Ruffo recuerdo Capetillo
Victoria Ruffo aseguró que no le quita el servicio a nadie (IG: victoriaruffo)

Su explicación fue directa: utiliza ese apoyo únicamente cuando viaja y solo para evitar que su condición física empeore. Ruffo indicó que entiende las reacciones, pero dejó claro que no recurre a la silla fuera de ese contexto.

La actriz también ha explicado en otras ocasiones que sigue un tratamiento para evitar una cirugía, estas lesiones son a consecuencia de años de trabajo, una mala postura y sobre todo algunos accidentes que sufrió mientras montaba a caballo.

Estos accidentes ocurrieron durante su juventud y a lo largo de los años su condición física ha ido empeorando poco a poco, por lo que esta decisión de usar la silla de ruedas es para cuidar su cuerpo y no por un privilegio.

Victoria Ruffo hizo varios intentos para unirse a una tendencia de TikTok donde se debe llegar “hasta el piso” Video: TikTok/@afri_zavala

¿Qué es una hernia lumbar y cervical, por qué limita el movimiento?

Entre cada vértebra de la columna hay un disco que funciona como amortiguador. Cuando ese disco se desplaza o se daña, presiona los nervios cercanos y provoca dolor, entumecimiento o debilidad.

Las zonas más afectadas suelen ser la lumbar, que se encuentra en la parte baja de la espalda, y la cervical, zona que se encuentra en el cuello.

Una hernia lumbar lleva dolor especialmente a la cadena posterior del cuerpo, lo que limita el movimiento y en este caso dificulta caminar largas distancias.

La hernia cervical, por su parte, afecta el cuello e irradia dolor hacia el hombro y el brazo, con hormigueo o debilidad en las extremidades superiores.

Padecer seis hernias simultáneas, tres lumbares y tres cervicales, implica una carga física considerable. La combinación limita tanto la movilidad de la parte baja del cuerpo como la estabilidad del cuello, y convierte actividades de aparente bajo impacto, como caminar largas distancias, en un esfuerzo que puede agravar las lesiones.

Los médicos recomiendan evitar el esfuerzo físico innecesario como parte del tratamiento conservador, sobre todo cuando el objetivo es evitar una cirugía.

La actriz Victoria Ruffo durante una entrevista con Faisy y Michelle Rodríguez.
Victoria Ruffo aseguró que uso de la silla de ruedas es una medida para no acelerar el deterioro físico Crédito: @victoriaruffo31, X

Por lo que, para Victoria Ruffo, el uso de la silla de ruedas es una medida para no acelerar el deterioro físico y no se trata de un privilegio o una incapacidad total.

La medida únicamente busca facilitar sus traslados dentro del aeropuerto y reducir el esfuerzo y carga que implican los largos recorrido en el aeropuerto.

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